DIRETTA MOTOGP STREAMING PRE-QUALIFICHE GP ESTRELLA GALICIA 2025: È POKER DUCATI!

È terminata la diretta MotoGp con le pre-qualifiche del Gp Estrella Galicia 2025 sul circuito di Jerez. Le prove del GP di Spagna si chiudono con un dominio Ducati: quattro moto di Borgo Panigale nelle prime quattro posizioni. Il più veloce è stato Alex Marquez, unico a scendere sotto il 1:36 nonostante una caduta a inizio sessione che gli ha procurato un fastidio al polso destro. Alle sue spalle Francesco Bagnaia, veloce sul giro secco ma meno incisivo sul passo gara. Terzo tempo per Morbidelli, mentre Marc Marquez è quarto, penalizzato dalle numerose bandiere gialle in Curva 6 che hanno compromesso il suo secondo tentativo. Quinta posizione per un costante Quartararo, seguito da Aldeguer che sfiora una top five interamente Ducati. Accedono direttamente al Q2 anche Zarco, Acosta, Di Giannantonio e Mir. Le Aprilia restano escluse: il migliore è Bezzecchi, dodicesimo. (agg. di Fabio Belli)

COME SEGUIRE LA DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO TV

Ricordiamo che la diretta MotoGp andrà in onda per il venerdì solo su Sky Sport MotoGp o comunque sulla televisione satellitare per gli abbonati, con diretta streaming video disponibile grazie a Sky Go o la piattaforma Now Tv, sempre in abbonamento.

CADUTA PER BRAD BINDER

Entra nel vivo la diretta MotoGp con le pre-qualifiche del Gp Estrella Galicia 2025 sul circuito di Jerez. Pecco Bagnaia si porta momentaneamente in seconda posizione con un tempo di 1:37.096, appena 25 millesimi dietro Quartararo. Poco dopo, però, i tempi si rimescolano: Quartararo migliora ulteriormente e si prende la vetta con 1:36.847, seguito da Marc Marquez, Acosta, Binder e Zarco, con Bagnaia che scivola al sesto posto. Caduta per Brad Binder tra il terzo e il quarto settore. Intanto Maverick Vinales si inserisce al secondo posto, a soli 90 millesimi dal leader. Bagnaia rientra ai box dopo un buon primo settore, ma accusava un ritardo di quattro decimi da Quartararo al T3. (agg. di Fabio Belli)

DECIMO TEMPO PROVVISORIO PER BAGNAIA

Va avanti la diretta MotoGp con le pre-qualifiche del Gp Estrella Galicia 2025 sul circuito di Jerez. Franco Morbidelli si porta al terzo posto con un tempo di 1:37.310, mentre Marc Marquez continua a migliorare, scendendo a 1:37.157. Poco dopo, Fabio Quartararo firma il nuovo miglior tempo provvisorio in 1:37.071, confermando un passo molto competitivo con un solido 37″4. Al momento Pecco Bagnaia è decimo ed è rientrato ai box, ma torna in pista con una gomma media al posteriore per cercare di risalire. (agg. di Fabio Belli)

ALEX MARQUEZ TORNA IN PISTA DOPO LA SECONDA CADUTA

È ripresa la diretta MotoGp con le pre-qualifiche del Gp Estrella Galicia 2025 sul circuito di Jerez. Alex Marquez ha fatto ritorno ai box ed è pronto a tornare in pista. A differenza della Formula 1, il cronometro è stato fermato: restano 51 minuti e 35 secondi da disputare. Intanto, quasi completata la sostituzione dell’air-fence danneggiato nella sua caduta. Durante la pausa, Maverick Vinales ha confermato il buon feeling già mostrato in mattinata, risultando il miglior pilota KTM. Il miglior tempo nei primi minuti era stato firmato da Marc Marquez. La sessione è ripresa alle 15:22. (agg. di Fabio Belli)

CADUTA PER ALEX MARQUEZ

È ripartita la diretta MotoGp con le pre-qualifiche del Gp Estrella Galicia 2025 sul circuito di Jerez. Scattano le pre-qualifiche della MotoGP con un’ora di tempo a disposizione per i piloti. Nelle prime fasi, i fratelli Alex e Marc Marquez si piazzano subito in testa, seguiti da Bagnaia con il quarto miglior tempo provvisorio. Ma poco dopo arriva un colpo di scena: Alex Marquez cade ad alta velocità per la seconda volta nella giornata, stavolta apparendo dolorante. Intanto Marc Marquez fa segnare il miglior crono in 1:37.204. La sessione viene interrotta con bandiera rossa, probabilmente a causa del danneggiamento di un air fence provocato dalla caduta. (agg. di Fabio Belli)

FP1, SETTIMO TEMPO PER BAGNAIA

È terminata la diretta MotoGp con la prima sessione di prove libere del Gp Estrella Galicia 2025 sul circuito di Jerez. Alex Marquez chiude al comando le prove libere di Jerez, fermando il cronometro sull’1:36.831, con un margine di tre decimi sul fratello Marc e sei su Fabio Quartararo, terzo su Yamaha. Seguono Vinales su KTM, Mir su Honda e Miller sempre in sella a una Yamaha. Bagnaia si piazza settimo, mentre Morbidelli chiude la top 10. Appena fuori dai primi dieci Aleix Espargaro, in pista con una wild card Honda, seguito da Di Giannantonio e Bezzecchi. Si torna in pista alle ore 15 per le pre-qualifiche. (agg. di Fabio Belli)

SCIVOLA ANCHE ALEX MARQUEZ!

Entra nel vivo la diretta MotoGp con la prima sessione di prove libere del Gp Estrella Galicia 2025 sul circuito di Jerez. Alex Marquez scivola senza conseguenze alla curva 5, mentre Maverick Vinales conferma l’ottimo stato di forma già mostrato in Qatar, risultando il più veloce tra i piloti KTM e piazzandosi provvisoriamente quarto. In testa alla classifica dei tempi resta Marc Marquez con il suo 1’37.188, seguito da Alex Marquez, Quartararo, Vinales e Mir. Completano le prime posizioni Bagnaia, attualmente sesto, e Morbidelli in settima piazza. (agg. di Fabio Belli)

CADUTA PER BINDER!

Va avanti la diretta MotoGp con la prima sessione di prove libere del Gp Estrella Galicia 2025 sul circuito di Jerez. Marc Marquez ha avuto un inizio complicato nelle prove libere, tornando più volte ai box per problemi sulla sua Ducati e senza registrare un tempo nei primi 15 minuti. Dopo il lavoro dei meccanici e il cambio moto, lo spagnolo è riuscito a tornare in pista e, a 26 minuti dalla fine, ha segnato finalmente il suo primo crono. Non solo ha registrato un tempo, ma ha anche fatto segnare il miglior giro della sessione in 1:37.188. Intanto, caduta senza conseguenze per Brad Binder nell’ultimo settore. (agg. di Fabio Belli)

TERZO TEMPO IN AVVIO PER BAGNAIA

È iniziata la diretta MotoGp con la prima sessione di prove libere del Gp Estrella Galicia 2025 sul circuito di Jerez. Nelle prime fasi delle prove libere, Alex Marquez si porta inizialmente al comando con un tempo di 1:38.686, ma viene subito superato da Raul Fernandez che abbassa il riferimento a 1:38.479. Ancora fermo ai box Marc Marquez, unico pilota momentaneamente non in pista: il catalano era uscito per un giro, ma è subito rientrato. Intanto Bagnaia si inserisce al terzo posto, con un distacco di tre decimi dal miglior tempo di Alex Marquez. Poco dopo, anche Marc Marquez rientra finalmente in azione. (agg. di Fabio Belli)

SEMAFORO VERDE ALLE 10.45!

