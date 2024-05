Diretta MotoGp/ Prove libere live streaming video: cronaca GP Francia 2024 Le Mans (oggi venerdì 10 maggio)

Le Mans è sempre un luogo affascinante per tutti gli appassionati di motori e oggi, venerdì 10 maggio, inizia il weekend in compagnia della diretta MotoGp per il Gran Premio di Francia 2024, che ormai da oltre due decenni ha sede fissa appunto a Le Mans, dopo avere girato per molti circuiti transalpini nella prima parte della storia del Motomondiale. Siamo ormai giunti alla quinta gara della stagione ma dobbiamo riconoscere che i verdetti dei quattro precedenti Gran Premi sono stati spesso contraddittori e praticamente nessuno ha avuto finora la necessaria continuità: inoltrandoci nella stagione delle classiche europee, la diretta MotoGp inizierà a chiarirci le idee?

Per essere onesti dobbiamo comunque sottolineare che le prime due posizioni nella classifica MotoGp sono comunque occupate da Jorge Martin e Francesco Bagnaia, quindi si confermano al vertice (a posizioni attualmente invertite) i primi due dell’anno scorso. Tuttavia, nemmeno per loro è tutto rose e fiori: Pecco dovrebbe stare ancora più in alto considerate due vittorie su quattro alla domenica, ma il rendimento piuttosto modesto nelle Sprint più il ritiro ad Austin determinano un quadro non del tutto positivo per il campione del Mondo in carica. Quanto all’attuale leader, finora lo spagnolo ha avuto una buonissima costanza di rendimento che però si è interrotta con il ritiro domenicale a Jerez, quando Bagnaia gli ha recuperato 25 punti in un colpo solo. Restano comunque i due protagonisti più attesi della diretta MotoGp, cosa sapranno fare a Le Mans?

DIRETTA PROVE MOTOGP: ORARI, STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL GP FRANCIA 2024

Siamo naturalmente in Europa e quindi le info utili per seguire oggi la diretta MotoGp non ci riservano sorprese per quanto riguarda gli orari delle due sessioni di venerdì 10 maggio 2024. Il primo appuntamento sarà alle ore 10.45 ovviamente con la prima sessione di prove libere FP1, che durerà 45 minuti, mentre alle ore 15.00 avremo quella che per chiarezza può essere ancora definita la FP2, della durata invece di un’ora, che potremmo rendere meglio come pre-qualifica e il sito ufficiale della MotoGp chiama semplicemente “practice”.

Non cambiano ovviamente le modalità per seguire la diretta tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare, con le voci di Guido Meda e di tutta la sua squadra. Per quanto riguarda invece la diretta MotoGp in streaming video, i riferimenti per gli abbonati saranno come sempre l’applicazione Sky Go oppure Now TV, mentre per vedere qualcosa su Tv8 bisognerà attendere domani: il venerdì infatti è escluso dalla visione in chiaro.

DIRETTA MOTOGP: GLI INSEGUITORI VERSO IL GP FRANCIA 2024 A LE MANS

Per avvicinarci al meglio alla diretta MotoGp, abbiamo già parlato di Jorge Martin e Francesco Bagnaia, ma una bella notizia per la Ducati è sicuramente il ritorno a ottimi livelli di competitività anche di Enea Bastianini, dopo un 2023 a dir poco tormentato. Si completa così un tris di Borgo Panigale ai vertici, poi ecco in quarta posizione la KTM con un nome a sorpresa, cioè la grande rivelazione della prima parte della stagione, il giovanissimo talento Pedro Acosta, che non ha minimamente patito il salto nella categoria regina MotoGp ed è già un rivale pericoloso per chiunque.

Ecco poi Maverick Vinales, che in sella alla sua Aprilia ha vissuto il weekend perfetto ad Austin, anche se per il resto i risultati complessivi non sono stati così brillanti, e poi Marc Marquez che finora ha avuto alcuni alti e bassi di troppo, ma almeno a sprazzi ha già dimostrato tutto il suo indiscutibile valore. Se trovasse la quadra in tempi brevi, il numero 93 diventerebbe forse il nome più pericoloso per tutti gli avversari, anche perché con 37 punti in palio ad ogni Gran Premio recuperare non sarebbe un problema. Questo è il quadro della situazione, adesso tuttavia cediamo il passo alla diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Francia 2024 sul circuito di Le Mans…

