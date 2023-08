Diretta MotoGp/ Prove libere live e streaming video, cronaca (Gp Gran Bretagna 2023 Silverstone, 4 agosto)

DIRETTA MOTOGP GP GRAN BRETAGNA 2023 SILVERSTONE: INIZIA IL WEEKEND!

La diretta MotoGp torna a farci compagnia dopo oltre un mese: il Gp Gran Bretagna 2023 scatta venerdì 4 agosto, siamo sul tracciato di Silverstone e, come detto, era da fine giugno che non assistevamo ad un fine settimana dedicato al Motomondiale. Possiamo immediatamente ricordare che il venerdì è il giorno dedicato alle prime due sessioni di prove libere: la FP1 scatta alle ore 11:45 mentre per la FP2 bisognerà aspettare le 16:00, e attenzione perché gli orari indicati sono quelli di casa nostra, mentre per il fuso di Silverstone chiaramente bisogna contare un’ora in meno.

Come arriviamo alla diretta MotoGp per il Gp Gran Bretagna 2023? In Olanda hanno vinto Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia; Pecco comanda la classifica con un vantaggio abbastanza consistente sul solidissimo Jorge Martin, tutto porta a pensare che il piemontese possa ripetere il titolo vinto lo scorso anno ma chiaramente non si può dare nulla per scontata, perché la concorrenza è feroce e, oltre a Martin e Bezzecchi che sono i più vicini in graduatoria, ci sono altri piloti che possono eventualmente portare via punti preziosi.

MOTOGP STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP GRAN BRETAGNA 2023 SILVERSTONE

Va ricordato che la diretta tv della MotoGp per quanto riguarda il Gp Gran Bretagna 2023 Silverstone è come sempre affidata alla televisione satellitare: al venerdì non è comunque garantita la copertura in chiaro, dunque per seguire le prime due sessioni di prove libere bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al satellite, e il canale di riferimento resta Sky Sport MotoGp (numero 208 del decoder) con la telecronaca che per la classe regina è affidata a Guido Meda, che si avvale del commento tecnico di Mauro Sanchini e della collaborazione ai box di Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli che curano le interviste e i contributi dal paddock.

Per quanto riguarda la diretta streaming video, sarà possibile assistere al Gp Gran Bretagna 2023 Silverstone anche in mobilità, qualora non possiate mettervi davanti a un televisore: l’alternativa è fornita dalla stessa emittente che, per tutti i clienti, mette a disposizione l’applicazione Sky Go che è attivabile, inserendo i dati del proprio abbonamento, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA MOTOGP GP GRAN BRETAGNA 2023 SILVERSTONE: SITUAZIONE E CONTESTO

Stiamo dunque per vivere la diretta MotoGp dedicata al Gp Gran Bretagna 2023. L’appuntamento come sempre sarà doppio per quanto riguarda le gare, vista l’introduzione costante della Sprint Race a partire da questa stagione; noi comunque possiamo ricordare che l’anno scorso la vittoria era andata a Pecco Bagnaia, che sul traguardo di Silverstone aveva preceduto Maverick Viñales e Jack Miller. Da segnalare anche il quarto posto di Luca Marini: in quel momento il miglior risultato in MotoGp per il fratello di Valentino Rossi, che lo avrebbe replicato nel Gp seguente disputato a Imola.

Adesso la diretta MotoGp ci consegna appunto un Bagnaia leader della classifica e che sta dimostrando di essere ancora una volta superiore alla concorrenza, forte di una Ducati Desmosedici che fa la differenza; anche per questo i problemi avuti da Enea Bastianini ci fanno pensare con un po’ di rimpianto al duello interno che avremmo potuto vivere, ma la presenza di Martin e Bezzecchi, anche loro in sella a una Ducati sia pure cliente, garantisce un certo grado di spettacolo e imprevedibilità, e allora vedremo cosa succederà oggi nelle prove libere del Gp Gran Bretagna 2023 Silverstone.











