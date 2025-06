DIRETTA MOTOGP: FP1 GP ARAGONA 2025, BUON AVVIO DI ACOSTA!

È iniziata la diretta MotoGp per la prima sessione di prove libere del Gp Aragona 2025. Tutti i piloti stanno girando con gomma soft all’anteriore e media al posteriore, ad eccezione dei due portacolori Aprilia factory, Marco Bezzecchi e Lorenzo Savadori, che hanno scelto la dura all’anteriore. Bagnaia, intanto, potrebbe testare la nuova forcella già provata da Marc Marquez nei test di lunedì, ma al momento è in pista con la stessa configurazione usata a Silverstone. I primi riscontri cronometrici vedono Pedro Acosta al comando con un tempo di 1:48.794, seguito da Zarco e Alex Marquez. Poco dopo, Marc Marquez abbassa ulteriormente il riferimento, scendendo sotto l’1:48 con un ottimo 1:47.665, che lo porta al primo posto provvisorio. (agg. di Fabio Belli)

MOTOGP STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE SEGUIRE IL GP ARAGONA 2025

Per il venerdì delle prove libere la diretta MotoGp è garantita solo in abbonamento, sul canale Sky Sport MotoGp del satellite; in affiancamento avrete la diretta streaming video grazie alle piattaforme Sky Go e Now Tv.

FP1 GP ARAGONA 2025, SEMAFORO VERDE ALLE 10.45!

Pronta a iniziare la diretta MotoGp per la prima sessione di prove libere del Gp Aragona 2025. Le prove libere prendono il via ma il weekend parte con diverse assenze importanti. Oltre agli infortunati Jorge Martin e Luca Marini, anche Ai Ogura è costretto a dare forfait: il pilota giapponese è stato infatti dichiarato “unfit” in seguito all’operazione subita dopo l’incidente di Silverstone e non prenderà parte nemmeno a questa tappa. L’appuntamento clou della giornata è fissato per le 15, quando si disputeranno le Pre-qualifiche, che assegneranno i primi 10 posti disponibili per l’accesso diretto al Q2. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: LE PROVE LIBERE DEL GP ARAGONA 2025!

Un nuovo weekend con la diretta MotoGp ci attende: venerdì 6 giugno prende infatti il via il fine settimana del Gp Aragona 2025, che rappresenta l’ottavo appuntamento stagionale e il secondo dei quattro che si corrono in Spagna nel corso della stagione, abbiamo già vissuto Jerez e poi avremo ancora Catalogna e Valencia. Oggi dunque le tradizionali sessioni delle prove libere: alle ore 10:45 scatta la FP1 mentre alle ore 15:00 avremo la FP2, e avremo già le prime indicazioni sullo stato dell’arte anche perché siamo in un momento interessante della stagione, gli ultimi weekend hanno stravolto quelle che parevano essere convinzioni radicate.

Di sicuro abbiamo un Marc Marquez ancora al comando della classifica, ma anche lo spagnolo ha iniziato a faticare; in più l’alfiere della Ducati ufficiale deve sempre guardarsi dal fratello Alex che è molto vicino e competitivo e si sta concretamente giocando il titolo, per contro il nostro Pecco Bagnaia in questo momento si trova seriamente in difficoltà anche e non solo per quanto dicono i numeri, ma potrebbe sempre tornare in corsa. Intanto scopriremo cosa succederà nella diretta MotoGp per il Gp Aragona 2025, a cominciare dalle prove libere del venerdì.

DIRETTA MOTOGP GP ARAGONA 2025: DUCATI IN DIFFICOLTÀ?

La diretta MotoGp che ci accompagna verso il Gp Aragona 2025 deve dirci se la Ducati sia effettivamente entrata in “crisi” (tra virgolette, perché forse il termine è esagerato) o se resti comunque la realtà dominante del paddock: quel che sappiamo è che, dopo la striscia record di 22 vittorie, a Borgo Panigale hanno vissuto due gare in cui i successi sono andati a Honda e Aprilia, al netto del caos della bandiera rossa di Silverstone il dato è lì da vedere e allora forse il dominio che sembrava acclarato si sta sgretolando o comunque può essere messo in discussione.

Va anche considerato che, senza il problema all’abbattitore, in Gran Bretagna probabilmente avrebbe vinto Fabio Quartararo e quindi Marc Marquez sarebbe anche finito già dal podio. Adesso arrivano Sprint e gara lunga nel Gp Aragona 2025 per provare a riscattarsi: sicuramente i due Marquez restano confidenti, non così Bagnaia che continua a lamentare problemi con la GP25 e nelle ultime due gare (Sprint escluse) non ha ottenuto punti. Tuttavia nella diretta MotoGp le cose possono cambiare anche molto rapidamente…