DIRETTA MOTOGP/ Prove libere live streaming video GP Spagna 2024 Jerez: super Marquez! (venerdì 26 aprile)

DIRETTA MOTOGP SPAGNA 2024: FP1, BAGNAIA FUORI DALLA TOP 10

È terminata la diretta MotoGp per la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2024 sul circuito di Jerez de la Frontera. Nelle Libere 1 a Jerez, Alex Marquez si piazza al vertice dei tempi con gomme soft, superando il fratello Marc di mezzo secondo. Alle loro spalle si collocano le Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargaro. Ottima prestazione anche per Morbidelli e Bezzecchi, classificatisi rispettivamente al 5° e 6° posto. In settima posizione troviamo il wild card Pedrosa, seguito da Martin al 9° posto, Bagnaia al 12° e Bastianini al 13°. La MotoGP tornerà in pista alle 15 per le pre-qualifiche. (agg. di Fabio Belli)

Diretta MotoGp/ Qualifiche e Sprint streaming live: Vinales trionfa nella Sprint! (GP Americhe 2024 Austin)

DIRETTA MOTOGP SPAGNA 2024: FP1, CRESCE BAGNAIA

Si avvia alla conclusione la diretta MotoGp per la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2024 sul circuito di Jerez de la Frontera. Johann Zarco ha avuto una caduta ad alta velocità nella curva 8, ma fortunatamente il pilota francese del team Honda LCR non ha riportato conseguenze. Martin è risalito fino alla top 5, mentre Dani Pedrosa sta gradualmente aumentando il suo ritmo e si trova ora al sesto posto. Pecco Bagnaia continua a incontrare alcune difficoltà, attualmente si trova al 16º posto. Maverick Vinales ha rischiato una caduta, ma è riuscito a salvarsi con un lungo. Nel frattempo, Bagnaia è entrato nella top 10 con un tempo di 1:37.910. (agg. di Fabio Belli)

Diretta MotoGp/ Prove libere FP2 in streaming video: Martin primo! (GP Americhe 2024 Austin, 12 aprile)

DIRETTA MOTOGP SPAGNA 2024: FP1, SCATTO DI MORBIDELLI

Prosegue la diretta MotoGp, che si appresta a proporci in questo weekend il Gran Premio di Spagna 2024 sul circuito di Jerez de la Frontera. Marc Marquez continua a dominare la classifica quando mancano poco più di 30 minuti alla fine della sessione. MM93 segna un tempo di 1:37.376. Nel frattempo, i meccanici sono al lavoro sulla moto di Pecco Bagnaia: il pilota torinese ha riscontrato un problema alla mappatura del motore, il che gli ha fatto perdere un po’ di tempo all’inizio della sessione. La Ducati spera di aver risolto il problema e al momento Bagnaia occupa il 17° posto con un tempo di 1:38.491, a oltre un secondo da Marc Marquez. Anche Martin è indietro con il 15° tempo, probabilmente stanno sperimentando nuove soluzioni per affrontare il problema del chattering. Franco Morbidelli, invece, si piazza al 3° posto dietro ai due piloti del team Gresini. (agg. di Fabio Belli)

Diretta MotoGp/ Pecco Bagnaia ha vinto il Gp Qatar 2024! Sul podio Binder e Martin (oggi 10 marzo)

DIRETTA MOTOGP SPAGNA 2024: FP1, PARTE BENE VINALES

E’ ufficialmente iniziata la diretta MotoGp, che si appresta a proporci in questo weekend il Gran Premio di Spagna 2024 sul circuito di Jerez de la Frontera. Inizia la sessione di prove in pista, con i piloti che hanno a disposizione 45 minuti per testare l’asfalto di Jerez de la Frontera. Maverick Vinales si piazza in testa con un tempo di 1:39.113. Nel frattempo, Bagnaia rientra immediatamente ai box, probabilmente per apportare modifiche al settaggio della sua Desmosedici. Successivamente, c’è un ribaltamento nella classifica dei tempi: ora sono i fratelli Marquez a guidare, con Marc in testa con un tempo di 1:37.768. In pista c’è anche Stefan Bradl, wild card della Honda. Dalle prime immagini, la moto HRC del pilota tedesco sembra notevolmente diversa rispetto a quella utilizzata da Luca Marini e Joan Mir. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP SPAGNA 2024: SEMAFORO VERDE PER LE FP1!

Pronta a partire la diretta MotoGp, che si appresta a proporci in questo weekend il Gran Premio di Spagna 2024 sul circuito di Jerez de la Frontera. Alle ore 10.45 scatterà il semaforo verde per la prima sessione di prove libere, alle ore 15 invece la top class presenterà l’appuntamento delle prequalifiche, con un venerdì tutto da vivere. Il record della pista per la MotoGP a Jeres è l’1’36.170 fatto registrare nel 2022 da Francesco Bagnaia su Ducati. Curiosità per le tre wild card presenti in pista: Stefan Bradl (Honda), Lorenzo Savadori (Aprilia) e Dani Pedrosa (KTM). (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP SPAGNA 2024: A JEREZ LE PROVE LIBERE!

Quarta gara e nuovo cambio di continente per la diretta MotoGp, che si appresta a proporci in questo weekend il Gran Premio di Spagna 2024 sullo storico circuito di Jerez de la Frontera. Questa stagione del Motomondiale era infatti cominciata in Qatar, poi avevamo già avuto un passaggio in Europa con la tappa di Portimao prima di volare ad Austin, adesso invece si torna nel Vecchio Continente che sarà protagonista indiscusso nei prossimi mesi. Spesso si dice che proprio a Jerez cominci davvero il Mondiale: non che quanto successo prima non valga, sia ben chiaro, ma certamente d’ora in poi il cammino sarà più lineare e la classica successione di gare europee delineerà in modo man mano sempre più chiaro i rapporti di forza dopo le indicazioni spesso contraddittorie delle prime tre gare.

Questo naturalmente senza nulla togliere a Jorge Martin, attuale leader grazie soprattutto a una buonissima costanza di rendimento: finora lo spagnolo ha vinto la Sprint di Losail e il Gran Premio della domenica a Portimao, ma soprattutto non ha mai chiuso sotto il quarto posto, che è stato il suo risultato nella gara lunga di Austin. Questo per ora basta a scavare un solco nei confronti degli inseguitori, fra i quali spicca un rinato Enea Bastianini, per il quale il problema sono le Sprint (tre volte sesto), mentre alla domenica è reduce da due podi consecutivi tra Portimao ed Austin. Molto bene anche Maverick Vinales e la rivelazione Pedro Acosta, sono invece più in difficoltà del previsto quelli che erano i due protagonisti più attesi della diretta MotoGp, cioè Francesco Bagnaia e Marc Marquez. Pecco e il 93 sapranno invertire la tendenza già dal weekend di Jerez de la Frontera?

PROVE MOTOGP IN DIRETTA: ORARI, STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL GP SPAGNA 2024

Scopriamo adesso tutte le info utili per seguire oggi la diretta MotoGp, a cominciare dagli orari delle due sessioni di venerdì 26 aprile 2024. Finalmente senza alcun problema di fuso orario, il primo appuntamento sarà ovviamente con la prima sessione di prove libere FP1, che scatterà alle ore 10.45 e durerà 45 minuti, mentre alle ore 15.00 avremo quella che per chiarezza può essere ancora definita la FP2, ma potremmo rendere meglio come pre-qualifica e il sito ufficiale della MotoGp chiama semplicemente “practice”, dalla durata di un’ora.

Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGp HD, che è disponibile al canale numero 208 della piattaforma satellitare. Per quanto riguarda invece la diretta MotoGp in streaming video e tv, i riferimenti per gli abbonati saranno come sempre l’applicazione Sky Go oppure Now TV. Sarà quindi un venerdì in compagnia della voce “storica” di Guido Meda e di tutti gli altri componenti della squadra MotoGp della televisione satellitare, mentre per vedere qualcosa su Tv8 bisognerà attendere domani: il venerdì infatti è escluso dalla visione in chiaro.

DIRETTA MOTOGP: COME SI ARRIVA AL GP SPAGNA 2024 A JEREZ?

Abbiamo già accennato ai risultati che hanno finora caratterizzato la diretta MotoGp, per Francesco Bagnaia e Marc Marquez pesa naturalmente parecchio l’incidente con ritiro a Portimao, poi lo spagnolo non ha raccolto punti alla domenica nemmeno ad Austin e di conseguenza la classifica piange, anche se il potenziale è interessante, come MM finora ha dimostrato soprattutto nelle Sprint. Quanto a Pecco, ci sono stati finora alcuni alti e bassi di troppo: sappiamo che le Sprint non gli sono particolarmente congeniali, ma dovrebbe riuscire a sfruttare meglio la domenica, come finora è avvenuto solamente con la vittoria a Losail.

Ecco così che Jorge Martin sta già tentando un accenno di fuga: i risultati non sono così dominanti nemmeno per lo spagnolo, ma per il momento basta la costanza su ottimi livelli e tra l’altro con segnali molto positivi anche alla domenica, che l’anno scorso metteva un po’ in difficoltà Martin rispetto alle sue amatissime Sprint. In ottica italiana abbiamo già evidenziato come le note più positive siano arrivate finora da Enea Bastianini, in realtà alla domenica ha sempre fatto abbastanza bene anche Fabio Di Giannantonio, per il quale tuttavia pesa non avere ancora raccolto nessun punto nelle Sprint. Questo è il sintetico quadro della situazione per capire cosa ci potrebbe attendere, adesso tuttavia cediamo il passo alla diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Spagna 2024 sul circuito di Jerez de la Frontera…











© RIPRODUZIONE RISERVATA