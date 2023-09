Diretta MotoGp/ Prove libere live e streaming video, cronaca (Gp San Marino 2023 Misano, oggi 8 settembre)

DIRETTA MOTOGP GP SAN MARINO 2023: SIAMO A MISANO

Tornano subito le grandi emozioni della diretta MotoGp: venerdì 8 settembre è il giorno in cui prende il via il weekend del Gp San Marino 2023, siamo sulla pista di Misano e le analisi che si possono fare sono davvero tante. Innanzitutto, presentiamo gli orari: il venerdì è il giorno dedicato alle prime due sessioni di prove libere, si va in pista alle ore 10:45 per la FP1 mentre alle ore 15:00 vivremo la FP2. Le due prove libere sono diverse, perché solo la seconda sessione conterà poi per le qualifiche e la griglia di partenza; intanto bisogna scoprire quali sono i temi portanti del Gp San Marino 2023 a Misano.

Diretta MotoGp/ Gara live streaming video, GP Catalogna 2023: trionfa Aleix Espargarò! (3 settembre)

Una settimana fa in Catalogna l’Aprilia ha dominato: doppietta di Aleix Espargaro che ha vinto Sprint e gara lunga, mentre Maverick Viñales è stato rispettivamente terzo e secondo. La casa di Noale ha guadagnato punti, ma va anche detto che il weekend spagnolo è stato purtroppo segnato dal tremendo incidente occorso a Pecco Bagnaia, che insieme a Enea Bastianini ha dovuto abbandonare la ripartenza della domenica. Il campione del mondo in carica ha detto che farà di tutto per essere presente al Gp San Marino 2023: vedremo, le intenzioni sono quelle ma poi la sua condizione dovrà essere valutata, sostanzialmente, ora per ora.

Diretta MotoGp/ Qualifiche streaming video GP Catalogna 2023: a Espargarò la Sprint Race! (2 settembre)

STREAMING VIDEO E TV MOTOGP: COME VEDERE IL GP SAN MARINO 2023

Per seguire la diretta tv della MotoGp, avrete a disposizione soltanto la televisione satellitare: questa è una costante del venerdì, perché le prime due sessioni di prove libere non sono trasmesse in chiaro e allora l’unico appuntamento disponibile con il Gp San Marino 2023 è quello con Sky Sport MotoGp (numero 208 del decoder), chiaramente riservato agli abbonati. Guido Meda e Mauro Sanchini racconteranno tutti gli istanti della pista, mentre gli approfondimenti, i contributi e le interviste dal paddock e dai box saranno affidati a Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli.

Diretta MotoGp/ Prove libere streaming video, GP Catalogna 2023: Fp2, Espargarò al top! (oggi 1 settembre)

Nei Paddock Live invece avremo le analisi pre e post evento, in questo caso delle prove libere del venerdì. Per quanto riguarda la diretta streaming video, il MotoGp San Marino 2023 sarà visibile grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi: bisognerà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e attivare il servizio. Per tutti gli altri, previa sottoscrizione di abbonamento, ci sarà invece l’opzione Now Tv.

DIRETTA MOTOGP GP SAN MARINO 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Come si arriva alla diretta MotoGp per il Gp San Marino 2023? A Misano Pecco Bagnaia si presenta idealmente con 50 punti di vantaggio su Jorge Martin: chiaramente il campione del mondo ha perso punti in Catalogna, ma il suo margine sulla concorrenza era già ampio e in più la Ducati Pramac di Martin non ha performato alla grande, così che se non altro Bagnaia ha potuto conservare un buon vantaggio. Si sono avvicinati sensibilmente i già citati Aleix Espargaro e Viñales, che però erano lontani; in generale, il Mondiale era ancora nelle mani di Pecco.

Tutti gli altri rivali sperano di portare punti in cascina, a cominciare da Marco Bezzecchi che una settimana fa ha vissuto giorni difficili, e non ha approfittato dello scenario che si è venuto a creare; le Ducati del Team VR46 erano state fantastiche in Austria, mentre a Montmeló hanno pagato dazio anche in maniera pesante. Tra poco comunque saremo nuovamente in pista per assistere alla diretta MotoGp, con le due prove libere del Gp San Marino 2023, e allora potremo iniziare a capire quali possano essere i favoriti quando arriverà il momento delle qualifiche e delle due gare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA