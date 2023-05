Diretta MotoGp/ Prove libere live e streaming video, cronaca GP Francia 2023 Le Mans

DIRETTA MOTOGP: APPUNTAMENTO PRESTIGIOSO!

La diretta MotoGp oggi, venerdì 12 maggio, tornerà protagonista con le prove libere FP1 e FP2 per il Gran Premio di Francia 2023 sul circuito di Le Mans, un appuntamento tra i più prestigiosi dell’anno per il blasone della località nel mondo dei motori a tutto tondo, che segnerà il quinto atto del Motomondiale 2023 prima di una insolita pausa di quasi un mese che terminerà solamente alla seconda domenica di giugno con il prossimo Gp al Mugello. Allora il Gran Premio di Francia sarà importante anche dal punto di vista psicologico, innanzitutto per il campione del Mondo in carica e leader della classifica Francesco Bagnaia, che in Francia cercherà di consolidare la striscia positiva ricominciata a Jerez con il secondo posto nella Sprint e soprattutto la vittoria nel Gran Premio della domenica.

Grazie anche a Marco Bezzecchi, i piloti italiani e la Ducati dominano la scena e di conseguenza i risultati rendono ancora più intrigante la diretta MotoGp di un Gran Premio che si annuncia emozionante da Le Mans. Naturalmente non ci saranno problemi di fuso orario in questo weekend per quanto riguarda la programmazione della diretta MotoGp del Gran Premio di Francia 2023, con gli orario consueti delle gare in Europa: le prove libere FP1 sono fissate alle ore 10.45 del mattino, poi la FP2 sarà invece alle ore 15.00, da annotare che la MotoGp da quest’anno verrà sempre dopo le due classi minori e che la durata di questa FP2 sarà di un’ora, mentre la FP1 resta di 45 minuti.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Le prove di oggi per la diretta MotoGp saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio di Francia c’è da segnalare inoltre che, come d’altronde succede sempre, il venerdì è escluso dalla visione in chiaro, che sia in tempo reale oppure in differita. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la sessione in programma oggi dell’appuntamento di Le Mans per seguire la diretta della MotoGp in streaming video e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming video il Mondiale di MotoGp è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta MotoGp nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel Motomondiale 2023 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. In ogni caso, sarà possibile vivere in diretta tutte le emozioni del Motogp da Le Mans per oggi solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: GP FRANCIA 2023, RISULTATI E CONTESTO

In attesa di scoprire che cosa ci potrà dire la diretta MotoGp delle due sessioni di prove libere del GP Francia 2023 da Le Mans, torniamo ad analizzare quanto emerso dai quattro Gran Premi già andati in archivio nelle scorse settimane. Innanzitutto bisogna purtroppo considerare diversi infortuni, infatti finora non è stata una stagione molto fortunata per il Motomondiale da questo punto di vista. L’Italia si gode ai primi due posti della classifica, come abbiamo già accennato, Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi, anche se il pilota del Mooney VR46 Racing Team sarà chiamato al riscatto dopo il disastro in Spagna (un solo punto con il nono posto nella Sprint) dopo le precedenti soddisfazioni, soprattutto nel trionfale Gran Premio d’Argentina, ma anche il podio in Portogallo.

Per Francesco Bagnaia invece dubbi sulla capacità di competere ai massimi livelli non possono esistere, tuttavia anche Pecco deve limitare gli alti e bassi, perché due cadute in quattro Gran Premi alla domenica sono troppe e sono state in proporzione soprattutto le Sprint del sabato a lanciare in fuga Bagnaia, che si trova comunque in una situazione molto migliore rispetto al complicato inizio di stagione del 2022, quando a giugno sembrava ancora impossibile pensare a Pecco e alla Ducati in cima al mondo. L’attesa per quanto succederà in questo weekend tuttavia adesso sta per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Francia 2023 a Le Mans sta per cominciare…











