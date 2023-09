Diretta MotoGp/ Prove libere live e streaming video, cronaca GP Catalogna 2023 Barcellona (oggi 1 settembre)

La diretta MotoGp torna protagonista oggi, venerdì 1 settembre, perché le prove libere FP1 e FP2 apriranno il Gran Premio di Catalogna 2023 sul circuito del Montmelò, nei pressi di Barcellona, località ormai storica per il motociclismo, che ospita l’undicesimo atto del Motomondiale 2023, che così entrerà finalmente nella seconda metà del suo cammino, che sarà di venti Gran Premi totali. In effetti abbiamo avuto finora dieci Gran Premi in oltre cinque mesi e adesso ce ne attendono altrettanti in poco meno di tre mesi: il calendario del Motomondiale sarà molto intenso, a partire dalla doppietta tutta europea che ci attende per chiudere l’estate fra Barcellona e Misano Adriatico, dove naturalmente la MotoGp farà tappa settimana prossima.

La superiorità della Ducati è finora stata evidente in quasi tutte le gare e il netto primo posto in classifica del campione del Mondo in carica Francesco Bagnaia lo conferma, maggior ragione dopo il weekend di due settimane fa in Austria, che è stato a dir poco trionfale per Pecco. Tutto questo premesso, ricordiamo che la diretta MotoGp naturalmente non avrà problemi di alcun genere in questo weekend per quanto riguarda la programmazione del Gran Premio di Catalogna 2023, con gli orari consueti delle gare in Europa: le prove libere FP1 sono fissate alle ore 10.45 del mattino, poi la FP2 sarà invece alle ore 15.00, da annotare che la MotoGp da quest’anno verrà sempre dopo le due classi minori e che la durata di questa FP2 sarà di un’ora, mentre la FP1 resta di 45 minuti.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Le prove di oggi per la diretta MotoGp saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio di Catalogna c’è da segnalare inoltre che, come d’altronde succede sempre, il venerdì è escluso dalla visione in chiaro, che sia in tempo reale oppure in differita. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la sessione in programma oggi dell’appuntamento del Montmelò per seguire la diretta della MotoGp in streaming video e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming video il Mondiale di MotoGp è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta MotoGp nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel Motomondiale 2023 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. In ogni caso, sarà possibile vivere in diretta tutte le emozioni del Motogp dal Montmelò di Barcellona per oggi solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: GP CATALOGNA 2023, RISULTATI E CONTESTO

In attesa di scoprire che cosa ci potrà dire la diretta MotoGp delle due sessioni di prove libere del GP Catalogna 2023 dal Montmelò, osserviamo naturalmente che Barcellona si è spostata di qualche mese, passando dall’inizio alla fine dell’estate. Quanto emerso dai dieci Gran Premi già andati in archivio nei mesi precedenti ci dice invece che Bagnaia sta dimostrando di essere il pilota più continuo, il ruolino di marcia di Pecco è quasi sempre buono pur con alcuni alti e bassi – a Silverstone male al sabato, poi ottimo secondo posto in gara – ma anche Gran Premi completamente dominati come ad esempio l’ultimo in Austria, di conseguenza il suo margine di vantaggio sembra già abbastanza rassicurante in questa battaglia interna fra i piloti di Borgo Panigale.

Pecco Bagnaia ha vissuto il weekend perfetto già al Mugello oltre che al Red Bull Ring, occasioni che hanno visto entrambe il campione del Mondo in carica vincitore sia della Sprint del sabato pomeriggio sia del Gran Premio alla domenica, obiettivo sfiorato anche ad Assen con il secondo posto al sabato e la vittoria alla domenica, mentre gli altri fanno più fatica ad essere più costanti ovunque, anche se non sono mancati weekend eccellenti sia per Bezzecchi sia per Martin. Silverstone invece ha rilanciato finalmente l’Aprilia, naturalmente grazie alla vittoria di Aleix Espargaro, che è stata la prima della stagione per Noale, mentre la Ktm è costante ma ancora non riesce a vincere. L’attesa per quanto succederà in questo weekend meraviglioso tuttavia adesso sta per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Catalogna 2023 al Montmelò di Barcellona sta per cominciare…











