Diretta MotoGp/ Prove libere live e streaming video: cronaca e tempi (Gp Catalogna)

DIRETTA MOTOGP FP1 E FP2 GP CATALOGNA 2021 MONTMELÒ

La diretta di MotoGp fa tappa a Montmelò: venerdì 4 giugno vivremo la giornata inaugurale del Gp Catalogna 2021, settimo appuntamento del Motomondiale per la classe regina. Si replica a una settimana dal Mugello, e dunque possiamo subito andare a indicare gli orari di questo appuntamento: come sempre il venerdì è dedicato alle prime due sessioni di prove libere, la FP1 scatterà alle ore 9:55 mentre la FP2 avrà luogo alle ore 14:10. Sul circuito di Montmelò si rinnova una battaglia che anche quest’anno, come già era accaduto nel particolarissimo 2020, non sembra avere un reale padrone.

Diretta MotoGp/ Gp Italia 2021, Quartararo allunga nel mondiale! Bagnaia a -26

Sta provando a fare il vuoto Fabio Quartararo che si è preso il Gp Italia, ma la sensazione è che i suoi rivali abbiano ancora parecchie carte da giocarsi perché non c’è davvero un pilota che sia in grado di mantenere la reale costanza nei risultati, e questo può portare a esiti sorprendenti in pista e, appunto, una classifica del Mondiale costantemente in divenire, ricca di spunti e con tanti protagonisti che possono dire la loro. Tra questi vedremo finalmente anche Valentino Rossi e Marc Marquez? Lo scopriremo tra poco, quando finalmente daremo il via al venerdì della diretta MotoGp per il Gp Catalogna 2021.

DIRETTA MOTOGP/ Qualifiche Gp Italia 2021: Quartararo conquista la pole position!

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LE PROVE LIBERE

Impazienti di vedere i big ancora in pista ricordiamo a tutti gli appassionati che già questi primi appuntamenti del Gp di Catalogna, Fp1 e Fp2, naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite: per il Gran Premio di Catalogna 2021 c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale – ma il venerdì è in ogni caso escluso. Ma andiamo a spiegare nel dettaglio ora come sarà possibile seguire MotoGp in streaming e tv per le due prove libere, Fp1 e Fp2, in programma quest’oggi a Barcellona.

Diretta Motogp/ Prove libere, streaming video: Bagnaia super nella Fp2! (Gp Italia)

Ricordiamo pure che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di MotoGp è visibile anche sulla piattaforma DAZN. Il punto di riferimento Sky è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp, anche se alcune novità saranno inevitabili a causa del rigido protocollo sanitario imposto dal Coronavirus.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, abbiamo già accennato prima che non si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando): come è noto anche per la stagione 2021 del Motomondiale il venerdì riservato alle prove libere è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per il Gran Premio di Catalogna 2021 dobbiamo pure aggiungere che neppure qualifiche e gare della classe regina saranno disponibili sul digitale terrestre, su Tv8 in tempo reale. In ogni caso, sarà possibile vivere tutte le emozioni sul tracciato di Barcellona per oggi solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP GP CATALOGNA 2021: RISULTATI E CONTESTO

Alla diretta MotoGp per il Gp Catalogna 2021 si arriva dunque con una vittoria che per Fabio Quartararo è stata la terza in stagione: El Diablo ha staccato Jack Miller anche per numero di Gran Premi vinti, ed è riuscito a ottenere un bel margine in classifica. Al Mugello il francese della Yamaha ha letteralmente dominato, prendendo subito il comando delle operazioni e lasciando la concorrenza in bagarre per le altre posizioni; tra i grandi delusi di settimana scorsa possiamo sicuramente annoverare Franco Morbidelli, incapace di entrare a punti, e poi sicuramente Alex Rins e Pecco Bagnaia, che non hanno visto la bandiera a scacchi. In particolare è una stagione difficile per lo spagnolo della Suzuki: il suo connazionale, compagno di squadra e campione del mondo in carica Joan Mir sta sicuramente facendo meglio, mostrando ancora la grande regolarità dell’anno scorso anche se per il momento deve accettare di inseguire. Ricordiamo che l’anno scorso a Montmelò vinse proprio Quartararo davanti a Mir e Rins: che il francese possa ripetersi ci sta, le due Suzuki invece dovranno salire di colpi come anche altri protagonisti della MotoGp, a cominciare da quel Valentino Rossi che se non altro al Mugello ha mostrato segnali di risveglio, timbrando il miglior risultato stagionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA