Diretta Motogp/ Prove libere live Fp1 e Fp2, cronaca e tempi, Gp Spagna 2020 Jerez

La Motogp è in diretta oggi, venerdì 17 luglio 2020 dal tracciato di Jerez de la Frontera, dove verranno disputate le prove libere, Fp1 e Fp2 del Gran Premio di Spagna 2020. E’ dunque dal tracciato dedicato ad Angel Nieto che il Motomondiale 2020 comincia, sia pure con diversi mesi di ritardo, dovuti allo scoppio della pandemia da coronavirus: e siamo certamente impazienti di vivere il primo fine settimana dedicato alle due ruote e dunque anche prima tappa del campionato, di cui però ancora non si conosce la programmazione definitiva. E’ infatti intenzione della Dorna inserire più Gp possibili, ma le condizioni relative alla pandemia, specie in alcune parti del mondo, non permettono previsioni ottimistiche. Nel frattempo ci basti dare il via a questo campionato del mondo, ovviamente con le prime sessioni delle prove libere del Gp di Spagna 2020, di cui subito andremo a ricordare gli orari. Tenuto conto che gli appassionati italiani non avranno oggi problemi legati al fuso orario, ricordiamo che la diretta della Motogp, stamattina comincerà alle ore 9.55 con la Fp1, che terminerà alle ore 10.40. Il secondo appuntamento sarà con la Fp2, che avrà luogo a Jerez dalle ore 14.10 alle ore 14.55: sessione che sarà ancor più interessante, visto che si disputa nella stessa fascia oraria delle qualifiche del sabato come della gara di domenica.

DIRETTA MOTOGP: IL CONTESTO

Impazienti di dare la parola alla pista di Jerez per la diretta della Motogp per le prove libere, Fp1 e Fp2, del Gp di Spagna 2020 andiamo a vedere quali potrebbero essere i principali spunti di riflessione, alla vigilia di questo primo appuntamento della stagione. Ovviamente gli appassionati sono impazienti di ammirare di nuovo in pista, il campione in carica della Motogp e primo indiziato alla vittoria di quello che potrebbe essere il suo nono titolo iridato: parliamo di Marc Marquez, da cui ci attendiamo scintille già da questa mattina in sella alla Honda. Il pilota di Cervera, ormai completamente ripresosi dal grave intervento alla spalla subito lo scorso novembre è apparso, fin dai test occorsi a Jerez solo in settimana, impaziente e pronto a tornare in pista: sarà ancora lui l’uomo da battere, come la Honda la moto più performante nella stagione 2020. Ovviamente sarà ben folta la schiera di contendenti al titolo di primo rivale di Marc Marquez: sono tanti i piloti che puntano, fin dalle prove libere del Gp di Spagna 2020, primo appuntamento in diretta per la Motogp 2020 a mettersi in luce. Dalle Ducati di Petrucci come di Andrea Dovizioso (questo in pista a tempo di record dopo l’infortunio alla clavicola, patito a fine giugno), fino alla Yamaha ufficiale di Vinales e Valentino Rossi. Anzi proprio la scuderia del diapason sarà da tenere particolarmente d’occhio, come pure il Dottore: la M1 sviluppata per la stagione 2020 infatti pare notevolmente migliorata e potrebbe dunque dare del filo da torcere in pista anche in questa prima tappa della stagione.

Anche alla vigilia della diretta della Motogp per le prove libere del Gp di Spagna 2020 pure fanno sempre paura piloti del calibro di Alex Rins e Fabio Quartararo, che nella precedente stagione del motomondiale hanno fatto veramente scintille, in pista come nella classifica iridata. E’ poi da tenere particolarmente d’occhio lo stesso El Diablo, che già ha firmato un contratto con la Yamaha ufficiale per la stagione 2021 e certo quest’anno punterà a dare il massimo, per presentarsi a questa promozione con le migliori credenziali possibili. Non possiamo poi sottovalutare, già da oggi l’entusiasmo dei rookie, ovvero dei tre piloti che faranno oggi il loro esordio nella classe regina e che certo, fremono per mettersi in mostra sulla pista dedicata a Angel Nieto. Parliamo infatti di Iker Lecuona e Brad Binder, ma soprattutto di Alex Marquez, pilota della Honda ufficiale, fratellino del campione del mondo Marc e pure campione in carica della Moto2, da cui ci si attende tantissimo. In ogni caso i temi d’interesse non mancheranno, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Spagna 2020 a Jerez de la Frontera sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA