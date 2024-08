DIRETTA MOTOGP STREAMING: A SILVERSTONE DOPO UNA LUNGA PAUSA

La diretta MotoGp torna dopo quasi un mese di pausa estiva e lo fa in mezzo alle Olimpiadi e un luogo mitico per i motori, anche se più per le quattro ruote: oggi venerdì 2 agosto comincia il Gran Premio di Gran Bretagna 2024 a Silverstone, che ormai da diversi anni ha sostituito Donington come luogo della tappa britannica per il Motomondiale. Dai tempi del TT all’Isola di Man e soprattutto del dominio di tanti piloti locali è passato davvero parecchio, ma questo resta un evento affascinante, a maggior ragione perché arriva a spezzare una pausa molto lunga e più in generale un periodo con due soli Gran Premi negli ultimi due mesi.

Riannodiamo allora i fili del discorso: è giusto ricordare che Francesco Bagnaia ha una striscia aperta di quattro vittorie consecutive nel Gran Premio della domenica, grazie alla quale è tornato ad essere il protagonista assoluto della diretta MotoGp e soprattutto il leader della classifica iridata, anche agevolato dal ritiro di Jorge Martin al Sachsenring. Il margine è di appena dieci lunghezze e di conseguenza non ha molto senso fare calcoli, però i punti di forza di Pecco Bagnaia stanno emergendo e il margine comincia ad essere congruo specialmente sugli altri inseguitori, a cominciare da Marc Marquez. Si riparte così per la diretta MotoGp, cosa succederà a Silverstone?

DIRETTA PROVE GP GRAN BRETAGNA 2024 MOTOGP A SILVERSTONE: STREAMING VIDEO TV E ORARI, COME SEGUIRE

Gli orari della diretta MotoGp saranno leggermente diversi del solito a causa di un’ora di fuso orario che ci separa da Silverstone. Il Gran Premio di Gran Bretagna 2024 quindi comincerà alle ore 11.45 italiane con i 45 minuti della prima sessione di prove libere FP1, mentre alle ore 16.00 avremo le pre-qualifiche, la sessione pomeridiana della durata di un’ora, che promuoverà i primi dieci al Q2 delle qualifiche.

Tutto come al solito invece per la diretta tv della MotoGp, anche perché il venerdì è sempre escluso dalla visione in chiaro per tutti su Tv8, quindi l’unico punto di riferimento oggi sarà il canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky Sport MotoGp HD, con Guido Meda e tutta la sua squadra, oppure la diretta MotoGp in streaming video, grazie all’applicazione Sky Go oppure Now TV – ma tutto solo tramite abbonamento.

DIRETTA MOTOGP STREAMING: SI RIPARTE CON IL GP GRAN BRETAGNA 2024

Tecnicamente la diretta MotoGp completa la prima metà della sua stagione a Silverstone, che sarà il decimo evento su venti; in realtà di fatto si apre la seconda parte, a dir poco intensa con undici Gran Premi in tre mesi e mezzo – a confronto si pensi che finora ne sono andati in archivio nove, ma spalmati su ben cinque mesi. Insomma, da qui in poi sarà una sorta di maratona, specie quando inizieranno le grandi trasferte intercontinentali per la MotoGp. A tal proposito, ne approfittiamo per ricordare che è saltato il Kazakistan e che al suo posto è stata aggiunta una seconda gara a Misano Adriatico, che nel mese di settembre sarà il cuore della diretta MotoGp.

Quanto invece alla situazione in classifica, si profila sempre più stuzzicante il duello tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, con lo spagnolo che è senza dubbio l’uomo delle Sprint e Pecco che invece sarebbe già ampiamente in fuga se contassero solo i risultati della domenica. Di certo sono stati loro finora i due piloti nettamente migliori della stagione, mentre Marc Marquez non è ancora mai riuscito a vincere ed Enea Bastianini è risalito molto bene, ma sembra comunque essere un gradino sotto. La pausa e il luogo mitico rendono ancora più intrigante quello che succederà da oggi a domenica, quindi ci sono molti temi aperti nella diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Gran Bretagna 2024 a Silverstone!