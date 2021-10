Diretta MotoGp/ Prove libere live e streaming video: tempi, cronaca (Gp Misano 2021)

La diretta MotoGp torna oggi, venerdì 22 ottobre, con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna 2021, definizione ufficialmente lunghissima per il secondo appuntamento stagionale sul circuito di Misano Adriatico, che ospiterà il sedicesimo appuntamento del Motomondiale 2021 in sostituzioni di eventi cancellati a causa del Coronavirus fuori dall’Europa, facendo doppietta con il più tradizionale Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, che a metà settembre aveva visto la bella vittoria di Francesco Bagnaia in sella alla Ducati. Pecco e la Rossa saranno dunque di nuovo molto attesi, anche se onestamente in questo weekend gli occhi saranno soprattutto per l’ultima uscita agonistica in Italia di Valentino Rossi.

Giova ricordare quali saranno gli orari della diretta MotoGp di oggi, che logicamente saranno quelli classici di tutte le gare del Motomondiale in Europa: la FP1 avrà inizio di conseguenza alle ore 9.55; si girerà per 45 minuti, per poi tornare in pista alle ore 14.10 per la FP2. Saranno due sessioni naturalmente molto utili, anche se la MotoGp aveva girato a Misano già il mese scorso e per di più anche nel 2020 si fece doppietta in Romagna: non mancano certo i dati sul circuito Santa Monica, ora dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, del quale proprio in questi giorni ricorrono i dieci anni dalla morte.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE LIBERE

Le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna 2021 della MotoGp dal circuito di Misano Adriatico saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite: per il Gran Premio dell’Emilia Romagna c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche e la gara non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale – ma il venerdì è in ogni caso escluso. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le due sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Misano per seguire la MotoGp in streaming e tv.

Ricordiamo pure che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di MotoGp è visibile anche sulla piattaforma DAZN. Il punto di riferimento Sky è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp, anche se alcune novità saranno inevitabili a causa del rigido protocollo sanitario imposto dal Coronavirus, che ha d’altronde portato anche a molte altre novità.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel Motomondiale 2021 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. Per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna tuttavia è doveroso segnalare che nei prossimi giorni sarà valida la prima ipotesi, infatti non è uno di quelli che su Tv8 sarà visibile in tempo reale. In ogni caso, sarà possibile vivere tutte le emozioni della classe regina del motociclismo da Misano Adriatico per oggi solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP GP EMILIA ROMAGNA MISANO 2021: IN LOTTA PER IL TITOLO

In attesa di gettarci sull’attualità della diretta MotoGp con questo Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna 2021, facciamo il punto su quello che potremmo aspettarci a Misano e sui protagonisti. In primo piano ci saranno naturalmente Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia, perché il francese della Yamaha e Pecco in sella alla sua Ducati occupano le prime due posizioni nella classifica Piloti e ormai anche la matematica dice che Bagnaia è l’unico pilota in grado almeno di provare a incrinare la superiorità complessiva di Quartararo, grazie alla meravigliosa doppietta di vittorie consecutive ottenute a settembre dal centauro torinese, compresa quella proprio nel primo atto di Misano Adriatico.

Il gap è comunque di ben 52 punti, che sono davvero tanti con appena tre Gran Premi ancora da disputare, tanto che Fabio Quartararo potrebbe diventare campione del Mondo già questa domenica. Di conseguenza Bagnaia sa che per sognare dovrà essere perfetto da qui a fine stagione, o forse nemmeno vale la pena di pensarci: l’obiettivo per ora è quello di vincere di nuovo a Misano, un trionfo che avrebbe come conseguenza di rinviare la chiusura dei giochi per il titolo. Quartararo invece gestirà la situazione oppure cercherà di chiudere i giochi già in casa dell’unico avversario rimasto?

DIRETTA MOTOGP GP EMILIA ROMAGNA MISANO 2021: IL PROTAGONISTA

Se per Bagnaia si parla di presente e futuro, il weekend di Misano sarà onestamente incentrato soprattutto sul passato, perché tutti ricorderemo questo Gran Premio soprattutto come l’ultimo in Italia per Valentino Rossi come pilota MotoGp. Il bis di Misano risulta dunque particolarmente gradito e siamo sicuri che le tribune del circuito romagnolo saranno in gran parte gialle, anche se i risultati recenti del Dottore sono a dir poco deludenti. C’è però da onorare un campione leggendario che ha scritto la storia di questo sport: questo è il tema da copertina a Misano Adriatico.

Staremo poi a vedere se i segnali di crescita mostrati di recente da Marc Marquez verranno confermati anche in Romagna, dopo la vittoria di tre settimane fa ad Austin che ha dimostrato che il numero 93 è sempre un campione, temibile per chiunque quando le circostanze e la condizione fisica glielo consentono. Sarebbe bello vedere lo spagnolo protagonista con Valentino Rossi di questa gara speciale, però al Dottore servirebbe una sorta di “miracolo” sportivo. Per scoprire invece cosa succederà oggi, mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna 2021 a Misano sta per cominciare…



