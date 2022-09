DIRETTA MOTOGP/ Prove libere streaming video live Gp Thailandia: Bagnaia è in testa!

DIRETTA MOTOGP: BAGNAIA AL COMANDO

La diretta MotoGp della seconda sessione di prove libere FP2 del Gran Premio della Thailandia 2022 si svolge sotto il sole a Buriram, condizioni ideali per riprendere confidenza con una pista dove non si corre dal 2019, a maggior ragione se si pensa invece che per domani è prevista pioggia. Subito in evidenza Marc Marquez, già primo nella FP1 e autore della migliore prestazione nel primo giro lanciato del pomeriggio di Buriram, poi però scavalcato dal francese Johann Zarco.

Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (GP Giappone 2022)

La minaccia di pioggia per domani impone pure la necessità di entrare fra i primi dieci, che potrebbero già essere quelli della classifica combinata delle libere per accedere direttamente al Q2 della MotoGp. Ecco allora che Marquez si riprende il primo posto e sale in seconda posizione un ottimo Marco Bezzecchi, mentre cresce pure Fabio Quartararo e resta invece un po’ più indietro Francesco Bagnaia. Pecco però riesce poi a trovare la zampata e si porta al comando scalzando Marquez, segnale molto importante da parte del pilota Ducati. Continua invece a rimanere più indietro Enea Bastianini, per il quale in questo momento l’obiettivo sembra essere la top 10. Ci aspettano però ancora tante emozioni nella diretta MotoGp di questa vibrante FP2… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta MotoGp/ Qualifiche: Marc Marquez in pole position a Motegi! Gp Giappone

SI TORNA A BURIRAM

La diretta MotoGp oggi, venerdì 30 settembre, apre una nuova pagina con le prove libere FP1 e FP2 per il Gran Premio della Thailandia 2022 sul circuito di Buriram, che sarà il diciassettesimo atto del Motomondiale. La Thailandia, come era già successo settimana scorsa per il Giappone, torna nel calendario del Motomondiale dopo la forzata assenza nelle ultime due stagioni, con un Gran Premio che si annuncia complicato dal momento che in precedenza si correva a Buriram solo da un paio di anni, per cui le informazioni e la conoscenza della pista sono abbastanza ridotte.

Si completerà in questo weekend una tripletta di appuntamenti consecutivi per la MotoGp, che hanno dato esiti molto diversi fra loro, con la vittoria Ducati come unico elemento in comune: in Aragona infatti aveva vinto Enea Bastianini ma Francesco Bagnaia si era avvicinato moltissimo a Fabio Quartararo, che però ha allungato di nuovo a Motegi, gara vinta da Jack Miller. il programma della diretta MotoGp dunque è cominciato con le prove libere FP1 quando in Italia erano le ore 5.50 del mattino e Marc Marquez si è preso il primo posto davanti a Fabio Quartararo e Jack Miller, con Francesco Bagnaia in sesta posizione, poi la FP2 sarà ad un orario già più comodo, perché prenderà il via alle nostre ore 10.05 – in entrambi i casi si girerà come di consueto per 45 minuti.

DIRETTA MOTOGP/ Jack Miller primo in FP1, doppietta Ducati! (GP Giappone 2022)

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta MotoGp saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio della Thailandia c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale (ma il venerdì è in ogni caso escluso). Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la sessione in programma oggi dell’appuntamento di Buriram per seguire la MotoGp in streaming e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di MotoGp è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta MotoGp nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel Motomondiale 2022 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per il Gran Premio della Thailandia tuttavia è doveroso segnalare che nei prossimi giorni sarà valida la prima ipotesi, infatti è uno di quelli che su Tv8 non sarà visibile in tempo reale. In ogni caso, sarà possibile vivere tutte le emozioni della classe regina del motociclismo da Buriram per oggi solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: GP THAILANDIA 2022, AI VERTICI DEL MONDIALE

In vista di quello che potrà succedere già oggi nella diretta MotoGp, il Gp Thailandia vedrà le gerarchie ancora in bilico, perché il primato del campione del Mondo in carica Fabio Quartararo è sempre a rischio, nonostante il +8 di Motegi. Scenario che sembrava impossibile quando il francese a giugno vinse in sella alla sua Yamaha sia a Barcellona sia al Sachsenring e si godeva una situazione che lo vedeva nettamente al comando della classifica Piloti. Da allora tuttavia è cambiato quasi tutto, il conto delle vittorie di Quartararo è rimasto fermo a tre (la precedente era stata a Portimao), più altri quattro podi che sono arrivati grazie ai secondi posti in Indonesia, in Spagna, al Mugello e infine in Austria, ma Fabio è caduto in Olanda e poi anche in Aragona, ridando speranze a Bagnaia che ha cominciato a macinare vittorie.

Quartararo ora ha 18 punti di vantaggio sul secondo, che è proprio Francesco Bagnaia. Pecco ha vinto sei delle ultime undici gare (più un secondo posto), purtroppo ad inizio stagione aveva lasciato davvero troppi punti per strada, soprattutto nei Gran Premi extra-europei, una sorta di “maledizione” che si è subito ripresentata a Motegi e che naturalmente ora andrà smentita, perché fino alla chiusura di Valencia non si correrà più in Europa. Bagnaia così si trova dietro a Quartararo sebbene il francese abbia vinto la metà dei suoi Gran Premi. Il cambio di rotta da Assen in poi è stato nettissimo, ma la situazione precedente era talmente critica che ogni passo falso può essere fatale – già a Motegi l’unica buona notizia è che Quartararo chiudendo ottavo non ha approfittato del tutto della caduta di Bagnaia.

DIRETTA MOTOGP: GP THAILANDIA 2022, GLI ALTRI PROTAGONISTI

Un altro protagonista di spicco della diretta MotoGp è senza ombra di dubbio Aleix Espargaro con l’Aprilia, vincitore a Termas de Rio Hondo e poi di nuovo sul podio con quattro terzi posti consecutivi a Portimao, Jerez de la Frontera, Le Mans ed infine in Italia, salendo poi di nuovo sul podio in Aragona per la prima volta dal Mugello. Il ruolino di marcia di Espargaro è comunque ottimo: la costanza di piazzamenti lascia l’Aprilia al vertice e con soli 25 punti di ritardo dalla vetta e 7 da Pecco, anche se pure Espargaro non ha raccolto punti in Giappone e questo potrebbe essere un colpo durissimo per il sogno di un Mondiale che sarebbe leggendario per Noale.

L’ultimo grande protagonista della diretta MotoGp è Enea Bastianini, che con quattro vittorie è andato nettamente oltre le più rosee previsioni, con un meraviglioso inizio di stagione e la grande rinascita tra Misano e Aragon, anche se pesa il dato dei soli 70 punti raccolti nei dodici GP che non ha vinto (con il secondo posto proprio di Misano più un quarto a Silverstone come migliori risultati) e questo ha azzerato le ambizioni iridate di un Bastianini che è comunque la grande rivelazione della stagione. L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta adesso per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio della Thailandia 2022 a Buriram sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA