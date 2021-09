Diretta MotoGp/ Prove libere live e streaming video: cronaca (Gp Misano 2021)

DIRETTA MOTOGP: INIZIA IL WEEKEND DEL GP SAN MARINO 2021

La diretta MotoGp per venerdì 17 settembre riguarda FP1 e FP2 del Gp San Marino 2021: come di consueto la tre giorni dedicata alla classe regina del Motomondiale si apre con le prime due sessioni di prove libere, una prima indicazione per tutti i piloti e le scuderie che si lanciano così verso le gare. Siamo a Misano Adriatico, circuito storico e che oggi è intitolato al compianto Marco Simoncelli; sarà anche una grande occasione per un omaggio a Valentino Rossi, che di fatto qui è come a casa e che correrà il Gp San Marino di MotoGp per l’ultima volta. Il Dottore ha vinto tre volte, ma va anche detto che il Gran Premio è stato reintrodotto solo nel 2007 dopo parecchi anni di assenza.

Ad ogni modo, questa prova del Motomondiale è la numero 14 della stagione, e dopo questa ne mancheranno soltanto 4: i punti a disposizione sono dunque 125, il che significa che ormai ci sono dei piloti che, anche guardando la semplice aritmetica, non hanno più possibilità di vincere il titolo Mondiale. Cosa che invece possono fare altri, e la lotta potrebbe farsi serrata: vedremo cosa succederà allora nella diretta MotoGp per il Gp San Marino 2021, prima che si corrano FP1 e FP2 dobbiamo per forza di cose ricordare in che modo si arriva a Misano Adriatico.

DIRETTA MOTOGP STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE PROVE LIBERE

FP1 e FP2 del Gp San Marino 2021 di MotoGp verranno mandate in onda anche dalla piattaforma DAZN

Saremo comunque pronti a vivere le grandi emozioni dal circuito di Misano (intitolato a Marco Simoncelli) per vedere se Fabio Quartararo riuscirà ad assestare la spallata decisiva al Mondiale MotoGp o se i suoi rivali, a cominciare da Pecco Bagnaia, saranno in grado di ridurre ulteriormente le distanze rendendo ancora più entusiasmanti le ultime cinque gare della stagione del Motomondiale.

DIRETTA MOTOGP: COME SI ARRIVA A MISANO

La diretta MotoGp per il Gp San Marino 2021 si apre dunque, questo venerdì, con Fabio Quartararo leader del Mondiale: il Diablo non ha fatto bene ad Aragon, ma il suo vantaggio sulla concorrenza è ancora rassicurante. Sono in particolare 53 i punti su Francesco Bagnaia, che vincendo settimana scorsa è diventato secondo: Pecco ci crede, ma per arrivare a vincere il titolo dovrebbe chiaramente fare risultati importanti e dare ogni volta la paga a Quartararo (nello specifico: dovrebbe rubargli oltre 10 punti a gara). Con 57 lunghezze di ritardo dal leader troviamo poi Joan Mir: attenzione al campione in carica, perché anche l’anno scorso lo spagnolo della Suzuki non sembrava un pericolo e ha vinto il Mondiale con una sola gara chiusa sul gradino più alto del podio, ma grazie alla regolarità si è messo davanti a tutti e potrebbe farlo anche adesso.

Quartararo dovrà stare attento a non crollare come successo nel finale del 2020, quando sembrava avere il titolo in tasca ma poi è finito addirittura ottavo in classifica; nella diretta MotoGp per il Gp San Marino 2021 poi bisognerà tenere d’occhio alcuni outsider. Su tutti Marc Marquez: è abbastanza incredibile definirlo così, ma lo spagnolo paga la condizione di un braccio ancora lontano dal 100% e una Honda che in sua assenza ha perso competitività. Il secondo posto ad Aragon però ci dice che nel finale di stagione della MotoGp potrebbe rubare punti importanti a chi si gioca il Mondiale…



