DIRETTA MOTOGP/ Prove libere live video streaming: Quartararo terzo! GP Olanda 2023 Assen, oggi 23 giugno

DIRETTA MOTOGP: FP1, QUARTARARO TERZO!

Si avvia verso la conclusione la diretta MotoGp della prima sessione di prove libere FP1 del Gran Premio d’Olanda 2023. Nonostante la frattura all’alluce Fabio Quartararo sta migliorando sensibilmente le sue prestazioni issandosi al terzo posto dietro Bezzecchi e Vinales che si è preso la seconda posizione dietro l’italiano che sta dominando la sessione. Caduta per Zarco in curva-15, fortunatamente senza conseguenze per il francese, qualche problema per Bagnaia che è scivolato al nono posto e dovrà provare a cambiare passo negli ultimi minuti superando qualche difficoltà evidenziata dalla sua Ducati. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: FP1, ZARCO SECONDO!

Prosegue la diretta MotoGp con la prima sessione di prove libere FP1 del Gran Premio d’Olanda 2023. Il francese Zarco si insedia in seconda posizione nella classifica dei giri veloci alle spalle di Bezzecchi che resiste in testa con un tempo rivelatosi subito competitivo. Alle spalle del francese Marini, Oliveira e Alex Marquez, Bagnaia risale in settima posizione 11 millesimi più veloce di Quartararo ottavo, con il francese della Yamaha sofferente per una frattura all’alluce sinistro che potrebbe limitarne non poco le prestazioni in questo weekend. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: FP1, BEZZECCHI LEADER!

È ufficialmente iniziata la diretta MotoGp con la prima sessione di prove libere FP1 del Gran Premio d’Olanda 2023. Nei primi giri è Bezzecchi a prendere la testa della corsa in 1:35.256, Oliveirasale in seconda posizione, con un ritardo di appena 88 millesimi mentre c’è subito un contrattempo per Pecco Bagnaia, che scivola in undicesima posizione e soprattutto va lungo in curva, senza nessun problema fortunatamente per lui o per la moto. Vinales e Nakagami fanno subito riscontrare tempi interessanti, si va ora a crescere progressivamente nelle prestazioni con tutti i piloti entrati in pista. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: FP1, SI COMINCIA!

Pronta a partire la diretta MotoGp con la prima sessione di prove libere FP1 del Gran Premio d’Olanda 2023. Assen resta una grande classica del motomondiale, nelle ultime 6 edizioni si sono fatti registrare 6 vincitori diversi: Miller (2016), Rossi (2017), Marc Marquez (2018), Maverick Vinales (2019), Fabio Quartararo (2021), Pecco Bagnaia (2022). Proprio Bagnaia punta alla doppietta ma fare attenzione alla voglia di rivalsa di Quartararo, che non vuole staccarsi ulteriormente nella classifica mondiale con la sua Yamaha. Semaforo verde alle ore 10.45 per la prima sessione di prove libere, si comincia! (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: PARLA BAGNAIA

Mentre aspettiamo che prenda il via la diretta MotoGp con la prima sessione di prove libere FP1 del Gran Premio d’Olanda 2023, è forse banale ma inevitabile indicare in Francesco Bagnaia il protagonista più atteso ad Assen, il circuito della sua prima vittoria in carriera e dove ha vinto l’anno scorso lanciando la rimonta iridata di Pecco. Si spiega così il fatto che Bagnaia sia stato nominato Leggenda di Assen alla vigilia del GP Olanda: “È un week end speciale, sono sicuro che la Ducati si adatterà bene anche a questa pista perché andiamo alla grande e anche qui sarà così. È un tracciato dove servono regolazioni precise, altrimenti perdi troppo terreno: c’è una prima parte da pelle d’oca e un terzo settore che è uno dei migliori del campionato, mi piace davvero tanto”.

Assen infatti è un nome mitico per tutti gli appassionati di motociclismo e Pecco Bagnaia naturalmente non fa eccezione: “Anche prima di arrivare nel Mondiale ho sempre avuto molto rispetto per questa pista e averci ottenuto la mia prima vittoria è stato speciale. Vorrei ripetere anche qui la lotta del Sachsenring, ma con esito diverso…”, ha detto riferendosi al doppio secondo posto in Germania, sempre alle spalle di Jorge Martin. Infine Bagnaia ha detto cosa cambierebbe nel format dei Gran Premi: “Mi piacerebbe che cambiassero le Libere 1, ma rivedendo il numero delle gomme: vorrei avere una prima sessione da usare solo per capire la moto in assetto gara, senza pensare a dover spingere per entrare nella Top-10”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Le prove di oggi per la diretta MotoGp saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio d’Olanda c’è da segnalare inoltre che, come d’altronde succede sempre, il venerdì è escluso dalla visione in chiaro, che sia in tempo reale oppure in differita. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la sessione in programma oggi dell’appuntamento di Assen per seguire la diretta della MotoGp in streaming video e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming video il Mondiale di MotoGp è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta MotoGp nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel Motomondiale 2023 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. In ogni caso, sarà possibile vivere in diretta tutte le emozioni del Motogp da Assen per oggi solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

È IL GIORNO DELLE PROVE LIBERE AD ASSEN

La diretta MotoGp torna protagonista già oggi, venerdì 23 giugno 2023, perché le prove libere FP1 e FP2 apriranno il Gran Premio d’Olanda 2023 sul leggendario circuito di Assen, che costituisce l’ottavo atto del Motomondiale 2023. Come abbiamo già avuto modo di annotare, il calendario è bizzarro in questo periodo: abbiamo avuto un mese di sosta fra Le Mans di metà maggio e il Mugello, dove invece si è aperta una tripletta di appuntamenti consecutivi che ci ha portato poi anche al Sachsenring e adesso naturalmente ad Assen, la località più tradizionale e ricca di storia dell’intero Motomondiale. Dopo l’Olanda invece ci sarà una nuova pausa che durerà addirittura fino ad agosto, complice la cancellazione del GP Kazakistan, che avrebbe dovuto essere una novità di questa stagione e sarebbe stata l’unica gara a luglio.

Ritmo molto sincopato, che però nulla toglie alla superiorità della Ducati, che diventa anzi sempre più evidente con il passare delle gare, come dimostrano gli ordini d’arrivo al Mugello e al Sachsenring, con le vittorie in un caso dell’iridato in carica Francesco Bagnaia e nell’altro di Jorge Martin, sempre ad aprire una sfilza di moto di Borgo Panigale. Proprio Pecco e lo spagnolo sono adesso primo e secondo nella classifica del Mondiale Piloti della MotoGp, separati da appena 16 punti. Tutto questo premesso, ricordiamo che la diretta MotoGp naturalmente non avrà problemi di alcun genere in questo weekend per quanto riguarda la programmazione del Gran Premio d’Olanda 2023, con gli orari consueti delle gare in Europa: le prove libere FP1 sono fissate alle ore 10.45 del mattino, poi la FP2 sarà invece alle ore 15.00, da annotare che la MotoGp da quest’anno verrà sempre dopo le due classi minori e che la durata di questa FP2 sarà di un’ora, mentre la FP1 resta di 45 minuti.

DIRETTA MOTOGP: GP OLANDA 2023, RISULTATI E CONTESTO

In attesa di scoprire che cosa ci potrà dire la diretta MotoGp delle due sessioni di prove libere del GP Olanda 2023 da Assen, torniamo ad analizzare quanto emerso dai sette Gran Premi già andati in archivio. Le prime quattro posizioni nella classifica del Mondiale Piloti della MotoGp sono tutte occupate da centauri della Ducati, oltre ai già citati Bagnaia e Martin ci sono infatti Marco Bezzecchi al terzo posto e Johann Zarco in quarta posizione, sappiamo che Assen piace molto a Bagnaia che proprio dall’Olanda cominciò l’anno scorso la sua grande rimonta, quindi staremo a vedere se Pecco sarà capace di consolidare il proprio margine di vantaggio in questa battaglia interna fra i piloti di Borgo Panigale.

Pecco Bagnaia ha vissuto il weekend perfetto al Mugello, che ha visto il campione del Mondo in carica vincitore sia della Sprint del sabato pomeriggio sia del Gran Premio alla domenica, poi in Germania è stato Jorge Martin a ottenere il medesimo exploit, ma con il torinese sempre secondo. Bagnaia quindi sta trovando quella continuità che gli aveva fatto difetto nelle corse precedenti, perché alla domenica aveva raccolto tre “zero” nelle prime cinque gare, con l’ottimo rendimento nelle Sprint a lasciarlo comunque in testa. Jorge Martin invece sta provando a fare il salto di qualità per avvicinarsi seriamente al leader iridato, staremo vedere se saprà essere costante lungo tutta la stagione. L’attesa per quanto succederà in questo weekend meraviglioso tuttavia adesso sta per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Olanda 2023 ad Assen sta per cominciare…











