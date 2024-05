Diretta MotoGp/ Prove libere live streaming video, cronaca GP Italia 2024 Mugello (oggi 31 maggio)

DIRETTA MOTOGP: ECCO FINALMENTE IL MUGELLO!

Inizia un weekend speciale per piloti e scuderie italiane, ma amato da tutti perché si svolge sul meraviglioso circuito del Mugello: la diretta MotoGp promette naturalmente di regalarci molte emozioni a partire già da oggi, venerdì 31 maggio, con tutti i vari turni del Gran Premio d’Italia 2024, ovviamente cominciando con le prove libere FP1 e poi le pre-qualifiche sull’Autodromo Internazionale del Mugello a Scarperia e San Piero, nella Città metropolitana di Firenze. Nelle ultime due stagioni ha sempre vinto Francesco Bagnaia e naturalmente un tris di Pecco sarebbe prezioso per rilanciare un Mondiale finora contraddittorio da parte del campione del Mondo in carica.

Dobbiamo ripetere un discorso già affrontato altre volte: pure nel 2024 Bagnaia si sta confermando un pilota eccezionale alla domenica (d’altronde non si diventa per caso campioni del Mondo per due anni consecutivi), ma il ritardo da Jorge Martin è di ben 39 punti a causa di un rendimento disastroso nelle Sprint del sabato. Settimana scorsa, Barcellona potrebbe avere segnato una svolta perché finalmente Bagnaia ha fatto bene anche nella gara breve, sia pure terminata nella ghiaia a causa di una caduta all’ultimo giro, per poi vincere il Gran Premio in maniera autorevole. Adesso arriva il Mugello, che da sempre Bagnaia ama sotto ogni punto di vista, per cui l’iridato sarà a buon diritto l’uomo più atteso della diretta MotoGp in tutto questo splendido weekend al Mugello…

DIRETTA PROVE GP ITALIA 2024 MOTOGP AL MUGELLO: STREAMING VIDEO TV E ORARI, COME SEGUIRE

Naturalmente per tifosi e appassionati vivere le emozioni dal vivo al Mugello sarebbe l’opzione migliore, ma per chi si dovrà accontentare di seguire da casa il Gran Premio d’Italia 2024 possiamo ricordare che gli orari saranno naturalmente quelli classici europei final venerdì. La diretta MotoGp comincerà quindi alle ore 10.45 con i 45 minuti della prima sessione di prove libere FP1, mentre alle ore 15.00 avremo le pre-qualifiche, la sessione pomeridiana della durata di un’ora, che promuoverà i primi dieci al Q2 delle qualifiche di domani mattina.

Tutto come al solito anche per la diretta tv della MotoGp, a maggior ragione perché il venerdì è sempre escluso dalla visione su Tv8 in chiaro per tutti, quindi il fondamentale punto di riferimento è Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare, con Guido Meda e tutta la sua squadra, in alternativa ci sarà anche la diretta MotoGp in streaming video, grazie all’applicazione Sky Go oppure Now TV.

DIRETTA MOTOGP: I RIVALI DI BAGNAIA

Finora abbiamo parlato moltissimo di Pecco Bagnaia, come è giusto che sia per il due volte campione del Mondo in carica e anche vincitore delle ultime due edizioni del Gran Premio d’Italia: la diretta MotoGp vedrà quindi il piemontese a caccia di un doppio tris, uno che potrebbe arrivare domenica mentre per l’altro evidentemente ci sarà da aspettare di più. Il principale rivale sarà Jorge Martin, non fosse altro perché lo spagnolo della Ducati Pramac arriva al Mugello con i già citati 39 punti di vantaggio su Pecco, per cui qualunque cosa succeda sarà il leader della classifica MotoGp anche domenica sera. Per Martin il weekend al Montmelò è stato diverso dal solito: “solo” quarto al sabato e invece ottimo secondo alla domenica, al Mugello cerca punti pesanti in casa del grande rivale.

Naturalmente però c’è grande attesa anche per Marc Marquez: il numero 93 non ha ancora vinto in sella alla Ducati, ma ci sta “girando intorno” con il doppio secondo posto di Le Mans più un altro secondo posto al sabato e un terzo alla domenica a Barcellona, la costanza di rendimento è già acquisita, tanto che Marquez è appena due lunghezze dietro a Bagnaia nonostante tre vittorie in meno. Se dovesse anche iniziare a vincere, il principale favorito per la conquista del Mondiale potrebbe diventare proprio il pilota che d’altronde in carriera ha già otto titoli iridati in bacheca. Di certo ci aspettiamo meravigliose emozioni fin dal venerdì e di conseguenza non vediamo l’ora di ammirare la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Italia 2024 al Mugello!

