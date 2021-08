Diretta Motogp/ Prove libere live e streaming video: la cronaca (Gp Austria 2021)

DIRETTA MOTOGP: OGGI AL VIA IL GP D’AUSTRIA 2021

Siamo ancora protagonisti a Zeltweg: oggi venerdi 13 agosto 2021 si accenderà la diretta della Motogp per le prime prove libere, Fp1 e Fp2, del Gran premio d’Austria 2021 e davvero non vediamo l’ora di ridare la parola alle curve del Redbull ring. Dopo meno di 7 giorni dall’ultimo impegno del mondiale, la classe regina è dunque ancora sono ai riflettori e pure i nostri beniamini: mancheranno però due grandi protagonisti come sono Franco Morbidelli (che si è operato circa un mesetto fa al ginocchio) e Lorenzo Savadori, rimasto drammaticamente coinvolto in un incidente con Pedrosa solo lo scorso fine settimana. Pur dispiaciuti di non poter vedere in pista i due azzurri, pure siamo sicuri che anche oggi non mancheranno le scintille per la diretta della Motogp per le prime prove del Gran premio d’Austria 2021. Pure, calendario alla mano, ricordiamo che oggi la Fp1 per la classe regina comincerà alle ore 9.55, mentre per la Fp2 dovremo attendere fino alle ore 14.10: entrambe le sessioni dureranno 45 minuti prima della bandiera a scacchi.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE LIBERE

Nella trepidante attesa però vale la pena anche ricordare come poter seguir, minuto per minuto le emozioni della Motogp, in tv e streaming video. Per il Gran premio d’Austria 2021 della ricordiamo che allora il riferimento per gli tutti gli appassionati sarà Sky, servizio satellitare ormai da anni “casa” delle due ruote. Le prove libere, Fp1 e Fp2, come tutte le tappe del campionato del mondo a Zeltweg saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantirà anche lo streaming. Aggiungiamo poi che purtroppo, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara austriache non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale – ma il venerdì è in ogni caso escluso.

Ricordiamo pure che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di MotoGp è visibile anche sulla piattaforma DAZN. Il punto di riferimento Sky è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp, anche se alcune novità saranno inevitabili a causa del rigido protocollo sanitario imposto dal Coronavirus.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, abbiamo appena accennato che purtroppo non si potrà seguire la giornata di oggi della Motogp su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel Motomondiale 2021 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per il Gran Premio d’Austria 2020 pure dobbiamo ribadire che pure qualifiche e gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro sul digitale terrestre, ma solo in differita, sia pure di poche ore. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP GP AUSTRIA 2021: I PROTAGONISTI

Date le prime indicazioni per non perdersi neppure un’istante della diretta della Motogp in questo venerdì dedicato alle prime sessioni di prove libere per il Gran premio d’Austria 2021, tocca ora andare a vedere quali saranno i big da tenere d’occhio. Sulle curve del Redbull Ring, nome da tenere be presente non può che essere certo quello di Fabio Quartararo. Il pilota Yamaha, salito sul podio anche nella prova di Stiria solo pochi giorni fa, e da tempo leader assoluto della classifica del mondiale piloti della Motogp e punta proprio alla doppietta di Zeltweg per andare in fuga verso il titolo iridato. A dargli fastidio in questo percorso il connazionale Johann Zarco, tra i piloti più costanti in questa stagione del motomondiale, che pure ha domenica da vendicare il solo sesto posto recuperato alla bandiera a scacchi nella prova stiriana.

Altri nomi da controllare solo quelli dei ducatisti Bagnaia e Miller, che di ritorno da un fine settimana al Redbull ring davvero sfortunato, devono assolutamente rifarsi per non perdere altro preziosi punti per la lotta al mondiale. Meritano poi una nota a parte anche alla vigilia delle prime prove libere della Motogp oggi Joan Mir e Jorge Martin, a podio in Stiria, ma pure Rins e i fratelli Espargaro. Non trascureremo poi dei giganti come Marc Marquez e Valentino Rossi: il primo si è ben comportato al Redbull ring la scorsa settimana, mentre per il secondo si tratta dell’ultimo Gp in terra austriaca, visto che ha annunciato il ritiro a fine stagione. Insomma i protagonisti davvero oggi non mancheranno: mettiamoci comodi allora, la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Austria 2021 al Red Bull Ring sta per cominciare…

