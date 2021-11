Diretta Motogp/ Prove libere live e streaming video: la cronaca (Gp Valencia 2021)

Dopo le scintille in terra lusitana, ecco che la diretta della Motogp torna sotto i riflettori anche oggi, venerdi 12 novembre 2021, per le prime prove libere, Fp1 e Fp2, del Gran premo di Valencia 2021. Siamo dunque sull’iconico tracciato spagnolo dove pure chiuderemo questa appassionante stagione della classe regina: sulle curve della pista del Ricardo Tormo dunque questo fine settimana avremo modo di salutare tutti i protagonisti di questa magnifica stagione 2031 che ormai volge al termine, in primis Valentino Rossi, che ormai mesi fa ha annunciato il suo addio al mondo delle corse.

Ma non solo: pure ricordiamo che questo weekend avremo ancora la possibilità di salutare Fabio Quartararo come formale campione del mondo della Motogp 2021 e pure di vivere gli ultimi colpi di scena di questo campionato, che già ci ha dato tantissimo. Siamo dunque nello stesso tempo tristi e impazienti di vivere questo Gran premio di Valencia 2021: vediamo il programma e gli orari previsti per la diretta della Motogp oggi. Al solito per il venerdi sarà spazio solo per due sessioni di prove libere: per seguire pure gli appassionati italiani non incontreranno problemi per il fuso orario. Al solito dunque si scenderà in pista a Valencia già alle ore 9.55 per la Fp1, mentre per la Fp2 dovremo attendere fino alle ore 14.10: le due sessioni di prove libere avranno durata di 45 minuticiascuna, prima della bandiera a scacchi al Ricardo Tormo.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE LIBERE

Chiaramente anche per la prova spagnola, il riferimento per gli tutti gli appassionati della Motogp sarà Sky, servizio satellitare ormai da anni “casa” delle due ruote. Le prove libere, Fp1 e Fp2, al Ricardo Tormo saranno trasmesse in tv su Sky Sport Motogp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantirà anche lo streaming video. Per chi non è abbonato Sky va però detto che almeno le qualifiche e la gara in terra spagnola saranno visibili in tempo reale e in chiaro su Tv8: al solito però il venerdì riservato alle prove libere è escluso.

Ricordiamo pure che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Motogp è visibile anche sulla piattaforma DAZN. Il punto di riferimento Sky è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp, anche se alcune novità saranno inevitabili a causa del rigido protocollo sanitario imposto dal Coronavirus.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, lo abbiamo annunciato prima: purtroppo la giornata di oggi della Motogp per il Gran premio di Valencia 2021 non sarà visibile in chiaro su Tv8 (canale numero 8 del telecomando): in ogni caso nel Motomondiale 2021 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per l’ultimo Gp della stagione segnaliamo che comunque qualifiche e gara saranno visibili in tempo reale in chiaro sul digitale terrestre, per la precisione al canale Tv8. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina Motogp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP GP VALENCIA: I PROTAGONISTI

Trattandosi dell’ultima gara del mondiale 2021, ecco che non ci è facile poter individuare solo pochi protagonisti annunciati, già in vista della diretta della Motogp per le prime prove libere del Gran premio di Valencia 2021: è l’ultimo banco di prova della stagione e tutti, nessuno escluso, vorrà chiudere l’anno con un sorriso. Pure un paio di nomi già ci vengono in mente: abbiamo accennato a Valentino Rossi, per cui sarà l’ultima gara in Motogp questo fine settimana, ma pure a Fabio Quartararo che pure con gran anticipo si è laureato campione del mondo e certo vorrà in questo fine settimana (e girò nelle prime prove libere) mettersi in mostra e festeggiare. Ma non solo.

Attenzione, e fin dalla Fp1 di questa mattina al Ricardo Tormo anche a Francesco Bagnaia, gran protagonista in questo finale di stagione, che pur solo pochi giorni fa in Portogallo ha regalato il titolo dei team alla sua Ducati: con lui anche il collega Mileler, ma anche Zarco, senza dimenticare gli altri big del campionato del mondo, come Mir, Binder, i fratelli Espargarp, Rins e Vinales, che saranno sicuri protagonisti nella diretta della Motogp oggi. Da segnalare solo nell’elenco oggi mancherà un grande come è Marc Marquez, per cui la stagione 2021 della classe regina è già terminata in anticipo: lo spagnolo solo in settimana ha annunciato il suo forfait, dichiarando di soffrire di diplopia e di non essere in condizione di scendere in pista. Sarà un grande dispiacer rinunciare al pilota, padrone di casa a Valencia: pure siamo sicuri che la diretta della Motogp sarà ancora una volta ricca di colpi di scena. Non ci resta allora che metterci comodi: la diretta Motogp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Valencia 2021 al Ricardo Tormo sta per cominciare…



