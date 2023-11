Diretta MotoGp/ Prove libere live streaming video, cronaca GP Malesia 2023 Sepang (oggi venerdì 10 novembre)

La diretta MotoGp torna protagonista oggi, venerdì 10 novembre: l’appuntamento é naturalmente con le prove libere FP1 e FP2 che apriranno il Gran Premio della Malesia 2023 che si disputa sul circuito di Sepang, uno degli appuntamenti extra-europei di maggiore tradizione nel calendario del Motomondiale, che giunge al diciottesimo e terzultimo atto della sua edizione 2023. Dopo una sospirata domenica di pausa, si apre quindi la seconda delle due triplette consecutive che chiudono questo Mondiale MotoGp 2023 fortemente sbilanciato verso l’autunno. Un tour de force micidiale, che in queste ultime settimane sarà caratterizzato anche da trasferimenti molto impegnativi dal punto di vista logistico, dal momento che adesso siamo in Malesia, settimana prossima il Qatar chiuderà la lunghissima trasferta in Oriente ed infine l’ultimo atto sarà a Valencia, con in più l’ulteriore fascino di giochi ancora apertissimi per il titolo iridato.

La diretta MotoGp vede naturalmente in copertina i duellanti per il titolo iridato, cioè il campione del Mondo in carica Francesco Bagnaia e lo spagnolo Jorge Martin, che veste invece i panni del grande rivale. Continueremo a parlare fra poco dell’argomento che naturalmente sarà al centro dell’attenzione in questo novembre agonisticamente bollente, adesso però ricordiamo che la diretta MotoGp dovrà fare i conti con ben sette ore di fuso orario che ci separano da Sepang, le quali condizioneranno non poco in Europa la programmazione del Gran Premio della Malesia 2023: le prove libere FP1 sono fissate alle ore 3.45 del mattino italiano (le 10.45 locali) e dureranno 45 minuti, mentre la FP2 in questa stagione dura un’ora e avrà inizio alle ore 8.00, quindi fino alle 9.00 italiane.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE

Le prove di oggi per la diretta MotoGp saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio della Malesia c’è da segnalare inoltre che, come d’altronde succede sempre, il venerdì è escluso dalla visione in chiaro, che sia in tempo reale oppure in differita. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la sessione in programma oggi dell’appuntamento di Sepang per seguire la diretta della MotoGp in streaming video e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in diretta streaming video il Mondiale di MotoGp è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta MotoGp nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché anche nel Motomondiale 2023 il venerdì è escluso dalle immagini in chiaro per tutti, che siano in differita oppure in tempo reale. In ogni caso, sarà possibile vivere in diretta tutte le emozioni del Motogp da Sepang per oggi solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: GP MALESIA 2023, LA LOTTA PER IL TITOLO

In attesa di scoprire che cosa ci potrà dire la diretta MotoGp delle due sessioni di prove libere del GP Malesia 2023 dal circuito di Sepang, dobbiamo quindi evidenziare il fatto che la lotta per il titolo mondiale è davvero appassionante fra i piloti di vertice, tutti centauri Ducati: per Borgo Panigale non è in discussione il trionfo finale. Detto che obiettivamente per Marco Bezzecchi le possibilità sono ormai ridotte al lumicino, dal momento che avrebbe bisogno di un doppio tracollo altrui, concentriamoci sui primi due classificati. Per Francesco Bagnaia settembre è stato un mese pessimo, fin dall’incidente al Montmelò: l’inizio d’ottobre sembrava proseguire sulla stessa lunghezza d’onda, fino alla meravigliosa rimonta nella gara di Mandalika, che ha portato Pecco alla vittoria scattando dalla tredicesima casella, mentre Jorge Martin cadeva. Un 25-0 rafforzato poi dal verdetto di Phillip Island, dove Bagnaia ha guadagnato ulteriori 9 punti portandosi su un +27 che sembrava una chimera.

Jorge Martin a Misano aveva vinto sia la Sprint sia il Gran Premio, in India è stato primo al sabato e secondo alla domenica, a Motegi ha ripetuto la doppietta Sprint-Gran Premio, raccogliendo quindi ben 106 punti sui 111 disponibili. Lo spagnolo del Team Pramac nella Sprint indonesiana aveva completato il sorpasso, poi ha avuto il passaggio a vuoto di cui abbiamo detto, chiuso però da una nuova doppietta di vittorie al sabato e alla domenica a Buriram, per riportarsi a -13 da Bagnaia che è il margine con il quale si riparte da Sepang. In sintesi, le Sprint sembrano molto favorevoli allo spagnolo, con Bagnaia che invece se la gioca molto meglio sulla distanza del Gran Premio completo. Questi sono i temi, l’attesa per quanto succederà in questo weekend adesso sta per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio della Malesia 2023 sul circuito di Sepang sta per cominciare…











