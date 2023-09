Diretta MotoGp/ Prove libere live streaming video: cronaca GP Giappone 2023 Motegi (oggi 29 settembre)

La diretta MotoGp torna protagonista oggi, venerdì 29 settembre: l’appuntamento é con le prove libere FP1 e FP2 che apriranno il Gran Premio del Giappone 2023 che si disputa sul circuito di Motegi, ormai una località classica per il Motomondiale, che giunge al quattordicesimo atto della sua edizione 2023, che sta vivendo la sua lunghissima trasferta in Oriente, cominciata settimana scorsa in Asia e che comprenderà in totale ben sette Gran Premi, dei quali sei in Asia più uno in Australia, prima di tornare a Valencia per l’epilogo. Settimane molto intense, perché avremo doppiette (come queste) o anche triplette di gare consecutive, con ben pochi momenti di pausa e viaggi lunghi da una sede all’altra. Inoltre, i giochi sono ancora apertissimi, perché i primi tre piloti nella classifica iridata possono ancora giocarsi il titolo.

La diretta MotoGp vede in effetti in questo momento un po’ in difficoltà il campione del Mondo in carica Francesco Bagnaia che, dopo l’incidente al Montmelò, è caduto anche in India, stavolta senza conseguenze fisiche ma con evidenti complicazioni per la classifica. La superiorità della Ducati è finora stata evidente in quasi tutte le gare, infatti Bagnaia è insidiato solamente da altri centauri di Borgo Panigale, in primis Jorge Martin che è sempre più vicino. Adesso però ricordiamo che la diretta MotoGp dovrà fare i conti con ben sette ore di fuso orario che ci separano da Motegi, le quali condizioneranno non poco in Europa la programmazione del Gran Premio del Giappone 2023: le prove libere FP1 sono fissate alle ore 3.45 del mattino italiano (le 10.45 locali) e dureranno 45 minuti, mentre la FP2 in questa stagione dura un’ora e avrà inizio alle ore 8.00 e quindi fino alle 9.00 italiane.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Le prove di oggi per la diretta MotoGp saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio del Giappone c’è da segnalare inoltre che, come d’altronde succede sempre, il venerdì è escluso dalla visione in chiaro, che sia in tempo reale oppure in differita. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la sessione in programma oggi dell’appuntamento di Motegi per seguire la diretta della MotoGp in streaming video e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming video il Mondiale di MotoGp è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta MotoGp nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel Motomondiale 2023 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. In ogni caso, sarà possibile vivere in diretta tutte le emozioni del Motogp da Motegi per oggi solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: GP GIAPPONE 2023, UNA CLASSIFICA RIAPERTA

In attesa di scoprire che cosa ci potrà dire la diretta MotoGp delle due sessioni di prove libere del GP Giappone 2023 dal circuito di Motegi, dobbiamo quindi evidenziare il fatto che la lotta per il titolo mondiale sia ormai definitivamente riaperta, almeno fra i tre piloti di vertice, che sono in ogni caso tutti centauri Ducati, quindi per Borgo Panigale non è in discussione il trionfo finale. Per Francesco Bagnaia, come abbiamo già accennato, settembre è stato un mese pessimo: prima la caduta al Montmelò, che d’altronde avrebbe potuto portare conseguenze ben peggiori ma che dal punto di vista strettamente agonistico lo ha certamente limitato anche a Misano, poi ecco un’altra caduta in India che ha davvero riaperto i giochi.

Infatti settembre è stato invece magnifico per Jorge Martin, che a Misano ha vinto sia la Sprint sia il Gran Premio, mentre in India è stato primo al sabato e secondo alla domenica, raccogliendo quindi ben 69 punti sui 74 disponibili nei due precedenti GP a fronte dei 32 portati a casa da Bagnaia, che ne ha persi quindi 37 e che adesso ha solamente 13 lunghezze di vantaggio sullo spagnolo del Team Pramac. Attenzione però anche a Marco Bezzecchi, che tra San Marino e India ha raccolto 59 punti e si è quindi a sua volta riavvicinato a -44 da Bagnaia, dunque pienamente in corsa a sua volta e magari pure con meno pressioni rispetto agli altri due. Questi sono i temi, l’attesa per quanto succederà in questo weekend adesso sta per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Giappone 2023 sul circuito di Motegi sta per cominciare…











