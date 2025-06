Diretta MotoGp prove libere GP Italia 2025 Mugello live streaming video tv: orari, cronaca, tempi e classifiche delle sessioni (oggi 20 giugno)

DIRETTA MOTOGP: IL FASCINO DEL MUGELLO

È uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno per la diretta MotoGp, non solo per piloti e tifosi italiani, perché il Mugello è indiscutibilmente uno dei circuiti più belli del mondo. Oggi, venerdì 20 giugno, comincia quindi il Gran Premio d’Italia 2025 e ricordiamo subito gli appuntamenti: dalle ore 10.45 la FP1, turno di prove libere di 45 minuti, mentre alle ore 15.00 avranno inizio quelle che ormai definiamo pre-qualifiche, dalla durata di un’ora.

Il fascino del circuito potrebbe sopperire a una stagione che in verità “rischia” di non avere tantissimo da dire: il dominio di Marc Marquez è praticamente totale, l’unico avversario che riesce a restargli in scia è il fratello Alex, il quale però non lo batte praticamente mai in pista (salvo episodi particolari) e quindi avrebbe bisogno di un ulteriore salto di qualità.

Intendiamoci: la stagione di Alex Marquez sta andando ogni più rosea aspettativa, per cui merita complimenti da estendere anche a tutto il team Gresini, però se il ragionamento deve essere fatto in ottica Mondiale è evidente (e anche comprensibile) che rispetto a Marc manchi ancora qualcosa – e chissà se questa distanza potrà mai essere colmata.

Marc Marquez finora è stato il cannibale del sabato con sette vittorie e un secondo posto su otto sprint, alla domenica qualche imprevisto invece è capitato ma il numero 93 è il dominatore indiscusso e vorrà lasciare il suo sigillo anche al Mugello. La diretta MotoGp quali risposte darà alla famiglia Marquez in questo venerdì?

MOTOGP STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE SEGUIRE IL GP ITALIA 2025 MUGELLO

Per il venerdì delle prove libere la diretta MotoGp in tv è garantita anche dal Mugello solo in abbonamento sul canale Sky Sport MotoGp; in alternativa la diretta streaming video grazie a Sky Go e Now Tv.

DIRETTA MOTOGP: FOCUS SUGLI ITALIANI

Verso la diretta MotoGp della prima delle nostre due gare di casa, possiamo fare il punto sui centauri italiani. Arriva sicuramente male al Mugello purtroppo Pecco Bagnaia, che sta perdendo in modo nettissimo il confronto interno con Marc Marquez e non regge il passo nemmeno di Alex: in Aragona se non altro Pecco è tornato sul podio, però il distacco è già di 93 punti che sembra impossibile pensare di colmare a parità di moto – senza dimenticare che ce ne sono 61 da recuperare anche al fratello minore.

In proporzione possiamo considerare certamente più soddisfacenti le stagioni di Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, che sono rispettivamente quarto e quinto grazie a un rendimento sempre solido e costante da parte dei due piloti del VR46 Racing Team, anche se da un po’ manca il podio: sarebbe bello riuscire a tornarci proprio al Mugello. Sta crescendo anche Marco Bezzecchi con l’Aprilia, nel suo caso soprattutto grazie al grande guizzo della vittoria a Silverstone, mentre speriamo che Enea Bastianini inizi a “capire” la Ktm: arriveranno buone indicazioni dalla diretta MotoGp al Mugello?