Pronta a partire la diretta MotoGp con la prima sessione di prove libere del Gp Estrella Galicia 2025 sul circuito di Jerez. La MotoGP fa tappa a Jerez per le sessioni di prove libere, con alcune novità significative tra i team. L’Aprilia è ancora priva di Jorge Martin, sostituito da Lorenzo Savadori, mentre nella Yamaha Pramac è assente Oliveira, rimpiazzato da Augusto Fernandez. Attira grande attenzione il ritorno in pista di Aleix Espargaró, che partecipa al weekend in sella a una Honda grazie a una wild card. Occhi puntati sulle pre-qualifiche delle 15: in palio ci sono i primi 10 posti per l’accesso diretto al Q2 di sabato. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP STREAMING PROVE LIBERE GP ESTRELLA GALICIA 2025: SIAMO A JEREZ!

Non vediamo l’ora che la diretta MotoGp torni a farci compagnia venerdì 25 aprile, quando assisteremo alle prove libere del Gp Estrella Galicia 2025: si chiama così l’appuntamento con la pista storica di Jerez de la Frontera, uno dei ben quattro weekend che saranno disputati in Spagna nel corso della stagione e che almeno oggi avrà le 10:45 e le 15:00 come orario delle due sessioni, FP1 e FP2, con le quali i piloti inizieranno a scaldarsi ma anche ad andare alla ricerca dei tempi per entrare nel Q2 delle qualifiche.

La diretta MotoGp ci fa arrivare come detto ad un tracciato importantissimo, uno dei simboli del Motomondiale: qui Pecco Bagnaia ha vinto le ultime tre edizioni, anche se le gare Sprint sono andate a Brad Binder e Jorge Martin.

Il problema di Pecco però è che Marc Marquez continua a dominare la scena, e a Jerez de la Frontera ha già saputo festeggiare in tre occasioni che sono anche poche per gli anni di dominio con Honda HRC, diciamo che forse questa non è la pista preferita del catalano che però ha dimostrato di saper fare la differenza anche dove non era considerato favorito, si pensi alla vittoria in Qatar e all’allungo in classifica.

Il GP Estrella Galicia 2025 che seguiremo con la diretta MotoGp è stato anche un feudo di Valentino Rossi, che ha vinto sei volte tra 500 e MotoGp prima di un settimo sigillo nel 2016, l’anno dopo aver perso la possibilità del decimo Mondiale. Dunque staremo a vedere quello che succederà in pista…

DIRETTA MOTOGP GP STREAMING ESTRELLA GALICIA 2025: ANCORA I MARQUEZ?

La diretta MotoGp ci fa dunque compagnia con il suo Gp Estrella Galicia 2025: oggi a Jerez de la Frontera avremo “solo” le prove libere ma le indicazioni potranno già essere importanti. La stagione per adesso è dominata da Marc Marquez e ha fatto registrare un Alex Marquez in grande spolvero, lo spagnolo non ha una moto ufficiale ma si sta lasciando alle spalle tutti gli altri Ducati a cominciare da Pecco Bagnaia, che è riuscito a metterselo dietro soltanto in Texas, dove il piemontese ha vinto sfruttando la caduta di Marc Marquez. Unico zero per il leader della classifica in mezzo a sole vittorie: possiamo dire che sia aperta solo la corsa al secondo posto?

Presumibilmente sì, ma sarà da vedere: la diretta MotoGp può sempre tirare fuori qualche sorpresa che magari non era stata calcolata, i rapporti di forza sembrano essere netti e precisi e anche da Jerez de la Frontera ci aspettiamo che Marquez possa uscire vincitore, la speranza è che comunque gara dopo gara Bagnaia possa ridurre il gap, quantomeno dimostrarsi più veloce di Alex Marquez per poi andare a lottare con Marc per il titolo, stando ben attendo a sfruttare ogni singola occasione che eventualmente il suo compagno di box gli concederà, come ad Austin appunto. Lasciamo allora la parola alla diretta MotoGp con le prove libere del Gp Estrella Galicia 2025 a Jerez de la Frontera.