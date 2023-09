DIRETTA MOTOGP/ Prove libere live streaming video, cronaca GP India: si comincia! (oggi 22 settembre)

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: SI COMINCIA!

Pronta a partire la diretta MotoGp di oggi, venerdì 22 settembre, con le prove libere FP1 del Gran Premio d’India 2023 sul circuito di Buddh, noto per aver ospitato gare di Formula 1 in passato. Per i team e i piloti, questo rappresenterà una sfida importante, poiché dovranno lavorare duramente per ottenere il miglior assetto possibile sul nuovo circuito. A questo scopo, le prove libere del venerdì saranno estese per tutte le classi. Ad esempio, nella categoria MotoGP, sono previsti ben 140 minuti di sessioni in pista, suddivisi in 70 minuti nelle FP1 del mattino e altri 70 minuti nelle FP2 che determineranno i primi 10 piloti qualificati direttamente per la Q2. Ora pronto a scattare il semaforo verde, si comincia! (agg. di Fabio Belli)

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: GLI ORARI

La diretta MotoGp torna protagonista oggi, venerdì 22 settembre, con un appuntamento storico perché le prove libere FP1 e FP2 apriranno il Gran Premio d’India 2023 che si disputa per la prima volta nel Motomondiale sul circuito di Buddh, situato appena fuori dalla città di Greater Noida a circa un’ora di viaggio dalla capitale Nuova Delhi. Questo è il tredicesimo atto del Motomondiale 2023, che inizia la lunghissima trasferta in Oriente la quale ci terrà compagnia per addirittura sette Gran Premi, dei quali sei in Asia più uno in Australia. Saranno settimane molto intense, perché avremo doppiette o anche triplette di gare consecutive, con ben pochi momenti di pausa. Bisognerà quindi essere in forma, come ha imparato fin troppo bene Francesco Bagnaia dopo l’incidente al Montmelò, perché i punti ancora in palio sono davvero tantissimi.

La superiorità della Ducati è finora stata evidente in quasi tutte le gare e il primo posto in classifica del campione del Mondo in carica Francesco Bagnaia lo conferma, insidiato solamente da altri centauri di Borgo Panigale, in primis Jorge Martin che è reduce da un weekend perfetto a Misano. Tutto questo premesso, ricordiamo che la diretta MotoGp dovrà fare i conti con tre ore e mezza di fuso orario ma anche con le sessioni allungate per conoscere meglio una pista nuova per quanto riguarda la programmazione del Gran Premio d’India 2023: le prove libere FP1 sono fissate alle ore 7.45 del mattino italiano e dureranno ben 70 minuti fino alle 8.55, stessa durata per la FP2 che sarà invece alle ore 12.00 e quindi fino alle 13.10 italiane.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Le prove di oggi per la diretta MotoGp saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio d’India c’è da segnalare inoltre che, come d’altronde succede sempre, il venerdì è escluso dalla visione in chiaro, che sia in tempo reale oppure in differita. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la sessione in programma oggi dell’appuntamento di Buddh per seguire la diretta della MotoGp in streaming video e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming video il Mondiale di MotoGp è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta MotoGp nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel Motomondiale 2023 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. In ogni caso, sarà possibile vivere in diretta tutte le emozioni del Motogp da Buddh per oggi solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: GP INDIA 2023, UN DEBUTTO DIFFICILE

In attesa di scoprire che cosa ci potrà dire la diretta MotoGp delle due sessioni di prove libere del GP India 2023 dal circuito di Buddh a Greater Noida, che saranno particolarmente significative dal momento che naturalmente ci diranno chi si troverà bene fin da subito sul circuito indiano e chi invece potrebbe vivere un weekend più complicato, dobbiamo purtroppo evidenziare che la prima volta della MotoGp in India si caratterizza per numerosi problemi prima ancora di scendere in pista. Innanzitutto, c’è il problema dei visti di accesso nell’immenso Paese asiatico: nei giorni scorsi fra piloti, manager, tecnici, meccanici e addetti ai lavori non tutti sono riusciti a salire in aereo e partire per l’India o almeno a farlo con le tempistiche che sarebbero quelle necessarie per un viaggio intercontinentale, con cambi d’aereo e costi alle stelle – problema non da poco specie in Moto2 e Moto3.

Ancora più gravi tuttavia potrebbero essere i problemi legati alla sicurezza del circuito. In particolare, nei giorni scorsi è finito sotto accusa un muro a pochi metri dalla curva 1, dove si arriva sopra i 300 km/h e in caso di caduta il pilota potrebbe arrivare a sbattere pericolosamente. Dubbi sulle vie di fuga, perché alcune sono particolarmente brevi e con i cordoli non adatti alle moto, tipo marciapiedi ristretti e in pendenza. Comunque vada a finire in questo sofferto weekend, ci dobbiamo chiedere: fin dall'inizio della stagione si sapeva che a settembre si sarebbe andati in India, perché non si è agito in tempo? Sperando che tutto vada per il meglio, l'attesa per quanto succederà in questo weekend comunque storico adesso sta per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d'India 2023 al Buddh di Greater Noida sta per cominciare…











