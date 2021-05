Diretta MotoGp/ Prove libere live e streaming video: cronaca, tempi (Gp Francia 2021)

La diretta MotoGp oggi, venerdì 14 maggio, ci propone le due sessioni di prove libere FP1 e FP2 che apriranno il Gran Premio di Francia 2021 sul circuito di Le Mans, la mitica località della 24 Ore e che ospita inoltre da molti anni ormai sul circuito Bugatti il Gran Premio della MotoGp, che quest’anno sarà il quinto appuntamento con il Motomondiale 2021, tornando nella sua classica collocazione a metà maggio. La stagione fino a questo momento è stata equilibratissima e ricca di colpi di scena, dunque staremo a vedere che cosa potrà succedere a Le Mans e se il Gran Premio di Francia potrà aiutarci a capiure meglio le gerarchie. Per prima cosa ricordiamo tutti gli orari dei vari eventi agonistici in programma oggi per quanto riguarda la diretta MotoGp sul tracciato di Le Mans. Si comincerà dunque il venerdì della MotoGp con le prove libere FP1 alle ore 9.55 del mattino dal momento che naturalmente avremo per gli appassionati italiani i normali orari europei, mentre la FP2 è fissata per le ore 14.10 e sarà la sessione più indicativa per quanto riguarda le qualifiche di domani e la gara di domenica.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LE PROVE

Le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Francia 2021 della MotoGp dal circuito di Le Mans saranno il grande evento di oggi per il quinto atto della stagione del Motomondiale, che era stato aperto dalla doppietta in Qatar con Gran Premi vinti da Maverick Vinales e Fabio Quartararo, poi è seguita una alternanza che garantisce equilibrio e sorride al nostro Pecco Bagnaia, leader della classifica. Naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite: per il Gran Premio di Francia c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale – ma il venerdì è in ogni caso escluso. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Le Mans per seguire la MotoGp in streaming e tv.

Ricordiamo pure che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di MotoGp è visibile anche sulla piattaforma DAZN. Il punto di riferimento Sky è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp, anche se alcune novità saranno inevitabili a causa del rigido protocollo sanitario imposto dal Coronavirus, che ha d’altronde portato anche a molte altre novità.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel Motomondiale 2021 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per il Gran Premio di Francia tuttavia è doveroso segnalare che nei prossimi giorni sarà valida la prima ipotesi, infatti è uno di quelli che su Tv8 non sarà visibile in tempo reale. In ogni caso, sarà possibile vivere tutte le emozioni della classe regina del motociclismo da Le Mans per oggi solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: I PROTAGONISTI A LE MANS

In vista di quello che potrà succedere già oggi nella diretta MotoGp, il Gp Francia sarà dunque un nuovo atto di una stagione che potremmo definire come indecifrabile fino a questo momento. Basterebbe dare uno sguardo alla classifica Piloti per capire che nessuno sta facendo la differenza finora, anche se naturalmente c’è chi spicca, come un fantastico Francesco Pecco Bagnaia, che è al comando del Mondiale pur non avendo ancora vinto una gara (il suo bilancio al primo anno sulla Ducati ufficiale è comunque naturalmente eccellente finora), mentre il francese Fabio Quartararo è reduce dai problemi fisici che a Jerez hanno trasformato un weekend perfetto in una gara da incubo, che forse agita qualche fantasma del crollo della passata stagione. Nessuno dunque può essere preso davvero del tutto a punto di riferimento: ad esempio, resiste in terza posizione Maverick Vinales, che però dopo la vittoria d’apertura in Qatar è andato decisamente in calando nelle successive tre gare, dunque lascia a sua volta molti dubbi e non agevole la situazione in casa Yamaha. Buon per Bagnaia, sicuramente il più costante finora, che si gode di conseguenza un primato che possiamo definire meritato.

In casa Ducati sicuramente si sta meglio, anche perché oltre a Bagnaia si è rilanciato pure Jack Miller, che dopo un inizio difficile ha colto una fantastica vittoria a Jerez. Tra i tanti protagonisti spendiamo una meritatissima citazione per Franco Morbidelli, perché con una Yamaha 2019 il centauro italiano sta facendo davvero miracoli e si meriterebbe un maggiore sostegno da parte della Casa giapponese, perché se adeguatamente supportato siamo convinti che potrebbe lottare per il Mondiale. Per Valentino Rossi speriamo invece in una scintilla che possa riportarlo fra i protagonisti, perché ci mette sinceramente tristezza vedere il leggendario Dottore di Tavullia sempre in fondo allo schieramento. Infine, scopriremo che cosa ci potrà dire Le Mans sul percorso di Marc Marquez verso un recupero ai massimi livelli di competitività. Fare calcoli però sarebbe pericoloso a questo punto della stagione, si deve solo dare il massimo in pista a ogni Gran Premio. L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta adesso per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Francia 2021 a Le Mans sta per cominciare…

