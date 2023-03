Diretta MotoGp/ Prove libere live e streaming video, cronaca GP Portogallo 2023

DIRETTA MOTOGP: PRIMO APPUNTAMENTO DELLA STAGIONE A PORTIMAO

La diretta MotoGp oggi, venerdì 24 marzo, apre il primo appuntamento della stagione con le prove libere FP1 e FP2 per il Gran Premio del Portogallo 2023 sul circuito di Portimao, da dove quindi riparte una nuova grande avventura in compagnia del Motomondiale. Sappiamo naturalmente che Francesco Bagnaia è il campione del Mondo in carica, dal momento che Pecco e la Ducati hanno conquistato un titolo iridato storico, il primo di un italiano dopo Valentino Rossi (per l’ultima volta nel 2009) e anche il primo per la Ducati dai tempi di Casey Stoner nel 2007, inoltre era mezzo secolo esatto che un italiano non vinceva su moto italiana, cioè da Giacomo Agostini e la MV Agusta nel 1972. Adesso però bisogna voltare pagina e pensare a quello che ci attenderà dopo i lunghi mesi di sosta, spezzati solo dalle sessioni di test e dalle presentazioni delle varie moto.

L’attenzione quindi è massima e renderà più intrigante la diretta MotoGp di un Gran Premio che si annuncia emozionante anche grazie all’ottimo livello tecnico del tracciato dell’Algarve International Circuit, in genere garanzia di spettacolo. Il programma della diretta MotoGp sarà quello delle gare europee, ma con un’ora di fuso orario di cui tenere conto: le prove libere FP1 sono fissate alle ore 11.45 del mattino, poi la FP2 sarà invece alle ore 16.00, in Portogallo saranno naturalmente le 10.45 e poi le 15.00, da annotare che la MotoGp da quest’anno verrà sempre dopo le due classi minori e che la durata di questa FP2 sarà di un’ora, mentre la FP1 resta di 45 minuti.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Nulla è cambiato rispetto agli scorsi anni, naturalmente le prove di oggi per la diretta MotoGp saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio del Portogallo c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara Sprint della MotoGp saranno visibili in chiaro su Tv8, mentre il Gran Premio della domenica sarà in differita (ma il venerdì è in ogni caso escluso). Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la sessione in programma oggi dell’appuntamento di Portimao per seguire la diretta della MotoGp in streaming video e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming video il Mondiale di MotoGp è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta MotoGp nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel Motomondiale 2023 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale – con la novità che a questo giro avremo il sabato in tempo reale e la domenica in differita. In ogni caso, sarà possibile vivere in diretta tutte le emozioni del Motogp da Portimao per oggi solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: GP PORTOGALLO 2023, CALENDARIO E NOVITÀ

In attesa di scoprire che cosa ci potrà dire la diretta MotoGp delle due sessioni di prove libere del GP Portogallo a Portimao, che ha l’onore di essere l’evento di apertura causa lavori in Qatar. Gli appuntamenti saranno in totale 21 di cui ben dodici dopo la pausa estiva, quindi sarà molto intensa la seconda metà del Motomondiale. Sarà leggermente più tardi del solito l’appuntamento con il Gran Premio d’Italia al Mugello, fissato per domenica 11 giugno, mentre a Misano si gareggerà domenica 10 settembre per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Uscirà dal calendario l’Aragona, Valencia ospiterà l’ultimo GP domenica 26 novembre e ci attendono due novità assolute: il 9 luglio si correrà il GP del Kazakistan sul circuito di Sokol, mentre il 24 settembre sarà la volta del GP India a Greater Noida.

Ricordiamo anche le altre novità salienti che ci terranno compagnia nel Motomondiale 2023. Una a dire il vero è piuttosto triste, perché la MotoGp ha dovuto salutare la Suzuki, che si è ritirata al termine della passata stagione. Si fa sempre più netto il dominio delle Case italiane: l’Aprilia acquisisce un team satellite e schiererà quindi quattro moto, mentre la Ducati sarà di nuovo addirittura a quota otto. La novità fondamentale tuttavia riguarda il format dei Gran Premi, perché la MotoGp introdurrà da quest’anno le gare Sprint, che saranno previste in tutti i GP. Le qualifiche saranno spostate al sabato mattina e serviranno a determinare la griglia di partenza sia della Sprint del sabato pomeriggio sia del Gran Premio della domenica. La Sprint dunque non cambierà la griglia, ma metterà in palio parecchi punti, per la precisione 12 al vincitore, nove a chi arriverà secondo, sette al terzo e poi a scalare fino a un punto per il nono classificato, quindi il sabato diventerà molto importante per la classifica della MotoGp. L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta adesso per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Portogallo 2023 a Portimao sta per cominciare…











