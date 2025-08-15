Diretta MotoGp prove libere live streaming video tv: orario e risultato di FP1 e FP2 per il Gp Austria 2025 sul Red Bull Ring.

DIRETTA MOTOGP GP AUSTRIA 2025: FP1, SECONDO TEMPO PER BAGNAIA

È terminata la diretta MotoGp della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2025 sul circuito del Red Bull Ring. La MotoGP riparte nel segno di Marc Marquez, che firma il miglior tempo nelle libere in Austria precedendo Bagnaia e Bezzecchi. Quarto posto per Alex Marquez, quinto per Morbidelli. Il Motomondiale tornerà in pista alle 15 per le Pre-qualifiche, dove verranno assegnati i primi dieci pass per l’accesso diretto al Q2. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP GP AUSTRIA 2025: FP1, TERZO TEMPO AL MOMENTO PER BEZZECCHI

Prosegue la diretta MotoGp della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2025 sul circuito del Red Bull Ring. Pecco Bagnaia si porta al comando con un 1:29.686, mentre arrivano riscontri positivi sia per l’Aprilia sia per Marco Bezzecchi, che chiude terzo a soli 141 millesimi dal leader. Poco dopo, Marc Marquez si prende la vetta in 1:29.376, superando Bezzecchi e relegando Bagnaia — suo compagno di box — in seconda posizione. Bezzecchi, invece, scivola in terza piazza dietro ai due ducatisti. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP AUSTRIA 2025

Come sempre la diretta MotoGp del venerdì è un’esclusiva di Sky Sport, quindi solo gli abbonati potranno seguirla in tv così come in diretta streaming video, attraverso Sky Go e Now Tv.

GP AUSTRIA 2025: FP1, MORBIDELLI E QUARTARARO INSEGUONO

È iniziata la diretta MotoGp della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2025 sul circuito del Red Bull Ring. Nelle prime fasi di giornata, Bastianini apre al comando con un 1:30.671, seguito da Acosta e Marini. Al terzo giro Marc Marquez balza subito in testa fermando il cronometro su 1:30.387. La classifica però continua a cambiare: Alex Marquez conquista il miglior tempo provvisorio, davanti a un ottimo Morbidelli — che conferma segnali incoraggianti sul piano fisico — e a Quartararo. (agg. di Fabio Belli)

GP AUSTRIA 2025: FP1, SEMAFORO VERDE ALLE 10.45!

Pronta a partire la diretta MotoGp della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2025 sul circuito del Red Bull Ring. Dopo la pausa estiva, il Mondiale riparte dal Red Bull Ring con il Gran Premio d’Austria. Marc Marquez, attuale leader della classifica, punta al primo successo a Spielberg, mentre Pecco Bagnaia, vincitore delle ultime tre edizioni, sogna il poker. Rientrano in pista Franco Morbidelli e Maverick Viñales dopo gli infortuni, mentre in casa Honda LCR resta ancora assente Somkiat Chantra. Oggi, venerdì 15 agosto, il programma prevede le prove libere dalle 10:45 e, alle 15, le Pre-qualifiche che assegneranno i primi 10 posti per l’accesso diretto al Q2 del sabato. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP GP AUSTRIA 2025: SI TORNA A CORRERE!

Con l’inizio della diretta MotoGp del weekend d’Austria scatta la missione di Marc Marquez, che non vuole infrangere solo record, ma anche tabù. Visto che il Red Bull Ring lo è sempre stato per il pilota spagnolo, proverà a rifarsi e a proseguire la striscia positiva che lo sta avvicinando al nono titolo iridato, il settimo per quanto riguarda la MotoGp. L’obiettivo del ducatista è lottare per la vittoria, dimostrando di aver ripreso la stagione esattamente come l’aveva cominciata, senza nascondersi, anche perché ha un vantaggio di 120 punti, per cui è lui l’artefice del suo destino.

Ma questo gli consente anche di poter approcciare diversamente, di dover avere maggiore controllo, così da arrivare pronto ai match point. Nel frattempo, la MotoGp ha annunciato una novità: a partire dal Gp d’Austria 2025 fa il debutto la prima versione di un sistema di controllo della stabilità, contribuendo alla riduzione delle sbandate quando la moto inizia a slittare. (agg. di Silvana Palazzo)

DIRETTA MOTOGP GP AUSTRIA 2025: SI TORNA A CORRERE!

Esaurita la pausa, la diretta MotoGp torna a farci compagnia venerdì 15 agosto 2025, con le due sessioni di prove libere: il Gp Austria 2025 si corre sul Red Bull Ring, circuito storico per la Formula 1 ma meno per il Motomondiale, visto che il tracciato è stato inaugurato soltanto nel 2016 e dunque è al decimo anniversario.

La diretta MotoGp apre oggi le danze alle ore 10:45 con la FP1, seguita poi alle ore 15:00 dalla FP2; come sempre avremo le prime indicazioni che ci lanceranno verso il sabato, e sarà interessante vedere se qualcuno riuscirà a spezzare il dominio di Marc Marquez, ormai avviato verso il titolo mondiale.

C’è ben poco da fare: anche in Repubblica Ceca, prima della sosta estiva, lo spagnolo della Ducati ha centrato la doppietta Sprint-gara e per lui è stata la quinta consecutiva e l’ottava in tutta la stagione (su 12 appuntamenti), i punti di vantaggio su Alex Marquez sono 120 ed è lecito pensare che l’alloro sia una formalità.

Tutto sommato ci possiamo comunque divertire nella speranza che qualche italiano, con Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi principali candidati, faccia qualcosa di importante nel Gp Austria 2025, e allora questo cominceremo a ipotizzarlo in maniera concreta proprio a partire dalle prove libere del venerdì.

DIRETTA MOTOGP GP AUSTRIA 2025: MARQUEZ CEDE IL PASSO?

Aspettando la diretta MotoGp per le prove libere del Gp Austria 2025 bisogna fare un po’ di storia, e va subito notato che, incredibilmente o meno che sia, sul Red Bull Ring Marc Marquez non ha mai vinto: un dato che autorizza gli avversari a crederci, o forse no e ora spieghiamo il motivo. Non è solo il dominio dello spagnolo, che ha scherzato con gli avversari anche su piste a lui poco consone (sulla carta), è anche e soprattutto il fatto che dal 2016 a oggi, nella classe regina, la Ducati abbia vinto il Gp Austria in otto delle nove occasioni in cui è stato disputato su questo tracciato, con Bagnaia vincitore gli ultimi tre anni.

L’unica eccezione è rappresentata dalla KTM di Brad Binder nel 2021; poi abbiamo i tre sigilli di Andrea Dovizioso che è stato secondo nove anni fa alle spalle di Andrea Iannone, e soprattutto quello di Jorge Lorenzo nel 2018: va citato perché lo spagnolo in due anni di Ducati ha vinto appena tre gare e, anche se in quella stagione si è piazzato per tre volte davanti a tutti, quel successo era tutt’altro che atteso. Insomma: Marquez nel Gp Austria 2025 potrebbe faticare ma la Ducati sul Red Bull Ring è dominante, la diretta MotoGp a breve fornirà tutte le sue risposte…