DIRETTA MOTOGP 2024 STREAMING: SI RITORNA IN ARAGONA!

Dopo un anno di assenza, la diretta MotoGp tornerà protagonista sul circuito del MotorLand Aragon di Alcaniz, in Spagna, perché oggi venerdì 30 agosto comincia il Gran Premio d’Aragona 2024, che sarà il dodicesimo appuntamento del Motomondiale e il terzo dei ben quattro in programma in Spagna. L’anno scorso Aragon era uscita di scena lasciando “solo” (si fa per dire) tre appuntamenti in Spagna, ma quest’anno ecco il ritorno. Tecnicamente si può anche essere contenti perché si tratta di un circuito abbastanza interessante, resta il problema delle gare in Spagna che sono forse troppo, ma questo sarebbe un discorso più ampio sulla composizione del calendario.

Meglio allora concentrarci per il momento sulla stretta attualità della diretta MotoGp, a cominciare naturalmente dagli orari, che saranno comunque quelli classici dei venerdì europei, quindi alle ore 10.45 avremo i 45 minuti della prima sessione di prove libere FP1, mentre alle ore 15.00 il Gran Premio d’Aragona 2024 ci proporrà le pre-qualifiche, la sessione pomeridiana della durata di un’ora, che come sempre sarà delicata perché promuoverà i primi dieci al Q2 delle qualifiche. Questo sarà anche il primo vero confronto tra i duellanti Francesco Bagnaia e Jorge Martin, che in classifica sono separati da appena 5 punti in favore di Pecco dopo i precedenti undici GP.

DIRETTA PROVE GP ARAGONA 2024 MOTOGP: COME SEGUIRE IN STREAMING VIDEO TV

Ci attende un weekend meraviglioso per tutti gli appassionati degli sport motoristici, che dovranno organizzare quindi molto bene le loro giornate. Le certezze sono legate alla diretta tv della MotoGp, che al venerdì purtroppo non è in chiaro per tutti su Tv8, per cui oggi il punto di riferimento sarà solo Sky Sport MotoGp HD, il canale numero 208 della piattaforma satellitare con Guido Meda, inviati e opinionisti, oppure anche la diretta MotoGp in streaming video tramite Sky Go oppure Now TV – entrambe tuttavia solo su abbonamento.

DIRETTA MOTOGP 2024 STREAMING: UN DUELLO DAVVERO MERAVIGLIOSO

Non ce ne vogliano quindi tutti gli altri piloti, a cominciare da un Enea Bastianini sempre più protagonista e terzo con pieno merito nel Mondiale Piloti, tuttavia risulta evidente che per la diretta MotoGp al centro dell’attenzione debba esserci il duello tra i già citati Francesco Bagnaia e Jorge Martin, che con ogni probabilità si giocheranno il titolo di campione del Mondo, per Pecco sarebbe il terzo consecutivo consentendo in quel caso al piemontese di scrivere un’altra pagina di storia della classe 500/MotoGp. Attenzione però a Martin, perché ovviamente 5 punti quando ce ne sono in palio 37 a ogni Gran Premio sono davvero nulla, è quasi come essere all’inizio della stagione anche se in realtà siamo già alla fine di agosto.

Dobbiamo anche aggiungere che 5 punti di differenza sono probabilmente troppo pochi, perché non rendono giustizia a un Bagnaia che ha vinto addirittura sette Gran Premi a fronte dei due soli successi finora ottenuti da Jorge Martin, che però è riuscito a essere più costante (soprattutto nelle Sprint) e giustamente prova a stare in ogni modo attaccato a Bagnaia, sebbene Pecco abbia cinque degli ultimi sei Gran Premi, compreso quello di due settimane fa in Austria, mentre l’ultimo successo di Martin risale addirittura al 12 maggio scorso a Le Mans. Il duello resta comunque meraviglioso e contribuisce a tenere alta l’attenzione sulla diretta MotoGp delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Aragona 2024…