Diretta MotoGp prove libere GP Catalogna 2025 Barcellona live streaming video tv: orari, tempi, classifiche e cronaca (oggi venerdì 5 settembre)

DIRETTA MOTOGP: GP CATALOGNA 2025, A CASA DI MARC MARQUEZ

In un Motomondiale che ha un solo padrone, la diretta MotoGp nel primo weekend di settembre renderà una sorta di omaggio a Marc Marquez, perché il Gran Premio di Catalogna 2025 sul circuito del Montmelò a Barcellona è evidentemente la gara “più di casa” tra le quattro sul suolo spagnolo per un catalano.

Ecco allora che potrebbe esserci una motivazione in più per allungare ulteriormente il proprio dominio: senza dilungarci in tanti numeri, basterebbe dire che negli ultimi sette Gran Premi Marc Marquez ha sempre vinto sia la Sprint del sabato sia il Gran Premio della domenica, era ancora maggio quando il numero 93 ha lasciato per l’ultima volta dei punti per strada.

L’ultima vittoria di Marc Marquez a Barcellona risale al 2019, che fu anche l’anno del suo ultimo Mondiale vinto in sella alla Honda, quindi tornare a vincere al Montmelò sarebbe un altro cerchio che si chiude per il centauro della Ducati in quella che per MM sta diventando la stagione perfetta, nella quale ormai l’unico dubbio rimasto è relativo al “quando” diventerà campione del Mondo matematicamente.

Quanto alle informazioni pratiche per seguire nel migliore dei modi la diretta MotoGp, non c’è molto da aggiungere perché oggi venerdì 5 settembre gli orari saranno quelli classici europei. Si scenderà in pista per la prima sessione di prove libere FP1 alle ore 10.45, mentre il pomeriggio sarà caratterizzato dalle classiche pre-qualifiche, 60 minuti di prove dalle ore 15.00 con in palio anche i primi dieci posti per il Q2.

MOTOGP IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, GP CATALOGNA 2025 BARCELLONA: COME SEGUIRE

Il venerdì per la diretta MotoGp in tv è sempre un giorno riservato in esclusiva agli abbonati sul canale Sky Sport MotoGp, oppure anche con la diretta streaming video grazie a Sky Go e Now Tv.

DIRETTA MOTOGP: CHI CERCA IL RISCATTO A BARCELLONA

Se la stagione è diventata un totale monologo da parte di Marc Marquez, ciò si deve naturalmente anche al crollo degli unici due inseguitori che avrebbero potuto infastidire il numero 93 nella diretta MotoGp. Essendo a Barcellona, parliamo in particolare del fratello Alex Marquez, a sua volta evidentemente in casa al Montmelò. Per il pilota del team Gresini i guai sono iniziati con il ritiro nella domenica di Assen. Da quel momento in poi, gli unici acuti sono stati il secondo posto nel GP del Sachsenring e un’altra piazza d’onore nella Sprint in Austria, uniti però a risultati molto deludenti al sabato e talora addirittura disastrosi alla domenica: due ritiri, un decimo e un quattordicesimo posto nelle ultime cinque gare.

Onestamente già in precedenza sembrava difficile pensare che Alex Marquez potesse battere Marc sulla distanza dell’intero campionato, ma almeno si pensava a una contesa che potesse restare aperta a lungo. Adesso invece i punti di differenza in classifica sono addirittura 175, quindi il momento dei verdetti definitivi potrebbe essere molto più vicino di quanto fosse lecito immaginare. Quanto a Francesco Bagnaia, ci accontenteremmo di rivederlo al più presto sul podio, perché Pecco ha estremo bisogno di risultati positivi per rilanciarsi innanzitutto dal punto di vista psicologico. Barcellona ci darà buone notizie in tal senso con la diretta MotoGp? Oggi non lo scopriremo ma certamente inizieremo a capirci di più…