Diretta MotoGp prove libere live GP Australia 2025 Phillip Island streaming video tv: orari, cronaca, tempi e classifiche (oggi venerdì 17 ottobre)

DIRETTA MOTOGP: A PHILLIP ISLAND SENZA MARC MARQUEZ

Inizia uno dei weekend più affascinanti dell’anno per la diretta MotoGp, nonostante il Mondiale sia già stato assegnato a colui che per di più sarà il grande assente a Phillip Island, sede sempre meravigliosa per il Gran Premio d’Australia 2025, per il quale vivremo innanzitutto una notte di prove libere a causa di orari evidentemente scomodi per seguire tutto dall’Italia.

La prima annotazione è allora strettamente pratica, per fare i conti con il fuso di nove ore con l’Australia: oggi venerdì 17 ottobre la prima sessione di prove libere FP1 sarà già alle ore 1.45 della notte italiana, saranno scomode a questo giro pure le pre-qualifiche alle ore 6.00, anche se potrebbero addolcire la colazione prima di uscire per il lavoro o la scuola.

Come già accennato, Phillip Island è sempre un appuntamento molto atteso per il suo indiscutibile valore tecnico su una delle piste più amate da piloti e spettatori, anche se quest’anno ci si arriva con il Mondiale già assegnato a Marc Marquez, che per di più sarà assente in Australia per l’infortunio subito due settimane fa in Indonesia.

La situazione è decisamente particolare: Marc Marquez in Giappone ha festeggiato il suo nono titolo mondiale, che è anche il primo dal 2019. Stagione fino a quel momento perfetta e dominata in lungo e in largo, ma da quando l’iride è ufficialmente del numero 93, sembra che Marc Marquez debba rivivere nella diretta MotoGp anche i dolori degli anni successivi, aggiornando la lunga lista di incidenti.

MOTOGP IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, GP AUSTRALIA 2025 PHILLIP ISLAND: COME SEGUIRE

Il venerdì per la diretta MotoGp in tv è sempre in esclusiva per gli abbonati sul canale Sky Sport MotoGp, o con la diretta streaming video su Sky Go e Now Tv da Phillip Island, con l’ulteriore difficoltà costituita dagli orari.

DIRETTA MOTOGP: OCCASIONE PER TANTI NEL GP AUSTRALIA 2025

Quando il gatto non c’è, i topi ballano, dice un simpatico proverbio che potremmo applicare alla perfezione per la diretta MotoGp dall’Australia in assenza di Marc Marquez. In tanti potrebbero cogliere l’occasione, a cominciare dal fratello Alex che evidentemente avrebbe una motivazione speciale per cogliere una vittoria da dedicare a Marc; parlando di Ducati l’attesa tuttavia è alta soprattutto per Pecco Bagnaia, per scoprire se sarà il campione del Giappone o il fantasma dell’Indonesia in questa stagione pazza e globalmente insufficiente per il piemontese.

Marco Bezzecchi deve invece riscattare l’errore che a Mandalika ha messo o il campione del Mondo e rovinato un weekend fino a quel momento perfetto per il pilota dell’Aprilia, ma naturalmente per la diretta MotoGp da Phillip Island ci saranno da tenere in grande considerazione anche i due astri nascenti spagnoli. Di Pedro Acosta sappiamo da tempo che è un grande talento, ormai indiscutibile pilota di punta della KTM, in Indonesia è stato secondo dietro a Fermín Aldeguer, che vuole continuare a volare nel finale della sua stagione da rookie nella classe regina.