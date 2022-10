Diretta MotoGp/ Prove libere live e streaming video: cronaca (Gp Australia 2022)

DIRETTA MOTOGP: SIAMO A PHILLIP ISLAND

Il nuovo appuntamento con la diretta MotoGp ci conduce al Gp Australia 2022: a Phillip Island si torna a correre dopo due anni, la pandemia ha infatti forzato l’assenza di un appuntamento che è sempre stato storico per il Motomondiale, e dunque l’ultimo pilota capace di vincere qui è stato Marc Marquez, nel 2019. Il Gp Australia 2022, per quanto riguarda la giornata di venerdì 14 ottobre, scatterà di notte: il fuso orario infatti non perdona, e dunque saranno le 00:55 di casa nostra quando la FP1, prima sessione di prove libere, prenderà il via. La FP2, seconda sessione, sarà invece alle ore 5:10 e, in ogni caso, chi vorrà seguire questo appuntamento della diretta MotoGp dovrà fare una levataccia.

Ne vale comunque la pena: dopo il Gp Thailandia infatti la situazione è straordinaria, mancano tre gare al termine della stagione e il Mondiale è una questione apertissima tra Fabio Quartararo, che ha 219 punti, e Francesco Bagnaia che si è portato a -2. Non sono tagliati fuori tecnicamente nemmeno Aleix Espargaró (-20 dal leader), Enea Bastianini (-39) e Jack Miller (-40), ma per questi due piloti Ducati chiaramente sarà molto più difficile arrivare a giocarsela. Staremo a vedere; intanto noi dobbiamo rimanere sintonizzati su quello che succederà nel Gp Australia 2022, a Phillip Island la diretta MotoGp sta per farci compagnia con le prime due sessioni di prove libere.

MOTOGP STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Ricordiamo che le due sessioni di prove libere per quanto riguarda la MotoGp, per il Gp Australia 2022, saranno trasmesse dai canali della televisione satellitare: infatti la diretta tv di FP1 e FP2 saranno affidate a Sky Sport MotoGp, canale 208 del vostro decoder, ma ci sarà anche la possibilità di selezionare Sky Sport Uno (201). Nessun appuntamento in chiaro invece, perché come sempre la sessione del venerdì è esclusa dalla programmazione di Tv8 che invece si occupa di qualche Gran Premio.

Da segnalare che la telecronaca sarà affidata a Guido Meda, con il commento tecnico dell’inseparabile Mauro Sanchini; vivremo poi gli approfondimenti del Gp Australia 2022 con gli speciali dedicati, dunque i Paddock Live nei quali da studio e dai box avremo contributi, interviste ai protagonisti e analisi delle gare. Inoltre, possiamo dire che per quanto riguarda lo streaming gli abbonati al satellite potranno avvalersi del servizio garantito dall’applicazione Sky Go: non comporta costi aggiuntivi e potrà essere attivata su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA MOTOGP: LA SITUAZIONE

Dunque per la diretta MotoGp che ci conduce verso il Gp Australia 2022 la situazione è davvero bellissima. Fabio Quartararo sembrava avere il Mondiale in mano per il secondo anno consecutivo, ma è incappato in una sorta di crisi che lo ha portato a timbrare un solo podio nelle ultime sette gare, in cui si è dovuto ritirare in due occasioni. Nel frattempo Pecco Bagnaia ha ottenuto quattro vittorie, un secondo e un terzo posto: incredibilmente il piemontese della Ducati è tornato in corsa, e a differenza dello scorso anno se la può realmente giocare fino al termine.

Per quanto riguarda la storia del Gp Australia, le ultime tre edizioni a Phillip Island sono state territorio spagnolo (due vittorie di Marc Marquez, in mezzo l’acuto di Maverick Viñales), Cal Crutchlow aveva vinto con la Honda nel 2015 mentre l’ultimo italiano capace di trionfare qui è stato, manco a farlo apposta, Valentino Rossi il cui successo più recente risale al 2014, in sella a una Yamaha. Oggi però i piloti di casa nostra sono tornati a dominare la MotoGp, dunque staremo a vedere…











