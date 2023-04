Diretta MotoGp/ Prove libere video streaming live. Fp1 Gp Argentina, doppia Aprilia!

DIRETTA MOTOGP, GP ARGENTINA 2023: FP2, DOPPIA APRILIA!

È terminata la diretta MotoGp di oggi, per la seconda delle due sessioni di prove libere del GP Argentina 2023 a Termas de Rio Hondo. Alla fine è doppietta per l’Aprilia con Aleix Espargarò che fa registrare il giro veloce in 1:38.518, davanti al compagno di scuderia Vinales e con Bezzecchi terzo. Seguono Marini, Zarco e Bagnaia, che mantiene comodamente il sesto posto entrando piuttosto agevolmente nelle Q2, dopo aver momentaneamente preso la prima posizione. Completano la top 10 e l’elenco dei qualificati alle Q2 Martin, Nakagami, Morbidelli e Rins con la Yamaha di Quartararo che resta alla fine fuori dal gruppo. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP, GP ARGENTINA 2023: FP2, IRROMPE BAGNAIA!

Prosegue la diretta MotoGp di oggi, per la seconda delle due sessioni di prove libere del GP Argentina 2023 a Termas de Rio Hondo. Irrompe Pecco Bagnaia in testa alle Fp2, col giro più veloce davanti a Aleix Espargarò e Vinales. Il campione del mondo in carica aveva avuto già un buon approccio alla seconda sessione di prove libere ma ha migliorato ulteriormente fermando il cronometro a 1:38.767. Ai piedi del podio anche Marini che si sta confermando decisamente competitivo sulla pista argentina, tra i big quello più in difficoltà resta Fabio Quartararo, al momento tredicesimo e fuori dalle Q2. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP, GP ARGENTINA 2023: FP2, RINS AL COMANDO

Prosegue la diretta MotoGp di oggi, per la seconda delle due sessioni di prove libere del GP Argentina 2023 a Termas de Rio Hondo. Le Fp2 fanno registrare un nuovo cambio della guardia in vetta alla classifica dei giri veloci con Rins che, dopo l’exploit iniziale in questa seconda sessione di prove libere, si riprende il primo posto girando in 1’39.603, 24 centesimi più veloce di Aleix Espargarò. E soprattutto 28 centesimi rispetto a Bagnaia, che è riuscito, con metà sessione ancora da svolgere, a cambiare passo per puntare deciso alla qualificazione tra i primi 10 e l’ingresso diretto nelle Q2. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP, GP ARGENTINA 2023: FP2, ESPARGARÒ TOP!

È volato via il primo quarto d’ora nella diretta MotoGp di oggi, per la seconda delle due sessioni di prove libere del GP Argentina 2023 a Termas de Rio Hondo. Le Fp2 dopo 15′ in pista vedono il giro più veloce piazzato da Aleix Espargarò, che ha fermato il cronometro in 1’39.627, appena 8 centesimi più veloce di Marini e 2 decimi meglio di Martin, seguito poi nella classifica dei giri veloci di questa seconda sessione di prove libere da Quartararo, apparso. più determinato in avvio rispetto alle Fp1, e quindi da Miller, Zarco, Alex Marquez, Nakagami, Vinales e Rins a completare una top 10 racchiusa in mezzo secondo e che al momento non comprende ancora Pecco Bagnaia. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP, GP ARGENTINA 2023: FP2, RINS DAVANTI

È ufficialmente ripartita la diretta MotoGp di oggi, per la seconda delle due sessioni di prove libere del GP Argentina 2023 a Termas de Rio Hondo. Le Fp2 vedono scendere Franco Morbidelli per primo in posta, così come era già successo nella prima sessione di prove libere, il cielo sopra il tracciato argentino si conferma coperto ma non dovrebbe essere prevista pioggia. I primi tempi fanno segnare subito Rins (Honda LCR, MM) davanti a tutti in 1’40.181, secondo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac, SM), terzo Alex Marquez (Ducati Gresini, HM) con il solo Bezzecchi che è rimasto inizialmente ai box. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP, GP ARGENTINA 2023: FP2, SI COMINCIA!

Pronta a ripartire la diretta MotoGp di oggi, per la seconda delle due sessioni di prove libere del GP Argentina 2023 a Termas de Rio Hondo. Le Fp2 attendono al varco soprattutto Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo, che sono rimasti nelle retrovie nella prima sessione di prove libere rispettivamente con il decimo e il quindicesimo tempo. Situazione da monitorare dietro il terzetto formato da Maverick Vinales, Aleix Espargarò e Jorge Martin, primi tre classificati nelle Fp1 che hanno comunque fatto registrare un buon ritmo da parte dei piloti che ora però sono consapevoli di fare sul serio: le Fp2 infatti stabiliranno i primi 10 qualificati per le Q2 di domani e la caccia alla pole position del Gp d’Argentina. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP, GP ARGENTINA 2023: FP1, BAGNAIA 10°!

È terminata la diretta MotoGp di oggi, per la prima delle due sessioni di prove libere del GP Argentina 2023 a Termas de Rio Hondo. Le Fp1 sono terminate con Vinales che ha confermato il primo posto nella classifica dei giri veloci, seguito da Aleix Espargarò (Aprilia), terzo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), quarto Takaaki Nakagami (Honda LCR). A chiudere la top 10 Bagnaia (Ducati) che al momento ha nascosto le sue carte, solo quindicesima posizione anche per Fabio Quartararo (Yamaha) protagonista di una sessione decisamente interlocutoria. Vedremo se le cose cambieranno con le Fp2, il semaforo verde è previsto alle ore 20 italiane. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP, GP ARGENTINA 2023: FP1, VOLA VINALES!

Ormai entrata nel vivo la diretta MotoGp di oggi, per le due sessioni di prove libere del GP Argentina 2023 a Termas de Rio Hondo. Al comando delle Fp1 al momento c’è Vinales, primo in 1’40.060 e capace di migliorarsi in due giri consecutivi. Alle spalle dello spagnolo c’è Franco Morbidelli (Yamaha, MH), capace di girare in 1’40.262. Terzo giro più veloce per Aleix Espargarò (Aprilia, MH) in 1’40.322. Più indietro Bagnaia (Ducati) che al momento è settimo dopo essersi insediato momentaneamente in terza posizione, ancor più attardati Quartararo (Yamaha) dodiocesimo e Mir (Honda) quattordicesimo. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP, GP ARGENTINA 2023: FP1, NAKAGAMI PRIMO

Prosegue la diretta MotoGp di oggi, per le due sessioni di prove libere del GP Argentina 2023 a Termas de Rio Hondo. Le Fp1 vedono al momento Takaaki Nakagami (Honda LCR) primo in 1’40.647, seguito da Martin, Aleix Espargarò e Vinales. È scivolato in quinta posizione Franco Morbidelli, sta comunque aumentando i giri in maniera significativa Pecco Bagnaia, al momento nono davanti a Binder che chiude la top 10. come previsto i tempi si stanno progressivamente abbassando in maniera piuttosto rapida. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP, GP ARGENTINA 2023: FP1, MORBIDELLI TOP!

È ufficialmente iniziata la diretta MotoGp di oggi, per le due sessioni di prove libere del GP Argentina 2023 a Termas de Rio Hondo. Le Fp1 partono con Franco Morbidelli (Yamaha, SH) subito in testa col cronometro fermato in 1’41.048, al momento in seconda posizione c’è Bezzecchi (Ducati VR46, SH) e in terza posizione Miller (KTM, MH). Non dovrebbe essere prevista pioggia ma al momento si addensano nuvole scure sulla pista sudamericana, si avvicinano anche Nakagami e Bagnaia al tempo migliore con la classifica dei giri veloci che come sempre si assesterà rapidamente. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP, GP ARGENTINA 2023: FP1, SI COMINCIA!

Pronta a partire tra pochi minuti diretta MotoGp oggi, per le due sessioni di prove libere del GP Argentina 2023 a Termas de Rio Hondo. La prima sessione di prove libere scatterà alle ore 15.45 italiane, con ben 4 assenti di lusso a causa di infortuni vari: Pol Espargarò (GasGas), Enea Bastianini (Ducati), Marc Marquez (Honda) e Miguel Oliveira (Aprilia RNF) non saranno infatti ai nastri di partenza, con le maggiori aspettative che si concentrano sul duo Bagnaia-Quartararo, atteso anche nella lotta per il titolo mondiale dopo che l’italiano, campione del mondo in carica, si è già aggiudicato il primo capitolo di questa nuova stagione. Ora spazio alle Fp1, si attende solo il semaforo verde! (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP, GP ARGENTINA 2023: PARLA BAGNAIA

Manca sempre meno al via della diretta MotoGp oggi, per le due sessioni di prove libere del GP Argentina 2023 a Termas de Rio Hondo. Sotto i riflettori c’è naturalmente Francesco Bagnaia dopo la doppia vittoria di Pecco a Portimao, ecco allora cosa ha dichiarato ieri l’iridato della Ducati alla vigilia del secondo appuntamento stagionale: “Sono molto curioso di vedere come andrà la Ducati su questo tracciato: è vero che nel 2022 qui non siamo stati molto competitivi, ma da allora siamo cresciuti molto. Qui non abbiamo mai vinto, è mancato sempre qualcosa per riuscirci: vediamo se ora il nostro potenziale è sufficiente per stare davanti. Venerdì, poi, è prevista pioggia e la pista sarà anche molto sporca: queste sono due variabili di cui tener conto”.

