Diretta MotoGp/ Prove libere live streaming video, cronaca GP Olanda 2024 Assen (oggi 28 giugno)

DIRETTA MOTOGP: ASSEN SPEZZA UNA LUNGA PAUSA

Finalmente torna la diretta MotoGp dopo quasi un mese di pausa e lo fa in un luogo mitico per il motociclismo, perché oggi comincia il Gran Premio d’Olanda 2024 ad Assen, su un circuito che è il più ricco di fascino e storia in assoluto per il Motomondiale. Forse non sarà più l’Università della Moto dopo le ultime modifiche, resta comunque uno dei tracciati tecnicamente più impegnativi e uno dei luoghi in cui ogni pilota vorrebbe vincere, inoltre gli spostamenti in calendario hanno creato un buco di quattro settimane dopo il precedente appuntamento al Mugello e naturalmente questo ha contribuito ad aumentare ulteriormente l’attesa per il GP Olanda ad Assen.

Riannodiamo allora i fili del discorso per quanto riguarda la diretta MotoGp, ricordando che al Mugello era arrivata una meravigliosa doppietta italiana grazie alla vittoria di Francesco Bagnaia davanti al compagno di squadra Enea Bastianini, seguiti da Jorge Martin e Marc Marquez. I due italiani e i due spagnoli occupano anche le prime quattro posizioni della classifica del Mondiale MotoGp 2024, dove al comando troviamo ancora Martin ma con un margine di vantaggio che al Mugello si è drasticamente ridotto. Siamo appena a poco più di un terzo della stagione, è inutile fare troppi calcoli con 37 punti in palio ad ogni weekend, meglio allora godersi lo spettacolo della diretta MotoGp, che ad Assen sarà garantito…

DIRETTA PROVE GP OLANDA 2024 MOTOGP AD ASSEN: STREAMING VIDEO TV E ORARI, COME SEGUIRE

Oltre ai cambiamenti al circuito, Assen ha anche rinunciato ormai da anni alla gara al sabato, quindi il weekend comincia regolarmente al venerdì. Gli orari evidentemente sono quelli classici europei, dal momento che parliamo del Gran Premio d’Olanda 2024, ma dopo quattro settimane di pausa rinfreschiamo la memoria: la diretta MotoGp comincerà alle ore 10.45 con i 45 minuti della prima sessione di prove libere FP1, mentre alle ore 15.00 avremo le pre-qualifiche, la sessione pomeridiana della durata di un’ora, che promuoverà i primi dieci al Q2 delle qualifiche.

Tutto come al solito anche per la diretta tv della MotoGp, innanzitutto dobbiamo ricordare che il venerdì è sempre escluso dalla visione in chiaro per tutti su Tv8, quindi l’unico punto di riferimento oggi sarà Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare, con Guido Meda e tutta la sua squadra, in alternativa ci sarà anche la diretta MotoGp in streaming video, grazie all’applicazione Sky Go oppure Now TV – ma tutto solo tramite abbonamento.

DIRETTA MOTOGP: COME SI RIPARTE CON IL GP OLANDA 2024?

Possiamo quindi dire che la diretta MotoGp riparte dopo avere completato al Mugello la prima parte della stagione, ora ci attende una doppietta di gare consecutive ad Assen e al Sachsenring e poi in realtà avremo un altro mese di pausa prima di buttarci davvero nella seconda metà della stagione, che sarà a dir poco intensa. Finora, la Ducati ha confermato il proprio dominio, come dimostrano le prime quattro posizioni monopolizzate da Borgo Panigale: una possibile variabile sarà anche il futuro, perché Jorge Martin ha già annunciato il passaggio in Aprilia nel 2025 e chissà se questo inciderà nella sfida con Francesco Bagnaia e Marc Marquez, che andranno a formare un “Dream Team” interno per la Ducati.

Per il resto, Pecco finora è stato il migliore alla domenica ma troppo spesso ha patito le Sprint, sebbene al Mugello anche il sabato gli abbia regalato soddisfazioni, con il ritorno alla vittoria in una gara breve dopo quasi un anno e la caduta proprio di Martin, che gli ha consentito di recuperare 12 punti, diventati poi 21 alla domenica grazie alla vittoria di Bagnaia e al terzo posto di Martin. Adesso la differenza è di soli 18 punti, ma attenzione anche a un Marc Marquez pericolosamente in agguato: se il numero 93 iniziasse a vincere, potrebbero essere dolori per tutti. Insomma, ci sono molti temi da seguire fin dal venerdì nella diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Olanda 2024 ad Assen!

