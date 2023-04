Diretta MotoGp/ Prove libere live e streaming video: Fp1, ecco Quartararo!

DIRETTA MOTOGP: FP1, ECCO QUARTARARO!

La diretta MotoGp oggi, venerdì 14 aprile, entra nel vivo con le prove libere FP1 per il Gran Premio delle Americhe 2023 sul circuito di Austin, con Fabio Quartararo che irrompe in testa alla classifica dei giri veloci, prendendosi il miglior tempo in 2’04.201 davanti ad Alex Marquez. Guadagna qualcosa Bezzecchi che non riesce però ancora a portarsi a ridosso dei primi mentre c’è da segnalare una caduta per Jack Miller (KTM) nel terzo settore, in curva-12, mentre Bagnaia resta a ridosso del podio in attesa di vedere se i tempi scenderanno ancora nei giri finali di questa prima sessione di prove libere. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: FP1, BAGNAIA SECONDO!

La diretta MotoGp oggi, venerdì 14 aprile, prosegue con le prove libere FP1 per il Gran Premio delle Americhe 2023 sul circuito di Austin, con Pecco Bagnaia che ha immediatamente convinto in pista, prendendosi il secondo posto nella classifica dei giri veloci a un solo decimo di distanza da Alex Marquez. Seguono Rins, Zarco, Quartararo che si è preso la quinta posizione con un buon approccio alla pista, e ancora Miller, Martin, Aleix Espargarò, Marini e Bezzecchi a completare la top 10, con i piloti sicuramente pronti a far registrare subito tempi interessanti sulla pista texana. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: FP1, SUBITO ALEX MARQUEZ!

La diretta MotoGp oggi, venerdì 14 aprile, è iniziata ufficialmente con le prove libere FP1 per il Gran Premio delle Americhe 2023 sul circuito di Austin, con la prima sessione di prove libere che partirà alle ore 17.45 italiane. Alex Marquez ha preso immediatamente la testa della classifica dei giri veloci, chiudendo la sua performance in 2’04.522, seguito da Martin (Ducati Prima Pramac, SM) e Nakagami (Honda LCR, SM). Subito qualche problema tecnico si è fatto registrare per l’Aprilia RNF di Oliveira, costretta al rientro ai box dopo un solo giro. Ancora in attesa di riscontri cronometrici Bagnaia, Bezzecchi e Quartararo. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: FP1, SI COMINCIA!

La diretta MotoGp oggi, venerdì 14 aprile, è pronta a iniziare protagonista con le prove libere FP1 e FP2 per il Gran Premio delle Americhe 2023 sul circuito di Austin, con la prima sessione di prove libere che partirà alle ore 17.45 italiane. Come sempre grande attesa per i piloti italiani e Pecco Bagnaia chiamato a regalare nuove emozioni e a inseguire la sorpresa Marco Bezzecchi in testa alla classifica piloti. Ai nastri di partenza torneranno ad esserci 22 piloti, con i collaudatori Folger (KTM GasGas), Bradl (Honda) e Pirro (Ducati) che prenderanno il posto degli infortunati Pol Espargarò, Marc Marquez ed Enea Bastianini. Hanno recuperato dai rispettivi infortuni Miguel Oliveira (Aprilia RNF) e Joan Mir (Honda) che saranno regolarmente in pista, occhi puntati anche su Fabio Quartararo reduce da un avvio di motomondiale non troppo brillante. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: TERZO ATTO DELLA STAGIONE!

La diretta MotoGp oggi, venerdì 14 aprile, tornerà protagonista con le prove libere FP1 e FP2 per il Gran Premio delle Americhe 2023 sul circuito di Austin, un appuntamento che sta ormai diventando tradizionale (salvo l’interruzione dovuta al Covid) e che segnerà il terzo atto del Motomondiale 2023. Francesco Bagnaia è il campione del Mondo in carica e in sella alla sua Ducati aveva iniziato in modo meraviglioso la nuova stagione dominando il weekend di Portimao, poi decisamente meno felice è stato per Pecco il weekend a Termas de Rio Hondo, che però ha lanciato un fantastico Marco Bezzecchi, che è adesso il leader del Mondiale proprio davanti a Bagnaia.

Insomma, i piloti italiani e la Ducati dominano la scena e di conseguenza i risultati rendono ancora più intrigante la diretta MotoGp di un Gran Premio che si annuncia emozionante anche grazie all’ottimo livello tecnico del tracciato del Circuit of the Americas di Austin, in Texas. Naturalmente l’ambientazione negli Stati Uniti causerà un programma della diretta MotoGp tutto spostato verso la sera italiana, perché ci sono ben sette ore di fuso orario: le prove libere FP1 sono fissate alle ore 17.45 del pomeriggio italiano, poi la FP2 sarà invece alle ore 22.00, in Texas saranno naturalmente le 10.45 e poi le 15.00, da annotare che la MotoGp da quest’anno verrà sempre dopo le due classi minori e che la durata di questa FP2 sarà di un’ora, mentre la FP1 resta di 45 minuti.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Le prove di oggi per la diretta MotoGp saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio delle Americhe c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara Sprint della MotoGp saranno visibili in chiaro su Tv8, mentre il Gran Premio della domenica sarà in differita (ma il venerdì è in ogni caso escluso). Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la sessione in programma oggi dell’appuntamento di Austin per seguire la diretta della MotoGp in streaming video e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming video il Mondiale di MotoGp è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta MotoGp nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel Motomondiale 2023 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale – ancora una volta avremo il sabato in tempo reale e la domenica in differita. In ogni caso, sarà possibile vivere in diretta tutte le emozioni del Motogp da Austin per oggi solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: GP AMERICHE 2023, RISULTATI E CONTESTO

In attesa di scoprire che cosa ci potrà dire la diretta MotoGp delle due sessioni di prove libere del GP Americhe 2023 ad Austin, torniamo ad analizzare quanto emerso dai due Gran Premi già andati in archivio nelle scorse settimane. Innanzitutto bisogna purtroppo considerare diversi infortuni, allora annotiamo subito che saranno ancora assenti sia Marc Marquez sia Enea Bastianini, il dispiacere è ancora più grande se si pensa che lo spagnolo è il dominatore assoluto dell’albo d’oro ad Austin mentre Enea vinse l’anno scorso la gara a stelle e strisce. Parlando invece di chi sarà presente, l’Italia si gode naturalmente Bezzecchi e Bagnaia ai primi due posti della classifica.

Marco Bezzecchi sembra in grado di recitare il ruolo che l’anno scorso fu proprio di Bastianini, cioè il pilota che con una Ducati satellite sa essere protagonista ai massimi livelli, chissà se sarà in grado di lottare fino in fondo per il titolo mondiale ma a questa domanda naturalmente solo il tempo darà risposta. Per Francesco Bagnaia invece l’inizio di stagione è stato a due volti: perfetto a Portimao, praticamente disastroso a Termas de Rio Hondo, ma tutto sommato il 2022 era iniziato ancora peggio e poi sappiamo bene come sia finito. L’attesa per quanto succederà in questo weekend tuttavia adesso sta per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio delle Americhe 2023 ad Austin sta per cominciare…











