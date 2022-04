Diretta MotoGp/ Prove libere live e streaming video: la cronaca (Gp Portogallo 2022)

La diretta MotoGp torna protagonista oggi, venerdì 22 aprile: inizia sul circuito di Portimao il quinto atto della stagione con le due sessioni di prove libere FP1 e FP2 che apriranno il Gran Premio del Portogallo 2021. Il Motomondiale 2022, che è cominciato con quattro gare tra l’Asia e l’America, ora fa tappa in Portogallo, sulla pista di Portimao che aveva debuttato per chiudere il calendario della stagione 2020 ed è stata confermata anche per il 2021 addirittura con un doppio appuntamento, il primo in primavera e il secondo in autunno, mentre per il 2022 ecco il Gran Premio del Portogallo ad aprire la parte di calendario europea.

Per prima cosa ricordiamo tutti gli orari dei vari eventi agonistici in programma oggi per quanto riguarda la diretta MotoGp sul tracciato di Portimao, tenendo conto di un’ora di fuso orario che andrà dunque a modificare almeno parzialmente gli orari rispetto a quelli che normalmente ci aspetteremmo essendo in Europa. Si comincerà dunque il venerdì della MotoGp con le prove libere FP1 alle ore 10.55 del mattino, mentre la FP2 è fissata per le ore 15.10 e sarà la sessione più indicativa per quanto riguarda le qualifiche di domani e la gara di domenica.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE SESSIONI

Le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Portogallo 2022 della MotoGp dal circuito di Portimao saranno il grande evento di oggi per segnare l’apertura del quinto weekend per il Motomondiale. Le prove di oggi saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio del Portogallo c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale (ma il venerdì è in ogni caso escluso). Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Portimao per seguire la MotoGp in streaming e tv.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel Motomondiale 2022 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per il Gran Premio del Portogallo tuttavia è doveroso segnalare che nei prossimi giorni sarà valida la prima ipotesi, infatti è uno di quelli che su Tv8 non sarà visibile in tempo reale. In ogni caso, sarà possibile vivere tutte le emozioni della classe regina del motociclismo da Portimao per oggi solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: GP PORTOGALLO, IL LEADER DEL MONDIALE

In vista di quello che potrà succedere già oggi nella diretta MotoGp, il Gp Portogallo sarà dunque un atto molto importante della nuova stagione della MotoGp, perché dopo le lunghe e spesso faticose trasferte extra-europee si comincia il percorso nel Vecchio continente. Il protagonista in assoluto più atteso sarà colui che arriva al Gran Premio del Portogallo come unico centauro capace di vincere due gare finora: stiamo naturalmente parlando di Enea Bastianini, splendido trionfatore in Qatar e poi ad Austin.

Certo, non tutto è stato perfetto nemmeno per Bastianini, che in mezzo aveva ottenuto piazzamenti di rincalzo in Indonesia e in Argentina, tuttavia parliamo di un pilota e di un team (la scuderia privata della famiglia di Fausto Gresini, “satellite” della Ducati) che di certo non partivano con l’obiettivo di vincere il Mondiale, ma che per il momento si sono dimostrati i migliori. Se trovasse continuità in tutte le gare, Bastianini potrebbe davvero farci sognare in grande, le qualità tecniche sono fuori discussione.

DIRETTA MOTOGP: GP PORTOGALLO, GLI ALTRI PROTAGONISTI

In primo piano naturalmente ci sarà anche l’Aprilia: logico che sia così, dal momento che la Casa di Noale ha colto una straordinaria vittoria con Aleix Espargaro in Argentina e sta facendo bene un po’ ovunque, come dimostra il terzo posto del pilota spagnolo nel Mondiale Piloti. La crescita Aprilia è notevole, speriamo che prosegua anche in Portogallo. Attenzione poi al padrone di casa Miguel Oliveira, già vincitore in Indonesia e nel 2020 vincitore della sua gara di casa proprio sul circuito di Portimao, protagonista quindi da non sottovalutare.

Infine, la citazione d'obbligo è per la Suzuki, che non ha ancora vinto gare ma forse è in assoluto la Casa con la migliore costanza di rendimento, in particolare con Alex Rins che è infatti solamente cinque punti dietro ad Enea Bastianini in seconda posizione, nonostante non abbia ancora vinto nemmeno una gara finora. L'attesa per quanto succederà in questo weekend sta adesso per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Portogallo 2022 a Portimao sta per cominciare…











