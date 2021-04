Diretta Motogp/ Prove libere live e streaming video: cronaca e tempi (Gp Spagna 2021)

La Motogp è in diretta oggi, venerdi 30 aprile 2021, per le prime due prove libere, Fp1 e Fp2 del Gran Premio di Spagna 2021: per la quarta prova del motomondiale facciamo dunque tappa a Jerez, in una delle piste più iconiche per il motociclismo e dove in passato come in anni più vicini a noi abbiamo assistito a grandissime battaglie. Naturale dunque che ci attendiamo gran scintille sul tracciato spagnolo anche nella giornata di oggi, dove pure ci faranno compagnia solo le prime due prove libere: che pure si riveleranno certo decisive per cominciare a mettere la punto la moto in vista delle giornate clou del Gran Premio di Spagna 2021 per la Motogp di sabato e domenica. Nella trepidante attesa evidenziamo però subito gli orari e il calendario per la Motogp, in diretta oggi a Jerez de la frontera: vale subito la pena ricordare che per questo weekend saranno i classici orari europei, non essendoci problemi legati al fuso orario. Ecco che allora la Motogp sarà oggi in diretta all’asfalto spagnolo già alle ore 9.55 per la prima sessione di prove libere Fp1: attenderemo le ore 14.10 per assistere alla Fp2 e pure segnaliamo che entrambe le sessioni al solito dureranno 45 minuti, prima della bandiera a scacchi.

Per la tappa spagnola tutti gli eventi, a cominciare dalle due sessioni di prove libere previste oggi naturalmente saranno trasmessi in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite: per il Gp di Spagna pure ricordiamo subito che qualifiche e gara, in programma rispettivamente sabato e domenica, saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8. Sarà escluso in ogni caso il venerdi, con la Fp1 e Fp2 per la classe regina. Ricordiamo pure che lo streaming video delle sessioni sull’assalto spagnolo sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di MotoGp è visibile anche sulla piattaforma DAZN. Il punto di riferimento Sky è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp, anche se alcune novità saranno inevitabili a causa del rigido protocollo sanitario imposto. Per quanto riguarda la tv in chiaro, abbiamo già accennato che non sarà possibile seguire la giornata di oggi e dunque la Fp1 e Fp2 per il Gran premio di Spagna 2021 a Jerez, su Tv8 (canale numero 8 del telecomando): anche quest’anno il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per il Gran Premio di Spagna tuttavia è dobbiamo ricordare che in questo fine settimana a Jerez, è prevista la visione in chiaro e in tempo reale delle qualifiche ufficiali come della gara della classe regina. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, GP SPAGNA 2021: I PROTAGONISTI ATTESI A JEREZ

Pur impazienti di dare il via alla diretta della Motogp per le prime sessioni di prove libere del Gran premio di Spagna 2021, ecco che ci pare doveroso ora fissare alcuni nomi da tenere necessariamente d’occhio oggi a Jerez de la frontera. Gli appassionati di più lungo corso, memori degli eccezionali duelli di un tempo sulle curve del tracciato spagnolo, certo oggi si attendono grandi cose nella Fp1 e Fp2 dal campionissimo Marc Marquez, tornato in sella alla Honda solo pochi giorni fa in occasione della prova a Portimao (dopo quasi un anno di stop assoluto per infortunio). Lo spagnolo dopo tutto ha dimostrato di essere in gran condizione e di poter spingere parecchio: nonostante il digiuno, Marquez non ha davvero perso il suo grandissimo feeling con le due ruote giapponese. L’altro protagonista storico di Jerez è poi Valentino Rossi, che pure sta vivendo un avvio di stagione 2021 quanto mai complicato in sella alla Yamaha Petronas. Nonostante buoni segnali nelle libere, il Dottore non riesce a sfruttare a pieno qualifiche e gara e finora a ottenuto appena 4 punti per la graduatoria iridata.

Altri protagonisti “più recenti” per la Motogp, ma da cui ci attendiamo scintille a Jerez già in questo venerdi 30 aprile, sono chiaramente i piloti della Yamaha ufficiale Fabio Quartararo e Maverick Vinales, che si sono divisi i primi tre gradini del podio della stagione 2021 della Motogp: pure Francesco Bagnaia che in sella alla Ducati sta raccogliendo grandissime soddisfazioni (come ci ricorda il secondo posto e il giro più veloce ottenuto a Portimao solo due settimane fa). Pure in queste prime battute della stagione 2021 della Motogp non stanno demeritando Johann Zarco come anche il campione in carica della classe regina Joan Mr, senza pure dimenticare l’altra Suzuki di Alex Rins, Insomma non saranno certo pochi i big da non perdere di vista oggi: mettiamoci comodi allora perchè diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Spagna 2021 a Jerez sta per cominciare…



