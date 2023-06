Diretta MotoGp/ Prove libere live e streaming video, cronaca GP Germania 2023 Sachsenring (oggi 16 giugno)

DIRETTA MOTOGP: DOPO IL MUGELLO SI VA AL GRAN PREMIO DI GERMANIA!

La diretta MotoGp torna protagonista già oggi, venerdì 16 giugno 2023, con le prove libere FP1 e FP2 per il Gran Premio di Germania 2023 sul circuito del Sachsenring, che costituisce il settimo atto del Motomondiale 2023. Il calendario è bizzarro in questo periodo: abbiamo avuto un mese di sosta fra Le Mans di metà maggio e il Mugello dello scorso weekend, dove Pecco Bagnaia e la Ducati hanno fatto festa grande in casa, adesso però stiamo vivendo un giugno a dir poco intenso, dal momento che la corsa italiana è stata la prima di un tris consecutivo che porta la MotoGp adesso evidentemente al Sachsenring e settimana prossima anche nella leggendaria Assen prima di una nuova pausa che durerà addirittura fino ad agosto.

Ritmo molto sincopato, che però nulla toglie alla superiorità della Ducati, per merito innanzitutto dell’iridato in carica Bagnaia ma anche di altri ottimi protagonisti a cominciare da Marco Bezzecchi, al Mugello ottimo nella Sprint ma più in difficoltà in gara, comunque secondo nella classifica MotoGp che è dominata dai piloti di Borgo Panigale. La diretta MotoGp naturalmente non avrà problemi di alcun genere in questo weekend per quanto riguarda la programmazione del Gran Premio di Germania 2023, con gli orari consueti delle gare in Europa: le prove libere FP1 sono fissate alle ore 10.45 del mattino, poi la FP2 sarà invece alle ore 15.00, da annotare che la MotoGp da quest’anno verrà sempre dopo le due classi minori e che la durata di questa FP2 sarà di un’ora, mentre la FP1 resta di 45 minuti.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Le prove di oggi per la diretta MotoGp saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio di Germania c’è da segnalare inoltre che, come d’altronde succede sempre, il venerdì è escluso dalla visione in chiaro, che sia in tempo reale oppure in differita. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la sessione in programma oggi dell’appuntamento del Mugello per seguire la diretta della MotoGp in streaming video e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming video il Mondiale di MotoGp è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta MotoGp nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel Motomondiale 2023 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. In ogni caso, sarà possibile vivere in diretta tutte le emozioni del Motogp dal Sachsenring per oggi solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: GP GERMANIA 2023, RISULTATI E CONTESTO

In attesa di scoprire che cosa ci potrà dire la diretta MotoGp delle due sessioni di prove libere del GP Germania 2023 dal Sachsenring, torniamo ad analizzare quanto emerso dai sei Gran Premi già andati in archivio nelle scorse settimane. Innanzitutto bisogna purtroppo considerare diversi infortuni, infatti finora non è stata una stagione molto fortunata per il Motomondiale da questo punto di vista. L’Italia si gode ai primi due posti della classifica, come abbiamo già accennato, Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi, con il pilota del Mooney VR46 Racing Team che era tornato vicinissimo al campione del Mondo in carica con la vittoria a Le Mans prima della citata pausa.

Pecco Bagnaia tuttavia è tornato ad allungare grazie al perfetto weekend del Mugello, che ha visto il campione del Mondo in carica vincitore sia della Sprint del sabato pomeriggio sia del Gran Premio alla domenica, una risposta importante dopo che il torinese aveva sbagliato un po’ troppo nelle corse precedenti, pur essendo comunque già al comando grazie soprattutto al rendimento nelle sprint, mentre alla domenica Bagnaia non conosce mezze misure, grazie a tre vittorie e altrettanti “zero” finora. Limitare gli alti e bassi sarà comunque importante, perché tre cadute alla domenica sono troppe, tuttavia sono gli avversari che dovranno fare il salto di qualità per avvicinarsi seriamente al leader iridato. L’attesa per quanto succederà in questo weekend meraviglioso tuttavia adesso sta per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Germania 2023 al Sachsenring sta per cominciare…











