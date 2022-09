DIRETTA MOTOGP/ Prove libere Gp San Marino live streaming video: in pista per la FP1

DIRETTA MOTOGP, PROVE LIBERE GRAN PREMIO DI SAN MARINO 2022: IN PISTA PER LA FP1

Il Gran Premio di San Marino sul circuito di Misano non vedrà tra i partenti Joan Mir. Il pilota spagnolo, che ha vinto il titolo della MotoGp nel 2020, nell’ultima gara in Austria è stato vittima di un highside che gli ha procurato la frattura della caviglia, un infortunio dal quale non si guarisce in pochi giorni. Un problema in più per la Suzuki che ha dovuto trovare in fretta un sostituto per il futuro compagno di Marc Marquez nel team ufficiale Honda. La scelta della Casa di Hamamatsu è ricaduta su Kazuki Watanabe, 31enne impegnato nel programma endurance del costruttore giapponese che a fine anno abbandonerà la classe regina. Il sogno di una vita che diventa dunque realtà per il nativo di Yamanashi, che cercherà di sfruttare nel migliore dei modi questa incredibile occasione che si è materializzata nel giro di pochi giorni, anche grazie alle disgrazie altrui. Da segnalare inoltre il ritorno del team Aruba.it – grande protagonista nel World Superbike con Michael Ruben Rinaldi e soprattutto Alvaro Bautista che sta tenendo testa a due mostri sacri quali Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu – che schiera Michele Pirro, tramite una wild card concessa alla Ducati che prenderà parte all’evento in programma sulla pista intitolata a Marco Simoncelli con ben 9 Desmosedici. Un potenziale alleato in più per Francesco Bagnaia a caccia di Fabio Quartararo. Semaforo verde tra pochi minuti per l’inizio della prima sessione di prove libere! {agg. di Stefano Belli}

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Naturalmente le prove di oggi per la diretta MotoGp saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio di San Marino a Misano c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale (ma il venerdì è in ogni caso escluso). Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Misano Adriatico per seguire la MotoGp in streaming e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di MotoGp è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta MotoGp nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel Motomondiale 2022 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per il Gran Premio di San Marino tuttavia è doveroso segnalare che nei prossimi giorni sarà valida la seconda ipotesi, infatti è uno di quelli che su Tv8 sarà visibile in tempo reale. In ogni caso, sarà possibile vivere tutte le emozioni della classe regina del motociclismo da Misano per oggi solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, PROVE LIBERE GRAN PREMIO DI SAN MARINO 2022: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI

La diretta MotoGp torna protagonista e lo fa per la seconda volta in stagione in Italia perché inizia oggi, venerdì 2 settembre, sul circuito di Misano Adriatico, il Gran Premio di San Marino 2022 che sarà il quattordicesimo atto del Motomondiale, naturalmente con le due sessioni di prove libere FP1 e FP2. Ci avviamo verso un autunno che sarà molto intenso, in effetti basterebbe dire che le ultime sette gare della stagione saranno racchiuse nello spazio di due mesi: inoltre, il titolo mondiale non è più “blindato” come sembrava che fosse per Fabio Quartararo dopo la gara al Sachsenring di metà giugno, quindi ci attendono ancora tantissime emozioni da vivere e la Ducati vuole continuare a recuperare con Francesco Bagnaia nella gara di casa.

Per prima cosa ricordiamo tutti gli orari dei vari eventi agonistici in programma oggi per quanto riguarda la diretta MotoGp sul tracciato del Misano World Circuit Marco Simoncelli, come da denominazione ufficiale che onora la memoria del Sic, cresciuto a pochi chilometri da Misano Adriatico, tenendo conto del fatto che naturalmente saranno quelli classici dei Gran Premi del Motomondiale in Europa. Si comincerà dunque il venerdì della MotoGp per il Gran Premio di San Marino 2022 con la diretta delle prove libere FP1 alle ore 9.55 del mattino, mentre la FP2 è fissata per le ore 14.10 e sarà come al solito la sessione più indicativa per quanto riguarda le qualifiche di domani e la gara di domenica.

DIRETTA MOTOGP: GP SAN MARINO 2022 MISANO, AI VERTICI DEL MONDIALE

In vista di quello che potrà succedere già oggi nella diretta MotoGp, il Gp San Marino vedrà le gerarchie che sono cambiate dopo le due gare di agosto, prima a Silverstone e poi in Austria. Tornando a giugno, ricordiamo che il campione del Mondo in carica Fabio Quartararo aveva vinto in sella alla sua Yamaha sia a Barcellona sia al Sachsenring e si godeva una situazione che lo vedeva nettamente al comando della classifica Piloti, anche se finora ha vinto “solamente” tre gare su tredici (la precedente era stata a Portimao), più altri quattro podi che sono arrivati grazie ai secondi posti in Indonesia, in Spagna, al Mugello e infine in Austria, ma è caduto in Olanda e poi è arrivato ottavo a Silverstone, ridando speranze a Bagnaia che ha cominciato a macinare vittorie.

Quartararo ora ha 32 punti di vantaggio sul secondo, che a dire il vero è sempre Aleix Espargaro con l’Aprilia, vincitori a Termas de Rio Hondo e poi di nuovo sul podio con quattro terzi posti consecutivi a Portimao, Jerez de la Frontera, Le Mans ed infine in Italia. Con questo ruolino di marcia, Espargaro è al secondo posto come nessuno poteva aspettarsi ad inizio stagione: peccato per il clamoroso errore commesso proprio nella gara di casa all’inizio del mese di giugno al Montmelò, quando Espargaro ha contato un giro in meno, scivolando dal secondo al quinto posto e allontanandosi da Quartararo, ma la costanza di piazzamenti lascia l’Aprilia al vertice nonostante un lieve calo recente, che ci fa pensare a Bagnaia come la vera minaccia per Quartararo.

DIRETTA MOTOGP: GP SAN MARINO 2022 MISANO, GLI ALTRI PROTAGONISTI

Il rendimento incostante chiama in causa altri due grandi protagonisti della diretta MotoGp, cioè Enea Bastianini e Francesco Bagnaia, la cui alternanza è croce e delizia per la Ducati, che ha vinto otto gare fra i due centauri italiani, ma non guida il Mondiale. Bastianini con tre vittorie è comunque già andato nettamente oltre le più rosee previsioni, quindi merita grandi elogi, tuttavia ha raccolto solamente 43 punti nei dieci GP che non ha vinto (con il quarto posto proprio di Silverstone come migliore risultato) e questo ha azzerato le ambizioni iridate di un pilota che ha la grande qualità di saper vincere ogni volta che se ne presenta l’occasione, ma non può più coltivare quello che sarebbe stato un clamoroso sogno mondiale.

Bagnaia ha vinto invece cinque delle ultime otto gare, quindi finalmente Pecco sta tornando sui livelli che gli competono, ma ha già lasciato davvero troppi punti per strada e così si trova a 44 lunghezze di ritardo da Quartararo sebbene nemmeno il francese stia correndo a ritmi altissimi. Il rendimento recente parla chiaro: abbiamo ricordato le cinque vittorie nelle ultime otto uscite, peccato che le altre tre siano state altrettanti ritiri. Il cambio di rotta è allora più recente ancora: da Assen in poi sono arrivate tre vittorie consecutive, sperando che la rimonta non sia partita troppo tardi. I numeri parlano chiaro: la Ducati ha vinto otto gare, ma il Mondiale piloti rischia di restare lontano da Borgo Panigale, sebbene gli ultimi tre successi di Bagnaia abbiano riacceso la speranza. Trovare la continuità è decisivo, perché c’è tempo per rimediare, ma servirebbe anche un ulteriore “aiuto” da parte di Quartararo. L’attesa per quanto succederà in questo weekend sta adesso per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di San Marino 2022 a Misano Adriatico sta per cominciare…











