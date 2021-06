Diretta Motogp/ Prove libere live e streaming video: cronaca e tempi (Gp Olanda 2021)

DIRETTA MOTOGP, GP OLANDA 2021: SIAMO AD ASSEN!

Siamo in diretta con la Motogp: con oggi venerdi 25 giugno 2021 daremo il via con le prove libere, Fp1 e Fp2, al fine settimana dedicato al Gran Premio d’Olanda 2021 e faremo tappa ad Assen per il nono banco di prova del campionato del mondo 2021. L’attesa per il weekend oranje è altissima: gli appassionati conoscono bene l’iconico tracciato olandese, denominato “l’università delle due ruote” (anche se dopo le ultime modifiche, la pista ha perso parzialmente le sue caratteristiche di pista veloce e impegnativa) e certo sono impazienti di ritornare ad Assen, visto che nella scorsa stagione la tappa era stata cancellata per colpa della pandemia covid 19. A due anni dunque dall’ultimo riferimento, non vediamo l’ora di ammirare di nuovo i nostri beniamini mettersi alla prova sulle curve oranje, già per le prime sessioni di prove libere, sempre indispensabili. Pronti a dare la parola alla pista di Assen, ricordiamo gli orari e il programma della giornata odierna, la prima per il Gran premio d’Olanda 2021, ricordando che sarà in vigore il classico calendario delle prove europee. Di conseguenza, segnaliamo che la Motogp sarà in diretta oggi per la Fp1 alle ore 9.55, mentre per la Fp2 dovremo attendere fino alle ore 14.10: al solito le due sessioni di prove libere dureranno 45 minuti, fino alla bandiera a scacchi.

Diretta MotoGP/ Gara live e streaming: Marquez dopo 581 giorni! (GP Germania 2021)

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE SEGUIRE LE PROVE LIBERE

E ora che succederà ad Assen? Impazienti di scoprirlo, andiamo a ricordare come sarà possibile seguire la Motogp in diretta oggi per il Gran premio d’Olanda 2021, per le prime sessioni di prove libere. Segnaliamo dunque che ancora una volta, tutti gli appuntamenti del fine settimana da Assen saranno trasmessi in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite: per il Gran Premio d’Olanda ricordiamo che, per chi non è abbonato a Sky, qualifiche e gara saranno disponibili sul digitale terrestre in chiaro ma solo in differita, su Tv8. In ogni caso le due prove libere del venerdi sono escluse dalla programmazione.

Diretta MotoGP/ Qualifiche live streaming: Q2, per Zarco pole e caduta! (GP Germania)

Ricordiamo pure che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di MotoGp è visibile anche sulla piattaforma DAZN. Il punto di riferimento Sky è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp, che ci guiderà con una folta schiera di voci autorevoli per tutto il fine settimana oranje.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, abbiamo già accennato al fatto che non si potrà seguire la giornata di oggi della Motogp su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel Motomondiale 2021 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Di conseguenza sarà utile ricordare che sarà possibile vivere tutte le emozioni della classe regina del motociclismo dall’iconica pista di Assen per oggi solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP/ Prove libere live e streaming video: Fp2, Marquez implacabile!

DIRETTA MOTOGP, GP OLANDA 2021 ASSEN: I PROTAGONISTI

Impazienti di dare il via alla diretta della Motogp per le prime sessioni di prove libere, Fp1 e Fp2 del Gran premio d’Olanda 2021, andiamo ora a segnarci alcuni big che sarà bene tenere d’occhio fin da questa mattina, sul tracciato di Assen. Sulla pista oranje, nettamente modificata negli ultimi anni, ecco che nome che sarà da tenere d’occhio è senza dubbio quello di Fabio Quartararo, vero protagonista di questa prima parte della stagione della Motogp. El Diablo ci ha fin qui fatto emozionare a colpi di pole position e successi e con merito ora è leader assoluto del campionato iridato. Pure il francese non è il solo gran atteso oggi ad Assen: attenzione allora alle Ducati e nello specifico quelle di Zarco, Bagnaia e Miller che tallonano il pilota Yamaha nella graduatoria iridata, ma pure a Oliveira che solo pochi giorni fa ha assaggiato il sapore del successo in Catalogna. E in vista della diretta della Motogp da Assen, non trascuriamo anche la “Vecchia Guardia” che ben conosce le insidie del tracciato olandese: da Marc Marquez (tornato a vincere al Sachsenring) a Vinales, che qui ha vinto nel 2019 (ultimo gp Olanda disputato), senza dimenticare Valentino Rossi, grande star ad Assen, alla disperata ricerca di risposte e riscatto. Insomma, ci attende un venerdi dedicato alla classe regina davvero importante, per cui mettiamoci comodi: la diretta Motogp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Olanda 2021 ad Assen sta per cominciare…

© RIPRODUZIONE RISERVATA