Diretta MotoGp/ Prove libere live e streaming video: cronaca (GP Italia 2022)

DIRETTA MOTOGP: GRANDE ATTESA PER IL MUGELLO!

La diretta MotoGp torna protagonista oggi, venerdì 27 maggio: inizia sul circuito del Mugello l’ottavo atto della stagione del Motomondiale con le due sessioni di prove libere FP1 e FP2 che apriranno il Gran Premio d’Italia 2022. Naturalmente c’è grande attesa per un appuntamento sempre magnifico dal punto di vista tecnico grazie alla bellezza del circuito toscano e finalmente anche impreziosito dal ritorno del pubblico a pieno regime. Finora si è trattato di una stagione di non facile lettura, con diversi protagonisti che si sono alternati nella lotta per la vittoria di ogni singola gara e la mancanza di continuità che condiziona quasi tutti i centauri.

Diretta MotoGp/ Bagnaia cade e Bastianini vince il Gp di Francia! L'Aprilia sul podio

Per prima cosa ricordiamo tutti gli orari dei vari eventi agonistici in programma oggi per quanto riguarda la diretta MotoGp sul tracciato del Mugello, tenendo conto del fatto che naturalmente saranno quelli classici dei Gran Premi del Motomondiale in Europa. Si comincerà dunque il venerdì della MotoGp con la diretta delle prove libere FP1 alle ormai tradizionali ore 9.55 del mattino, mentre la FP2 è fissata per le ore 14.10 e sarà come al solito la sessione più indicativa per quanto riguarda le qualifiche di domani e la gara di domenica.

Diretta MotoGp/ Qualifiche Gp Francia live streaming video: pole position per Bagnaia

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE SESSIONI DI PROVE LIBERE

Le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Italia 2022 della MotoGp dal circuito del Mugello saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la diretta MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio d’Italia c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara della Motogp saranno visibili in diretta in chiaro su Tv8, essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale (ma il venerdì è in ogni caso escluso). Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento del Mugello per seguire la diretta MotoGp in streaming e tv.

Diretta MotoGp/ Prove libere streaming video: Fp2, Bastianini super (Gp Francia 2022)

Ricordiamo pure che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming il Mondiale di MotoGp è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel Motomondiale 2022 il venerdì della Motogp è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in diretta. Per il Gran Premio d’Italia tuttavia è doveroso segnalare che nei prossimi giorni sarà valida la seconda ipotesi, infatti questo Motogp è uno di quelli che su Tv8 sarà visibile in diretta. In ogni caso, sarà possibile vivere tutte le emozioni della classe regina del motociclismo dal Mugello per oggi solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: GP ITALIA 2022 MUGELLO, AI VERTICI DEL MONDIALE

In vista di quello che potrà succedere già oggi nella diretta MotoGp, il Gp Italia vedrà le gerarchie che sono ancora una volta cambiate dopo la gara di un paio di settimane fa a Le Mans, che non ha soddisfatto del tutto davanti al proprio pubblico amico il campione del Mondo in carica Fabio Quartararo e la sua Yamaha. Il transalpino resta al comando della classifica Piloti, ma finora ha vinto solamente una gara su sette (a Portimao), più altri due podi che sono arrivati grazie ai secondi posti in Indonesia e in Spagna. L’anno scorso però di questi tempi Quartararo andava più forte, se ci fosse di nuovo un calo nella seconda metà della stagione sarebbe un grave problema per la Yamaha.

Applausi invece per Aleix Espargaro e l’Aprilia, vincitori a Termas de Rio Hondo e poi di nuovo sul podio nelle ultime tre gare grazie a tre terzi posti consecutivi a Portimao, Jerez de la Frontera e Le Mans. Con questo ruolino di marcia, Espargaro è al secondo posto con soli quattro punti di ritardo da Quartararo e ha tutto il diritto di sognare in grande. Il titolo iridato sarebbe una impresa da leggenda per l’Aprilia in MotoGp e Espargaro potrà provarci senza troppe pressioni, perché naturalmente se non arrivasse non sarebbe un dramma per Noale.

DIRETTA MOTOGP: GP ITALIA 2022 MUGELLO, GLI ALTRI PROTAGONISTI

In primo piano naturalmente ci sarà anche un meraviglioso Enea Bastianini, che ha già vinto ben tre gare in questa stagione (Losail, Austin e infine proprio Le Mans) mentre nessun altro è riuscito finora a vincerne più di una. Quando Bastianini è competitivo, vince: una qualità molto preziosa. Adesso bisognerebbe riuscire a fare l’ultimo salto di qualità, cioè riuscire ad essere ad alto livello in più gare, perché nelle altre quattro uscite Bastianini non è mai andato oltre a un ottavo posto e per questo motivo insegue Quartararo ed Espargaro. Ci riuscisse, potrebbe “costringere” la Ducati a puntare tutto su di lui.

Devono invece riscattarsi Alex Rins e Francesco Bagnaia. Lo spagnolo un paio di gare fa era a pari punti con Quartararo ma poi ha infilato due “zero” consecutivi e adesso deve rialzarsi se non vuole abbandonare i sogni di gloria già prima di metà stagione. Peggio ancora purtroppo Pecco: la vittoria di Jerez era stata il primo squillo in un Mondiale difficile, ma la caduta di Le Mans ha di nuovo cacciato indietro Bagnaia. L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta adesso per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Italia 2022 al Mugello sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA