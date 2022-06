Diretta MotoGp/ Prove libere live e streaming video: la cronaca (Olanda 2022)

DIRETTA MOTOGP: GP OLANDA 2022 ASSEN

La diretta della MotoGp fa tappa ad Assen: si corre il Gp Olanda 2022, un appuntamento storico per il motomondiale perché questa è l’università della moto, chi vince su questo circuito viene sempre considerato proprietario di quel qualcosa in più e un successo ad Assen può valere più di due o tre vittorie altrove, ovviamente al netto della corsa al titolo. A questo proposito bisognerebbe anche ricordare che la situazione di classifica, avvicinandoci al Gp Olanda 2022, parla chiaro: Fabio Quartararo ha vinto anche l’ultima gara e sta provando ad andare in fuga su Aleix Espargaró, che comunque sta disputando una grande stagione.

Nella diretta della MotoGp dunque sarà particolarmente interessante scoprire se il Diablo farà un altro passo avanti verso il secondo Mondiale consecutivo, ma anche se alcuni dei suoi avversari sapranno riscattarsi per non perdere ulteriore distanza dal francese della Yamaha. Su tutti naturalmente Pecco Bagnaia e Enea Bastianini, che sono ancora lì a giocarsela ma non riescono a trovare la giusta continuità che permette di vedere Quartararo più vicino; tra poco si corre e dovremo dare la parola alla diretta di MotoGp, intanto però aspettando FP1 e FP2 del Gp Olanda 2022 facciamo qualche rapida considerazione sulla storia di Assen e del suo circuito…

MOTOGP GP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE LIBERE

Un nuovo appuntamento con la diretta MotoGp ci introduce al Gp Olanda 2022: siamo nella cattedrale della moto, il famosissimo circuito di Assen nel quale ci si “laurea” in ambito di motomondiale. Le prove libere, e dunque la giornata del venerdì, saranno visibili in tv soltanto sulla televisione satellitare e dunque su Sky Sport MotoGp (numero 208 del decoder) o Sky Sport Uno (201) appuntamento riservato agli abbonati, mentre in chiaro queste sessioni non andranno in onda. saranno invece recuperabili le qualifiche del sabato (ma solo con sintesi e highlights) e la gara della domenica, qui però in differita. Ovviamente con la telecronaca della diretta Motogp di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini, ai quali si affiancheranno tutti i collaboratori come Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli che ci faranno compagnia dai box per farci vivere in pieno le atmosfere del paddock.

Ci sarà poi Vera Spadini per gli approfondimenti da studio (con Paolo Beltramo e Paolo Lorenzi) nei paddock live prima e dopo le due sessioni di prove libere. In aggiunta, bisogna segnalare che FP1 e FP2, dunque i primi due appuntamenti con il weekend della MotoGp per il Gp Olanda 2022, saranno visibili in diretta streaming video anche su Now Tv, che rappresenterà di conseguenza un’alternativa alla televisione satellitare per assistere ai momenti delle prove libere di Assen.

LA STORIA DEL GP OLANDA

Avvicinandoci alla diretta MotoGp per il Gp Olanda 2022, dobbiamo fare una piccola correzione: questa chiaramente resta sempre l’università della moto, ma a partire dal 2006 il circuito di Assen è stato modificato e ha perso alcune delle caratteristiche che lo rendevano unico. È rimasta comunque la storia, sono rimasti fascino e tradizione: ancora oggi vincere ad Assen non è indifferente. Angel Nieto lo ha fatto per 15 volte ed è tuttora il recordman (probabilmente resterà tale, almeno per tanti altri anni) su questa pista.

In epoca di 500 Mick Doohan ha infilato una doppietta, Max Biaggi ha trionfato nel 2001 e poi è iniziato il regno di Valentino Rossi, capace di sbancare il Gp Olanda per cinque volte tra il 2002 e il 2009 con le sole interruzioni di Sete Gibernau, Nicky Hayden e Casey Stoner. Da quando invece è stata introdotta la MotoGp, il Dottore ha comunque trovato il modo di togliersi soddisfazioni: qui Rossi ha vinto altre tre volte (2013, 2015 e 2017) ma per il resto ha dovuto lasciare strada agli spagnoli, con due vittorie per Marc Marquez – poche, tutto sommato – e una a testa per Jorge Lorenzo e Maverick Viñales. Nel 2011 invece a vincere era stato Ben Spies, in sella a una Yamaha, ma ad Assen possono sempre esserci sorprese…

