Diretta MotoGp/ Prove libere live e streaming video: cronaca e tempi (Gp Stiria 2021)

La diretta MotoGp torna oggi, venerdì 6 agosto, dopo una sosta estiva che è durata oltre un mese e che terminerà con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Stiria 2021 sul circuito del Red Bull Ring, che sorge tra le località austriache di Zeltweg e Spielberg ed ospiterà il decimo appuntamento del Motomondiale 2021 aprendo una doppietta di gare nel cuore dell’estate che si completerà settimana prossima sempre al Red Bull Ring, dove avremo Il GP “nazionale” austriaco, mentre questa gara intitolata alla Stiria – la regione dove sorge il Red Bull Ring – è stata introdotta a causa della cancellazione del Gran Premio che era previsto in Finlandia. Dopo ben sei settimane di pausa dopo la classica di Assen a fine giugno, giova ricordare gli orari della diretta MotoGp di oggi, anche se saranno naturalmente quelli classici europei per le due sessioni di prove libere del venerdì: la FP1 avrà inizio alle ore 9.55; si girerà per 45 minuti, per poi tornare in pista alle ore 14.10 per la FP2. Saranno due sessioni naturalmente molto utili, anche perché la MotoGp deve riaccendere i motori dopo una lunga pausa e togliersi un po’ di “ruggine”, oltre che iniziare ad accumulare dati verso il doppio Gran Premio previsto al Red Bull Ring.

Le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Stiria 2021 della MotoGp dal circuito del Red Bull Ring saranno il grande evento di oggi per il decimo atto della stagione del Motomondiale, che torna dopo la lunga pausa estiva e la conferenza stampa di Valentino Rossi che ieri ha catalizzato l’attenzione circa il futuro del Dottore. Naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite: per il Gran Premio di Stiria c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale – ma il venerdì è in ogni caso escluso. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento del Red Bull Ring per seguire la MotoGp in streaming e tv.

Ricordiamo pure che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di MotoGp è visibile anche sulla piattaforma DAZN. Il punto di riferimento Sky è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp, anche se alcune novità saranno inevitabili a causa del rigido protocollo sanitario imposto dal Coronavirus, che ha d’altronde portato anche a molte altre novità.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel Motomondiale 2021 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per il Gran Premio di Stiria tuttavia è doveroso segnalare che nei prossimi giorni sarà valida la prima ipotesi, infatti non è uno di quelli che su Tv8 sarà visibile in tempo reale. In ogni caso, sarà possibile vivere tutte le emozioni della classe regina del motociclismo dall’Austria per oggi solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP GP STIRIA 2021: I PROTAGONISTI

In attesa di gettarci sull’attualità della diretta MotoGp con questo Gran Premio di Stiria 2021, facciamo il punto su quello che potremmo aspettarci al Red Bull Ring e sui protagonisti. In un certo senso, l’evento più significativo di questo weekend ha già avuto luogo, cioè naturalmente la conferenza stampa di Valentino Rossi, nella quale il Dottore di Tavullia ieri ha svelato come sarà il suo futuro, che non sarà più come pilota in MotoGp, anche se ci sarà il suo team, mentre potrebbe correre con le quattro ruote. Non è un anno facile per i due big più vincenti della MotoGp: anche Marc Marquez fatica tantissimo a tornare competitivo dopo l’infortunio di ormai oltre un anno fa a Jerez, c’è stato per lui il meraviglioso guizzo al Sachsenring, che è il suo “feudo” inviolabile, ma per il resto Marquez è davvero lontano dai vertici e di certo non sarà in corsa per la conquista del titolo iridato. Ancora più complicata la situazione dell’altro campionissimo della MotoGp, cioè naturalmente Valentino Rossi, che tra l’altro non ha nemmeno un feeling così notevole con il Sachsenring: per il Dottore sarà un’altra gara di sofferenza?

I riflettori della MotoGp dunque sono puntati su altri protagonisti, a cominciare naturalmente da Fabio Quartararo, che è il leader della classifica iridata anche grazie alla vittoria di fine giugno ad Assen, già la quarta in stagione per il rampante francese che da quest’anno è in sella a una Yamaha del team ufficiale. Alle sue spalle c’è il connazionale Johann Zarco, finora il pilota più costante di tutti (quattro secondi posti) anche se non ha ancora mai vinto: una situazione mai vissuta dalla Francia nella classe regina del motomondiale, la MotoGp potrebbe scrivere una pagina di storia in questo 2021. Dietro la Ducati Pramac di Zarco c’è la Rossa ufficiale di Francesco Bagnaia, che sta vivendo una ottima stagione confermando la bontà della decisione presa dalla Ducati, mentre il compagno di squadra Jack Miller ha qualche alto e basso di troppo (due vittorie ma anche altrettanti ritiri). In mezzo fra Bagnaia e Miller c’è il campione del Mondo in carica Joan Mir, sempre più che positivo in sella alla Suzuki, anche se il bis iridato sembra difficilissimo. Quartararo ha qualcosa in più e fermarlo non sarà facile. Per scoprire invece cosa succederà oggi, mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Stiria 2021 al Red Bull Ring sta per cominciare…