In Argentina mancheranno quattro piloti, Pol Espargaro, Enea Bastianini, Miguel Oliveira e Marc Marquez, tutti infortunati, ma secondo Pecco Bagnaia la seconda gara è troppo presto per fare già dei calcoli: “Approfittare dell’assenza di Marquez qui per guadagnare terreno in classifica su di lui? È presto per fare calcoli di questo tipo: Vinales e Bezzecchi sono vicini e sono loro i primi a cui dovrò prestare attenzione. Prima del Mondiale è vero che avevo indicato in Marquez, Bastianini e Quartararo i miei rivali principali: Marc ed Enea non ci sono, visto quello che è successo, ma ripeto che ora non si può pensare al campionato. L’unico nostro pensiero deve essere di badare alle posizioni di vertice e a concentrarci sull’essere sempre competitivi. Si dovrà aspettare Austin per avere un quadro più chiaro dei valori in campo”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Va segnalato che la diretta MotoGp per quanto riguarda le prove libere 1 e 2 del Gp Argentina 2023 sarà esclusivamente sul satellite: il canale di riferimento rimane Sky Sport MotoGp, presente al numero 208 del vostro decoder. In nessun caso le due sessioni del venerdì sono fornite dalla televisione in chiaro, ma va ricordato che per il MotoGp di Argentina 2023 avremo comunque la trasmissione in diretta su Tv8 delle qualifiche e della Sprint Race (per quanto riguarda il sabato) con la gara della domenica che invece si potrà rivisitare in differita.

Tornando a noi, la diretta streaming video della MotoGp per il Gp Argentina 2023 viene garantita dall’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi; ad accompagnare ogni singolo istante delle prove libere saranno come sempre Guido Meda e Mauro Sanchini, accompagnati dalla squadra di ospiti ed esperti presenti in studio come nel paddock, dove Mauro Boselli e Sandro Donato Grosso si occupano delle interviste e dei contributi. Infine, possiamo dire che anche gli account ufficiali del Motomondiale forniranno informazioni utili sulla diretta MotoGp: in questo caso consigliamo soprattutto di visitare le pagine che sono presenti su Facebook e Twitter.

BAGNAIA PER VOLARE!

La diretta MotoGp torna a farci compagnia a una sola settimana dal primo weekend stagionale: venerdì 31 marzo infatti prende il via il Gp Argentina 2023, siamo a Termas de Rio Hondo e bisogna innanzitutto ricordare gli orari che, secondo il fuso di casa nostra, prevedono la FP1 alle ore 15:45 e la FP2 alle ore 20:00, con le due sessioni che saranno della durata di 45 minuti ciascuna. La MotoGp ha cambiato formato: quest’anno infatti il sabato sarà caratterizzato anche dalla Sprint Race, sulla scia di un esperimento già iniziato in Formula 1 ma che qui sarà molto più profondo e riguarderà tutti i fine settimana del Motomondiale.

Arriviamo alla diretta MotoGp per il Gp Argentina 2023 con una situazione già molto chiara: Pecco Bagnaia, campione del mondo in carica, ha vinto entrambe le gare in Portogallo e dunque ha già preso il largo in classifica, lasciando intendere che la sua doppietta possa realmente avvenire anche grazie a una Ducati che nel corso delle ultime stagioni è diventata dominante. Per ora il principale avversario di Bagnaia è l’Aprilia di Maverick Viñales; non pervenuto invece Fabio Quartararo, che sta affogando insieme alla sua mediocre Yamaha ma certamente ha il talento per risalire la corrente, bisognerà vedere se ci riuscirà a partire dal Gp Argentina 2023…

DIRETTA MOTOGP, GP ARGENTINA 2023: COSA ASPETTARSI A TERMAS DE RIO HONDO

Ci attendiamo dunque un bello spettacolo dal Gp Argentina 2023: la diretta MotoGp prende il via a Termas de Rio Hondo con le prove libere FP1 e FP2, ma purtroppo dobbiamo anche dire che a questo appuntamento mancheranno ben quattro protagonisti. In Portogallo infatti abbiamo assistito a cadute e incidenti di non poco conto: il primo a farne le spese è stato Pol Espargaró, poi si è fatto male Enea Bastianini nel corso della Sprint Race, privandoci al momento di quello che sarebbe stato uno straordinario duello interno con Pecco Bagnaia tra le due Ducati ufficiali, e infine nel corso della gara di Portimao Marc Marquez, trovatosi costretto a frenare per correggere una traiettoria, ha urtato Jorge Martin (che non ha avuto conseguenze) ma soprattutto il povero Miguel Oliveira.

Risultato: frattura per lo spagnolo ma out anche il portoghese. Si è detto che aumentando il numero delle gare, inevitabilmente, salirà anche il rischio di avere problemi di questo genere; sia come sia vedremo cosa succederà nel corso della diretta MotoGp, nel Gp Argentina 2023 dovremo fare a meno di questi quattro piloti – che speriamo ovviamente di rivedere presto – ma gli altri sono nuovamente pronti a darsi battaglia, e allora non vediamo l’ora di scoprire cosa potrebbe succedere innanzitutto nel corso delle prove libere del venerdì a Termas de Rio Hondo.











