Diretta MotoGp/ Prove libere live streaming video, cronaca (Gp Australia 2023 Phillip Island, 20 ottobre)

DIRETTA MOTOGP: PROVE LIBERE GP AUSTRALIA PHILLIP ISLAND

Venerdì 20 ottobre è il giorno in cui la diretta MotoGp ci introduce al Gp Australia 2023: siamo ovviamente sullo storico tracciato di Phillip Island e, come da tradizione, saranno le prime due sessioni di prove libere ad animare la prima giornata. Diciamo subito che, essendo dall’altra parte del mondo, gli orari di casa nostra saranno complessi: la FP1 infatti è prevista per la 1:45, mentre per la FP2 si va alle 6:00. Dunque, due sessioni con le quali ci lanciamo in un weekend forse decisivo: settimana scorsa Pecco Bagnaia è stato prima scavalcato da Jorge Martin, poi lo ha nuovamente sorpassato.

DIRETTA MOTOGP/ Pecco Bagnaia ha vinto il Gp Indonesia 2023! Torna leader nel Mondiale (15 ottobre)

Il campione del mondo è tornato a vincere, sfruttando l’enorme regalo dello spagnolo: grande rimonta per Bagnaia, ma Martin che era comodamente in testa ha spinto troppo ed è finito a terra, permettendo a Pecco di operare il controsorpasso e presentarsi al Gp Australia 2023 con 18 punti di vantaggio. Un tesoretto determinante? Lo scopriremo, per questo anche la diretta MotoGp di oggi è particolarmente interessante per iniziare a capire cosa potrebbe succedere nelle due gare.

DIRETTA MOTOGP/ Jorge Martin ha vinto la sprint, è leader! GP Indonesia 2023 Mandalika (oggi 14 ottobre)

DIRETTA MOTOGP GP AUSTRALIA 2023 PHILLIP ISLAND: COME SEGUIRE IN TV E STREAMING VIDEO

Va ricordato che la diretta tv della MotoGp per quanto riguarda il venerdì è riservata agli abbonati della televisione satellitare: l’appuntamento con le prove libere del Gp Australia 2023 a Phillip Island sarà esclusivamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGp, rispettivamente ai numeri 201 e 208 del vostro decoder. La telecronaca sarà affidata a Guido Meda, con il commento tecnico da parte di Mauro Sanchini; poi avremo come sempre i contributi e le interviste da box e pit lane a cura di Antonio Boselli e Sandro Donato Grosso, non vanno dimenticati i Paddock Live con tutti gli approfondimenti del caso e Vera Spadini che condurrà per mano i vari ospiti.

Diretta MotoGp/ Prove libere: Aleix Espargaro 1° in FP2, male Bagnaia! GP Indonesia 2023, oggi 13 ottobre

Per quanto riguarda lo streaming video della MotoGp, anche per il Gp Australia 2023 Phillip Island e nello specifico le prove libere di venerdì 20 ottobre vi potrete affidare all’applicazione Sky Go: si tratta di un servizio che non comporta costi aggiuntivi ed è fornito agli abbonati di Sky Sport, che potranno attivarlo su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone inserendo i dati del proprio abbonamento.

DIRETTA MOTOGP GP AUSTRALIA 2023 PHILLIP ISLAND: SITUAZIONE E CONTESTO

A questo punto la diretta MotoGp si fa davvero intrigante: entrando nel Gp Australia 2023 a Phillip Island possiamo dire che Pecco Bagnaia è tornato a essere il grande favorito per il Mondiale, che per lui sarebbe il secondo consecutivo. Il piemontese ha vissuto momenti difficili dopo il brutto incidente in Catalogna, ha subito la rimonta di un Martin praticamente perfetto da quel momento in avanti ma la MotoGp è fatta anche di cadute e occasioni perse, quella che lo spagnolo della Ducati Pramac ha gettato alle ortiche domenica scorsa è davvero grossa e a questo punto potrebbe pesare tantissimo.

Certo ora Bagnaia non dovrà commettere l’errore di sedersi e gestire: in questo momento forse Martin ha davvero qualcosa in più rispetto a lui, Pecco se non altro potrà provare a “cercare” degli alleati in pista tra cui i due piloti Aprilia (Maverick Viñales è arrivato secondo nella gara lunga in Qatar) e anche Fabio Quartararo, cui ha rimontato 90 punti lo scorso anno e che in questa stagione, partito male, si è decisamente ripreso entrando nella Top Ten della classifica e puntando qualche altro sorpasso. Vedremo allora cosa ci riserverà la diretta MotoGp per il Gp Australia 2023 a Phillip Island, cominciando dalle prove libere del venerdì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA