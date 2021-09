Diretta Motogp/ Prove libere live e streaming video: la cronaca (Gp Aragon 2021)

La Motogp è in diretta oggi, venerdi 10 settembre 2021 per le prime sessioni di prove libere, Fp1 e Fp2 per il Gran Premio di Aragona 2021, sul bellissimo tracciato spagnolo. A pochi giorni dalle scintille di Silverstone, ecco che per il 13^ banco di prova del motomondiale torniamo in Spagna per la terza volta quest’anno, dopo Jerez e Barcellona: scenario di grande suggestione la pista del Motorland di Aragon, entrata nel calendario solo a partire dal 2010 ma presto diventata tappa di grandissimo interesse.

Impazienti di dare dunque il via alla diretta della Motogp, serve però in primis ricordare gli orari e il programma della giornata odierna per il Gran premio di Aragon 2021. Ricordato che gli appassionati italiani non avranno necessità oggi di fare attenzione a un eventuale fuso orario, segnaliamo allora che la Motogp oggi sarà in diretta per la prima sessione di prove libere, la Fp1 alle ore 9.55: per la Fp2 dovremo attendere invece le ore 14.10 e pure ricordiamo che entrambe le finestre di Aragon dureranno solo 45 minuti prima della bandiera a scacchi.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE LIBERE

Serve ora ricordare come poter seguire la Motogp in tv e streaming video per il Gran premio di Aragon 2021. Ricordiamo allora che il riferimento per gli tutti gli appassionati della Motogp anche questo fine settimana sarà Sky, servizio satellitare ormai da anni “casa” delle due ruote. Le prove libere, Fp1 e Fp2, ad Aragon come tutte le tappe del campionato del mondo delle due ruote saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantirà anche lo streaming. Per chi non è abbonato Sky purtroppo va anche detto che le qualifiche e la gara in terra spagnola non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale – e in aggiunta pure il venerdì riservato alle prove libere è in ogni caso escluso.

Ricordiamo pure che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Motogp è visibile anche sulla piattaforma DAZN. Il punto di riferimento Sky è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp, anche se alcune novità saranno inevitabili a causa del rigido protocollo sanitario imposto dal Coronavirus.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, lo abbiamo annunciato prima: purtroppo la giornata di oggi della Motogp per il Gran premio di Aragon 2021 non sarà visibile in chiaro su Tv8 (canale numero 8 del telecomando): in ogni caso nel Motomondiale 2021 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per il Gran Premio di Aragon 2021 in aggiunta va detto che pure qualifiche e gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro sul digitale terrestre, ma solo in differita, sia pure di poche ore. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina Motogp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: I PROTAGONISTI PIÙ ATTESI

Pur impazienti di dare il via alla diretta della Motogp per Fp1 e Fp2 del Gran premio di Aragon 2021, serve ora prenderci un momento per provare a individuare dei protagonisti annunciati sul tracciato spagnolo, fin dalle prime prove libere. Nome che subito spicca in tal senso è allora quello di Fabio Quartararo, leader della classifica ridiamo e di fatto dominatore della stagione della Motogp. Il francese si promette di rompere quella striscia di successi solo spagnoli che dura qui ad Aragon da ben otto anni e per farlo punta a dare il massimo sulla sua Yamaha fin dalla Fp1. Viste le ultime imprese, pare dunque davvero difficile fermare El Diablo, ma chissà che davanti al pubblico di casa qualche spagnolo come Rins (vincitore in carica), Marc Marquez (che qui trionfò 4 anni di fila, dal 2016 al 2019), o Mir e i fratelli Espargaro possano sorprenderci.

Mai dire mai, specialmente se ricordiamo che in questo venerdi riservato alla diretta della Motogp debutterà ufficialmente Maverick Vinlaes in sella all’Aprilia, al fianco di Aleix Espargarò, fresco di podio a Silverstone. Ma non solo: ad animare la diretta della Motogp per le prime prove libere del Gp di Aragon anche le Ducati di Bagnaia e Miller, ma pure quella di fabbrica di Zarco, che pure rimane ancorato al podio nella classifica piloti ufficiale. Ma attenzione al colpo di scema, sempre dietro l’angolo in questa stagione del motomondiale. Mettiamoci comodi allora, la diretta Motogp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Aragon 2021 sta per cominciare…



