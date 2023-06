DIRETTA MOTOGP/ Prove libere video streaming live GP Italia 2023 Mugello: Alex Marquez 1°! (oggi 9 giugno)

DIRETTA MOTOGP: FP1, ALEX MARQUEZ 1°!

È terminata la diretta MotoGp con le Fp1 del Gran Premio d’Italia 2023 sul circuito del Mugello. Alla fine è stato Alex Marquez il più veloce, si era già preso il primo posto nella prima sessione di prove libere ma ha ulteriormente accelerato nel tratto conclusivo, facendo registrare il miglior tempo in 1:46.121. Exploit di Fabio Quartararo che, dopo essere stato a lungo nelle retrovie con la sua Yamaha si è preso la seconda posizione a 87 millesimi da Marquez, terzo Binder, completano la top 10 in ordine rispettivamente Bezzecchi, Zarco, Martin, Morbidelli, Vinales, Marc Marquez e Fernandez. Fuori dalla top 10 Bagnaia che ha dimostrato però di poter forzare in maniera interessante sulla pista del Mugello, a partire dalla seconda sessione di prove libere che scatterà alle ore 15. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: FP1, COMANDA PIRRO!

Si avvia verso la conclusione la diretta MotoGp con le Fp1 del Gran Premio d’Italia 2023 sul circuito del Mugello. Prima sessione di prove libere molto movimentata, ancora un cambio della guardia in testa alla classifica dei giri veloci con Pirro che ha preso il comando, in 1:46.824 e seguito da un Pecco Bagnaia che ha alzato i giri e si è preso la seconda posizione girando in 1:46.893. Segnali incoraggianti anche per Enea Bastianini mentre continua un po’ ad arrancare la Yamaha di Fabio Quartararo, al momento in nona posizione. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: FP1, VOLA ALEX MARQUEZ!

Prosegue la diretta MotoGp con le Fp1 del Gran Premio d’Italia 2023 sul circuito del Mugello. Vola Alex Marquez con il miglior tempo finora fatto registrare in questa prima sessione di prove libere, alle sue spalle compongono la top 10 rispettivamente Pirro, Martin, Bezzecchi, Nakagami, Bagnaia, Bastianini, Binder, Rins e Quartararo. Ha già fatto registrare un tempo interessante Bagnaia, qualche problema invece per Aleix Espargarò che è rientrato ai box vistosamente zoppicando. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: FP1, SEMAFORO VERDE!

E’ partita ufficialmente la diretta MotoGp con le Fp1 del Gran Premio d’Italia 2023 sul circuito del Mugello. Primi piloti in pista con un occhio anche alle condizioni meteorologiche, visto che al momento non piove ma le previsioni non escludono una pista bagnata oggi e nel weekend. Alex Marquez primo in 1:46.852, terzo tempo per Martin in 1:46.9, stanno iniziando progressivamente a scendere in campo i big e c’è come detto attesa per i piloti italiani, con il francese Fabio Quartararo sulla sua Yamaha invece al momento sesto. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: FP1, SI COMINCIA!

Pronta a partire la diretta MotoGp con le Fp1 del Gran Premio d’Italia 2023 sul circuito del Mugello. Grande attesa soprattutto per i piloti italiano e per Pecco Bagnaia, sicuramente il protagonista ma ad accendere la fantasia dei tifosi c’è il duello con Marco Bezzecchi, che nella classifica Mondiale insegue a un solo punto di distanza. Ddopo la frattura alla scapola a Portimao rientrerà in pista, parlando sempre di piloti made in Italy, anche Enea Bastianini alla ricerca di una condizione ottimale progressivamente da ritrovare. Andrà verificato invece Luca Marini, che alla fine della prima sessione di prove libere valuterà se proseguire o meno il suo weekend in pista dopo la frattura al polso subita. Semaforo verde alle ore 10.45, si comincia! (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: PARLA MARC MARQUEZ

Marc Marquez si avvicina alla diretta MotoGp del Gran Premio d’Italia 2023 con il ruolo che spesso ha avuto al Mugello, cioè quello del potenziale ‘pericolo pubblico’ per i piloti italiani, idoli di casa a Scarperia. Il pilota spagnolo della Honda ieri ha dichiarato: “Un anno fa ero con il corpo qui e la testa negli Usa in vista dell’ennesima operazione al braccio, adesso sono in un buon momento di condizione e in Francia il limite è stato più la mia condizione perché ero stanco anche per la sindrome compartimentale, che la moto”. Le Mans ha riservato a Marc Marquez una bella gara, tuttavia terminata con una caduta: “Ho corso molti rischi in Francia, ma sentivo il limite, mentre in passato cadevo perché non lo sentivo e a Le Mans si è trattato soprattutto di aver forzato troppo sull’anteriore e con queste moto se commetti il minimo errore lo paghi”.

Nel frattempo è passato quasi un mese a causa dell’anomala sosta primaverile della MotoGp e così adesso si rincorrono già le voci di mercato, ad esempio Jorge Lorenzo ha detto che Marc Marquez nel 2025 potrebbe passare alla Ducati. Il diretto interessato se l’è cavata con una battuta: “Jorge è stato un grande pilota, ma non so se sarà bravo anche nei pronostici”. Marquez ha comunque parlato del suo futuro ed è stato chiaro: “Io ho un contratto per la Honda per il 2024, il mio impegno con loro è totale e sono loro il mio piano A. Però ho anche un piano B, perché voglio un progetto vincente indipendentemente da marca, colori e e nome. Ho sistemato il braccio perché mi sento veloce e ora che sono fisicamente a posto voglio essere in grado di lottare per il Mondiale…”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Le prove di oggi per la diretta MotoGp saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio di’Italia c’è da segnalare inoltre che, come d’altronde succede sempre, il venerdì è escluso dalla visione in chiaro, che sia in tempo reale oppure in differita. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la sessione in programma oggi dell’appuntamento del Mugello per seguire la diretta della MotoGp in streaming video e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming video il Mondiale di MotoGp è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta MotoGp nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel Motomondiale 2023 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale (come sarà domani e domenica). In ogni caso, sarà possibile vivere in diretta tutte le emozioni del Motogp dal Mugello per oggi solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

PROVE LIBERE DEL GRAN PREMIO D’ITALIA!

La diretta MotoGp oggi, venerdì 9 giugno 2023, finalmente tornerà protagonista dopo quasi un mese di sosta con le prove libere FP1 e FP2 per il Gran Premio d’Italia 2023 sul circuito del Mugello, un appuntamento naturalmente tra i più prestigiosi dell’anno per la storia e il valore tecnico della pista toscana e per la passione dei tifosi. Il Gran Premio d’Italia costituisce il sesto atto del Motomondiale 2023 e finalmente al Mugello termina una insolita pausa di quasi un mese dopo l’appuntamento a Le Mans a metà maggio. Adesso si cambia drasticamente passo, dal momento che la corsa italiana sarà la prima di un tris consecutivo che porterà la MotoGp poi anche al Sachsenring e ad Assen in questo super mese di giugno.

Si riparte dunque da quanto era successo a Le Mans, con la vittoria di Marco Bezzecchi e la caduta di Francesco Bagnaia a dirci che i due principali protagonisti della diretta MotoGp nella prima parte della stagione sono separati da un solo punto in classifica e ci fa piacere naturalmente ricordare che sono entrambi italiani e in sella a una Ducati. Naturalmente non ci saranno problemi di alcun genere in questo weekend per quanto riguarda la programmazione della diretta MotoGp del Gran Premio d’Italia 2023, con gli orario consueti delle gare in Europa: le prove libere FP1 sono fissate alle ore 10.45 del mattino, poi la FP2 sarà invece alle ore 15.00, da annotare che la MotoGp da quest’anno verrà sempre dopo le due classi minori e che la durata di questa FP2 sarà di un’ora, mentre la FP1 resta di 45 minuti.

DIRETTA MOTOGP: GP ITALIA 2023, RISULTATI E CONTESTO

In attesa di scoprire che cosa ci potrà dire la diretta MotoGp delle due sessioni di prove libere del GP Italia 2023 dal Mugello, torniamo ad analizzare quanto emerso dai cinque Gran Premi già andati in archivio nelle scorse settimane. Innanzitutto bisogna purtroppo considerare diversi infortuni, infatti finora non è stata una stagione molto fortunata per il Motomondiale da questo punto di vista. L’Italia si gode ai primi due posti della classifica, come abbiamo già accennato, Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi, con il pilota del Mooney VR46 Racing Team che è tornato vicinissimo al campione del Mondo in carica con la citata vittoria a Le Mans.

Il potenziale a dire il vero è alto soprattutto per Bagnaia, che tra l’altro fu il vincitore l’anno scorso al Mugello, però il campione del Mondo in carica ha sbagliato un po’ troppo finora e così Bezzecchi ringrazia, regalandoci un duello magnifico. Per Francesco Bagnaia comunque dubbi sulla capacità di competere ai massimi livelli non possono esistere e la situazione è migliore di quella che c’era un anno fa di questi tempi, tuttavia anche Pecco deve limitare gli alti e bassi, perché tre cadute in cinque Gran Premi alla domenica sono troppe e sono state soprattutto le Sprint del sabato a lanciare al vertice Bagnaia. L’attesa per quanto succederà in questo weekend meraviglioso tuttavia adesso sta per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Italia 2023 al Mugello sta per cominciare…











