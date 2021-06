Diretta MotoGp/ Prove libere live e streaming video: cronaca (Gp Germania 2021)

DIRETTA MOTOGP GP GERMANIA 2021: OGGI FP1 E FP2

La diretta MotoGp torna oggi, venerdì 18 giugno, e ci propone le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Germania 2021 sul circuito del Sachsenring, che ospiterà l’ottavo appuntamento del Motomondiale 2021 aprendo una doppietta di gare di fine giugno che si completerà settimana prossima ad Assen, dopo la quale avremo invece una pausa estiva di oltre un mese. La prima annotazione è dunque doverosamente riservata al fatto che il Gp Germania torna a fare parte del calendario della MotoGp dopo la cancellazione del 2020 causata dalla pandemia di Covid.

Ritroviamo dunque il circuito della Sassonia che ormai da moltissimi anni ospita la tappa tedesca della MotoGp ed è di solito luogo di un dominio totale da parte di Marc Marquez, che però adesso si ritrova in una situazione davvero critica. Gli orari della diretta MotoGp di oggi saranno naturalmente quelli classici europei per le due sessioni di prove libere del venerdì: la FP1 avrà inizio alle ore 9.55; si girerà per 45 minuti, per poi tornare in pista alle ore 14.10 per la FP2. Saranno due sessioni naturalmente molto utili, perché la MotoGp come detto l’anno scorso non aveva corso al Sachsenring, anche se i dati non mancano ai vari team su un circuito che – salvo pandemia – è presenza fissa da oltre due decenni.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE PROVE LIBERE

Le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Germania 2021 della MotoGp dal circuito del Sachsenring saranno il grande evento di oggi per l’ottavo atto della stagione del Motomondiale, che era stato aperto dalla doppietta in Qatar con Gran Premi vinti da Maverick Vinales e Fabio Quartararo, poi è seguita una alternanza che garantisce equilibrio e sorride al francese, leader della classifica davanti a tre piloti Ducati. Naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite: per il Gran Premio di Germania c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale – ma il venerdì è in ogni caso escluso. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento del Sachsenring per seguire la MotoGp in streaming e tv.

Ricordiamo pure che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di MotoGp è visibile anche sulla piattaforma DAZN. Il punto di riferimento Sky è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp, anche se alcune novità saranno inevitabili a causa del rigido protocollo sanitario imposto dal Coronavirus, che ha d’altronde portato anche a molte altre novità.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel Motomondiale 2021 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per il Gran Premio di Germania tuttavia è doveroso segnalare che nei prossimi giorni sarà valida la seconda ipotesi, infatti è uno di quelli che su Tv8 sarà visibile in tempo reale. In ogni caso, sarà possibile vivere tutte le emozioni della classe regina del motociclismo dalla Sassonia per oggi solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP GP GERMANIA 2021: I PROTAGONISTI

In attesa di gettarci sull’attualità della diretta MotoGp con questo Gran Premio di Germania 2021, facciamo il punto su quello che potremmo aspettarci al Sachsenring. Come detto, in Sassonia il dominatore assoluto è sempre stato Marc Marquez: lo spagnolo vinse nel 2010 nella classe 125, nei due anni successivi in Moto2 e poi dal 2013 al 2019 tutti i Gp Germania della MotoGp, per un totale impressionante di dieci vittorie consecutive al Sachsenring, dove l’ultimo vincitore diverso da Marquez nella classe regina è ancora Dani Pedrosa nel 2012. Questo va ricordato perché è un dominio in stile Rafa Nadal al Roland Garros, tanto per rimanere in tema di fenomeni spagnoli: come però quest’anno il tennista ha abdicato a Parigi, sembra difficile pensare che Marquez possa proseguire la sua striscia al Sachsenring. Ancora più complicata la situazione dell’altro campionissimo della MotoGp, cioè naturalmente Valentino Rossi, che tra l’altro non ha nemmeno un feeling così notevole con il Sachsenring: per il Dottore sarà un’altra gara di sofferenza?

I riflettori della MotoGp dunque sono puntati su altri protagonisti, a cominciare naturalmente da Fabio Quartararo, che è il leader della classifica iridata anche se due settimane fa a Barcellona ha vissuto una gara sofferta, caratterizzata da una doppia penalità che lo ha fatto scivolare al sesto posto. Alle sue spalle c’è il connazionale Johann Zarco, finora il pilota più costante di tutti (quattro secondi posti) anche se non ha ancora mai vinto: una situazione mai vissuta dalla Francia, la MotoGp potrebbe scrivere una pagina di storia in questo 2021. Dietro la Ducati Pramac di Zarco ci sono le due Rosse ufficiali di Jack Miller e Francesco Bagnaia: tre moto di Borgo Panigale nelle prime quattro posizioni sono un dato eccellente, però Quartararo sembra avere qualcosa in più e fermarlo non sarà facile. Joan Mir si difende molto bene, onorando lo status di campione del Mondo in carica che sarà però difficilissimo da confermare per il centauro della Suzuki, mentre Maverick Vinales dopo la vittoria d’esordio in Qatar è andato in calando. Per scoprire invece cosa succederà oggi, mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Germania 2021 al Sachsenring sta per cominciare…



