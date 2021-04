Diretta MotoGp/ Prove libere live e streaming video: cronaca, tempi (Portogallo 2021)

La diretta MotoGp torna protagonista anche oggi, venerdì 16 aprile: inizia il terzo atto della stagione sul circuito di Portimao con le due sessioni di prove libere FP1 e FP2 che apriranno il Gran Premio del Portogallo 2021. Il Motomondiale 2021, che è cominciato con la doppietta di gare consecutive in Qatar che hanno esaltato la Yamaha, ora fa tappa in Portogallo, sulla pista di Portimao che aveva debuttato per chiudere il calendario della stagione 2020 ed è stata confermata anche per il 2021, stante la rinuncia alla trasferta nel continente americano a causa delle perduranti limitazioni imposte dal Covid. Per prima cosa ricordiamo tutti gli orari dei vari eventi agonistici in programma oggi per quanto riguarda la diretta MotoGp sul tracciato di Portimao, tenendo conto di un’ora di fuso orario che andrà dunque a modificare almeno parzialmente gli orari rispetto a quelli che normalmente ci aspetteremmo essendo in Europa. Si comincerà dunque il venerdì della MotoGp con le prove libere FP1 alle ore 10.55 del mattino, mentre la FP2 è fissata per le ore 15.10 e sarà la sessione più indicativa per quanto riguarda le qualifiche di domani e la gara di domenica.

DIRETTA MOTOGP/ Doppietta della Yamaha a Losail, piloti italiani in crisi!

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE PROVE LIBERE

Le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Portogallo 2021 della MotoGp saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite: per il Gran Premio del Portogallo c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale – ma il venerdì è in ogni caso escluso.

DIRETTA MOTOGP/ Qualifiche live streaming: Martin si prende la pole position a Doha!

Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Portimao per seguire la MotoGp in streaming e tv. Ricordiamo pure che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di MotoGp è visibile anche sulla piattaforma DAZN. Il punto di riferimento Sky è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp, anche se alcune novità saranno inevitabili a causa del rigido protocollo sanitario imposto dal Coronavirus, che ha d’altronde portato anche a molte altre novità.

Diretta MotoGp/ Streaming video Gp Doha: Fp2, Miller-Bagnaia-Zarco, tris Ducati!

Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel Motomondiale 2021 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per il Gran Premio del Portogallo tuttavia è doveroso segnalare che nei prossimi giorni sarà valida la prima ipotesi, infatti è uno di quelli che su Tv8 non sarà visibile in tempo reale. In ogni caso, sarà possibile vivere tutte le emozioni della classe regina del motociclismo da Portimao per oggi solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: GP PORTOGALLO, I PROTAGONISTI

In vista di quello che potrà succedere già oggi nella diretta MotoGp, il Gp Portogallo sarà dunque un atto molto importante della nuova stagione della MotoGp, perché si gareggerà su una pista diversa da quella di Losail, dunque scopriremo fino a che punto i verdetti dei primi due Gran Premi erano dovuti alle caratteristiche del tracciato del Qatar e quanto invece esprimono le reali forze in campo. Il protagonista in assoluto più atteso sarà tuttavia colui che non c’era nelle scorse settimane in Qatar e mancava pure nello scorso mese di novembre a Portimao, dunque dovrà scoprire oggi la pista sede del Gran Premio del Portogallo: stiamo naturalmente parlando di Marc Marquez, atteso finalmente in pista praticamente nove mesi dopo il suo infortunio a Jerez, che fu seguito da uno sciagurato tentativo di ritorno immediato che in realtà ha causato danni ben maggiori al fisico del campionissimo spagnolo, che ha perso per intero lo scorso Motomondiale e anche i primi due atti del nuovo anno della MotoGp. Cosa saprà fare dunque Marc Marquez al suo rientro, su una pista per lui inedita?

In primo piano naturalmente ci sarà anche la Yamaha: logico che sia così, dal momento che la Casa giapponese ha vinto entrambi i Gran Premi in Qatar, uno con Maverick Vinales e l’altro con Fabio Quartararo, successi ancora più significativi perché Losail viene storicamente considerata una pista Ducati – in effetti hanno fatto molto bene anche le moto di Borgo Panigale, però è sempre mancato qualcosa per la vittoria. Insomma, inizio trionfale per il team ufficiale Yamaha (molto meno per il team Petronas di Franco Morbidelli e Valentino Rossi, purtroppo), che ora dovrà confermarsi anche a Portimao. Attenzione poi al padrone di casa Miguel Oliveira, che l’anno scorso era stato il dominatore assoluto della corsa in Portogallo: la Ktm in Qatar non ha cominciato bene la nuova stagione, arrivare a Portimao sarà sufficiente per rilanciare Oliveira e anche i suoi compagni di scuderia? L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta adesso per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Portogallo 2021 a Portimao sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA