Diretta MotoGp/ Prove libere live e streaming video: via al Mugello! (Gp Italia 2021)

DIRETTA MOTOGP: GP ITALIA 2021, FP1 E FP2

La diretta della MotoGp torna a farci compagnia venerdì 28 maggio con le prove libere FP1 e FP2: siamo al Gp Italia 2021, sesto appuntamento della stagione e gradito ritorno al Mugello, una pista che in epoca di Coronavirus è stata “prestata” anche alla Formula 1. Uno degli scenari più affascinanti del Motomondiale, soprattutto per noi visto che finalmente siamo nel nostro Paese; ci sono certamente i presupposti per fare bene e prendersi belle soddisfazioni.

La FP1 e la FP2 sono appunto le prime due sessioni di prove libere, e dunque capiamo subito quali siano le orari ai quali bisogna sintonizzarsi per seguirle: già alle 9:55 saremo in pista con la FP1, poi l’appuntamento seguente sarà alle 14:10 con la FP2. In questa prima fase naturalmente si proverà già a prendersi qualche tempo utile, anche se solitamente il venerdì è buono per testare il passo e iniziare a capire dove la moto vada sistemata in vista di qualifiche e gara; un appuntamento comunque da non perdere, perché il Gp Italia 2021 al Mugello si svelerà a partire da questo venerdì.

MOTOGP STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE LE PROVE

L’appuntamento con le prove libere FP1 e FP2 del Gp Italia 2021 di MotoGp potrà essere seguito come sempre su Sky Sport MotoGp (numero 208 del decoder), riservato agli abbonati della televisione satellitare. L’appuntamento qui sarà doppio, perché ci sarà anche la possibilità di selezionare Sky Sport Uno (numero 2021); va ricordato che anche quest’anno la MotoGp viene trasmessa integralmente sui canali del satellite, e dunque è un’ottima occasione per i clienti di questa emittente.

Per quanto riguarda lo streaming video, come sempre l’opportunità non prevede costi aggiuntivi per gli abbonati Sky: le prove libere FP1 e FP2, ma sarà così anche per tutto il fine settimana del Gp Italia 2021 di MotoGp, saranno visionabili anche in assenza di una tv, grazie all’applicazione Sky Go. La quale è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e quindi dà la possibilità di seguire l’evento del Motomondiale anche lontani dalla televisione: basterà infatti inserire i dati del vostro abbonamento sui vostri apparecchi per attivare l’applicazione, ed essere come nel salotto di casa.

Infine, per quanto riguarda il Gp Italia 2021 di MotoGp, ricordiamo che per le prove libere FP1 e FP2 del Mugello non avremo un appuntamento in chiaro: anche per il Mugello questo è previsto, ma riguarderà soltanto le qualifiche del sabato e le gare della domenica. Bisognerà dunque aspettare per questo, e quando sarà il momento bisognerà rivolgersi a Tv8 che, non per la prima volta nel corso della stagione dedicata al Motomondiale, fornirà le immagini in contemporanea con gli eventi della pista. Tuttavia, come già detto, per FP1 e FP2 di venerdì 28 maggio la possibilità di seguire i protagonisti della MotoGp al Gp Italia 2021 sarà soltanto per chi abbia sottoscritto un abbonamento alla televisione satellitare.

COME SI ARRIVA AL GP ITALIA 2021 DI MOTOGP

Alla diretta della MotoGp per il Gp Italia 2021 si arriva da una doppia vittoria di Jack Miller: l’australiano della Ducati ha sbaragliato la concorrenza a Jerez e Le Mans, precedendo il nostro PeccoBagnaia nella prima occasione e Johann Zarco nella seconda. Un uno-due che ha contribuito a rendere ancora più entusiasmante il Mondiale, perché come l’anno scorso c’è grande bagarre nelle prime posizioni e tutti al momento possono provare a vincere il titolo, anche se va detto che Fabio Quartararo e Bagnaia stanno provando ad allungare sulla concorrenza. A Le Mans abbiamo anche vissuto il ritiro di un Marc Marquez che è ancora lontanissimo dalle sue inarrivabili vette degli anni precedenti, e il ritorno ai punti di Valentino Rossi: di questi tempi un undicesimo posto è un risultato di successo per il Dottore, e infatti ha rappresentato il suo massimo in un 2021 che si prospetta complicatissimo. Per lui come per la Yamaha Petronas, visto che anche Franco Morbidelli fatica a trovare il ritmo giusto; sarà dunque una gara interessantissima, ma prima nel Gp Italia 2021 di MotoGp dovremo assistere alle prove libere FP1 e FP2…

