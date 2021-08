Diretta Motogp/ Prove libere live e streaming video: cronaca e tempi (Gran Bretagna)

DIRETTA MOTOGP: LA CLASSE REGINA È A SILVERSTONE

Dopo i brividi austriaci, la Motogp torna in diretta oggi, venerdi 27 agosto 2021 per affrontare le prime prove libere, Fp1 e Fp2 del Gran premio della Gran Bretagna 2021. Con il motomondiale facciamo dunque tappa a Silverstone, per 12^ banco di prova della stagione davvero non vediamo l’ora di dare la parola alla pista inglese, icona delle due ruote e non solo.

Questo anche perché al Gran premio di Gran Bretagna 2021, fin dalle prime prove libere della Motogp, oggi in diretta, ammireremo nel paddock i volti nuovi e seminuovi di Dixon e Crutchlow: il primo infatti prenderà parte dell’infortunato Morbidelli, mentre il secondo sarà sulla M1 che era di Vinales, prima che la Yamaha e il pilota spagnolo si separassero in via definita, per il noto caso motore.

Salutato, con qualche rimpianto Maverick, pure siamo curiosi di rivedere in sella il pilota inglese e certo di assistere al debutto dell’altro britannico, in sella alla Yamaha Petronas: vediamo dunque ora gli orari che ci accompagneranno oggi, facendo pure attenzione al fuso orario. Calendario alla mano, ricordiamo che oggi la Fp1 per la classe regina al Gran premio di Gran Bretagna 2021 comincerà alle ore 10.55, mentre per la Fp2 dovremo attendere fino alle ore 15.10: entrambe le sessioni dureranno 45 minuti prima della bandiera a scacchi.

DIRETTA MOTOGP STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE LE PROVE LIBERE

Anche per il Gran premio della Gran Bretagna 2021 di Motogp, il riferimento per gli tutti gli appassionati sarà Sky, servizio satellitare ormai da anni “casa” delle due ruote. Le prove libere, Fp1 e Fp2, come tutte le tappe del campionato del mondo a Silverstone saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantirà anche lo streaming. Per chi non è abbonato Sky purtroppo va anche segnalato che le qualifiche e la gara in terra inglese non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale – e in aggiunta pure il venerdì riservato alle prove libere è in ogni caso escluso.

Entrambe le sessioni avranno una durata di 45 minuti prima della bandiera a scacchi. Ricordiamo pure che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Motogp è visibile anche sulla piattaforma DAZN. Il punto di riferimento Sky è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp, anche se alcune novità saranno inevitabili a causa del rigido protocollo sanitario imposto dal Coronavirus.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, abbiamo detto prima che purtroppo non si potrà seguire la giornata di oggi della Motogp su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel Motomondiale 2021 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per il Gran Premio di Gran Bretagna 2020 pure dobbiamo ribadire che pure qualifiche e gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro sul digitale terrestre, ma solo in differita, sia pure di poche ore. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP GP GRAN BRETAGNA 2021: I PROTAGONISTI

Impazienti dunque di dare il via alla diretta della Motogp per seguire le prime sessioni di prove libere a Silverstone, pure cerve ora fare focus anche sui protagonisti più attesi di oggi, fin dalla Fp1. Due li abbiamo già citati e dunque l’esordiente Dixon come vice di Morbidelli e Crutchlow, che invece torna nella classe regina al posto del licenziato Vinales: pure ovviamente non saranno i soli da tenere d’occhio a Silverstone. Nota a parte va subito fatta per l’attuale leader del motomondiale e primo indiziato al titolo di campione del mondo Fabio Quartararo, che pur avendo chiuso solo con il settimo tempo l’ultimo gp austriaco, pure rimane solidamente in vetta, registrando anche 118 punti e dunque un vantaggio di ben 47 lunghezze da Pecco Bagnaia e Joan Mir, subito dietro nella lista iridata. Occhi puntati poi per l’appunto sull’alfiere della Ducati e sul suo collega Jack Miller, sempre temibili, come anche a Johann Zarco, anche se il francese ha ottenuto solo uno zero a Zeltweg solo pochi giorni fa. Tra i big presenti poi per la diretta della Motogp consigliamo di tenere ben d’occhio Jorge Martin e i fratelli Espargaro, come Rins e ovviamente due veterani come Marc Marquez e Valentino Rossi, che possono sempre dire la loro, anche su un tracciato mai scontato come è Silverstone. Insomma, i big davvero non mancheranno oggi: mettiamoci comodi allora, la diretta Motogp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Gran Bretagna 2021 a Silverstone sta per cominciare…

