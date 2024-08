DIRETTA MOTOGP STREAMING: NELLA SECONDA PARTE DELLA STAGIONE

Subito dopo Ferragosto, gli appassionati di motociclismo si potranno godere uno splendido weekend in compagnia della diretta MotoGp, a cominciare fin da oggi venerdì 16 agosto, che sarà il giorno delle prime due sessioni di prove in vista del Gran Premio d’Austria 2024, che si svolgerà sul circuito del Red Bull Ring, che sorge fra le località di Zeltweg e Spielberg. Siamo sulle colline della Stiria e tutto sommato l’Italia non è lontana, specie per chi abita nel Nord-Est: annotazione che potrebbe essere intrigante nella settimana più “vacanziera” dell’anno, facilitando magari la visione dal vivo anche per gli appassionati nostrani che volessero dedicarvi qualche giorno.

Data qualche annotazione di contorno, naturalmente adesso si deve entrare nel vivo dei temi agonistici per la diretta MotoGp. Due settimane fa a Silverstone siamo arrivati alla metà esatta del calendario iridato – ne approfittiamo per ricordare che a settembre ci saranno ben due gare a Misano – e allora l’Austria ha il valore dell’ingresso nella seconda metà del Motomondiale 2024, con la battaglia tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia che si fa sempre più intensa, senza tuttavia trascurare Enea Bastianini, che in Inghilterra fu il dominatore assoluto della diretta MotoGp.

DIRETTA PROVE GP AUSTRIA 2024 MOTOGP: STREAMING VIDEO TV E ORARI, COME SEGUIRE

Gli orari della diretta MotoGp saranno naturalmente quelli classici degli eventi europei dal Red Bull Ring di Zeltweg-Spielberg. Il Gran Premio d’Austria 2024 quindi comincerà alle ore 10.45 con i 45 minuti della prima sessione di prove libere FP1, mentre alle ore 15.00 avremo le pre-qualifiche, la sessione pomeridiana della durata di un’ora, che come sempre sarà delicata perché promuoverà i primi dieci al Q2 delle qualifiche.

Nulla di nuovo nel programma orario e nemmeno per quanto riguarda per la diretta tv della MotoGp, a cominciare dal fatto che il venerdì è sempre escluso dalla visione in chiaro per tutti su Tv8, quindi il punto di riferimento oggi sarà Sky Sport MotoGp HD, il canale numero 208 della piattaforma satellitare con Guido Meda, inviati e opinionisti, oppure la diretta MotoGp in streaming video, grazie all’applicazione Sky Go oppure Now TV – entrambe tuttavia solo su abbonamento.

DIRETTA MOTOGP STREAMING: I TEMI DEL GP AUSTRIA 2024

Abbiamo già citato i tre nomi più attesi della diretta MotoGp. Dopo il dominio totale messo in mostra a Silverstone, è più che doveroso includere anche Enea Bastianini in questo elenco, anche se naturalmente per la ‘Bestia’ sarà fondamentale dimostrare di poter andare forte ovunque se vorrà clamorosamente provare a inserirsi nella battaglia fra gli altri due per il titolo iridato. La Gran Bretagna ha sorriso a Jorge Martin, per due volte secondo dietro a Bastianini sia nella Sprint sia alla domenica, una dimostrazione di forza non banale per chi rischierebbe di essere ormai un separato in casa per la Ducati.

Francesco Bagnaia invece si è ritrovato di nuovo deluso al sabato due settimane fa, un tema che comincia a farsi delicato perché Pecco sarebbe già ampiamente in fuga verso un clamoroso tris iridato se contassero solo i risultati della domenica, ma si ritrova ad inseguire – per quanto 3 punti non siano nulla con metà stagione ancora da ridere. Potrebbe esserci Marc Marquez per completare il quartetto, ma dal numero 93 si attendono ancora squilli all’altezza della sua fama. Ci sono molti temi aperti, quali saranno le prime risposte dalla diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Austria 2024 al Red Bull Ring?