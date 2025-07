DIRETTA MOTOGP: GP GERMANIA 2025 FP1, SI DISTINGUE SUBITO ACOSTA

È iniziata la diretta MotoGp del Gran Premio di Germania 2025 con la prima sessiokne di prove libere sul circuito del Sachsenring. È ufficialmente iniziato il weekend della MotoGP con la prima sessione di prove libere, durante la quale i piloti avranno 45 minuti a disposizione per lavorare su assetti e ritmo. I primi riscontri cronometrici vedono Johann Zarco al comando, seguito da Raul Fernandez e dal rientrante Luca Marini, subito competitivo. Marini, infatti, scala presto la classifica piazzandosi alle spalle di Pedro Acosta. Ma il colpo lo firma Marc Marquez: con un tempo di 1:20.749, rifila ben sette decimi proprio ad Acosta, prendendosi la vetta provvisoria. (agg. di Fabio Belli)

MOTOGP IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, GP GERMANIA 2025 SACHSENRING: COME SEGUIRE

Niente di nuovo pure al Sachsenring: il venerdì per la diretta MotoGp in tv è un’esclusiva Sky Sport MotoGp, quindi per abbonati alla televisione satellitare anche con diretta streaming video su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA MOTOGP: GP GERMANIA 2025 FP1, SEMAFORO VERDE ALLE 10.45!

Pronta a partire la diretta MotoGp del Gran Premio di Germania 2025 sul circuito del Sachsenring. Il Gran Premio di Germania 2025 entra nel vivo: al Sachsenring si apre la prima sessione di prove libere, in programma dalle 10:45. Torna in pista Luca Marini, che risale sulla sua Honda dopo aver saltato tre gare a causa di un infortunio. Presente anche Alex Marquez, le cui condizioni saranno valutate al termine delle FP1. Assente invece Enea Bastianini, attualmente ricoverato a San Marino per un’appendicite: in giornata verrà deciso se dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: MARC MARQUEZ SUL “SUO” SACHSENRING

Non che quest’anno abbia particolarmente bisogno di piste amiche, però la diretta MotoGp del Gran Premio di Germania 2025 sul circuito del Sachsenring potrebbe essere ancora più favorevole del solito per Marc Marquez, che con il tracciato della Sassonia vanta un feeling davvero speciale e undici vittorie consecutive dal 2010 al 2021, con la cancellazione Covid del 2020 come unico stop al numero 93.

A voler trovare il pelo nell’uovo, potremmo dire che l’altro circuito su cui Marc Marquez ha quasi sempre dominato è Austin, dove però a marzo lo spagnolo della Ducati è caduto, quindi ci potrebbe essere questo curioso parallelismo da sfatare, ma francamente è poco più di un aneddoto in un anno davvero a senso unico quando si parla della diretta MotoGp.

Inoltre bisogna considerare che, dopo la caduta di Assen, è Alex Marquez ad avere problemi fisici in famiglia: notizia molto pesante anche perché è proprio il centauro del team Gresini l’unico inseguitore credibile per Marquez senior nella classifica MotoGp, che potrebbe quindi indirizzarsi sempre più verso un dominio di Marc.

Noi per il momento attendiamo le prime indicazioni dal Sachsenring per quanto riguarda la diretta MotoGp e allora ricordiamo che per gli orari tutto sarà semplice per il GP Germania 2025: come sempre, alle ore 10.45 del mattino la prima sessione FP1 di prove libere, poi alle ore 15.00 ci sarà spazio per le pre-qualifiche.

DIRETTA MOTOGP: GP GERMANIA 2025, COSA ATTENDERCI DAGLI INSEGUITORI?

Detto delle situazioni molto diverse nella famiglia Marquez verso l’appuntamento al Sachsenring, la diretta MotoGp vedrà cercare di uscire in qualche modo dall’anonimato tutti gli inseguitori. Una citazione d’obbligo va riservata a Marco Bezzecchi, che è stato splendido in Olanda con il terzo posto nella Sprint del sabato e il secondo posto nel Gran Premio della domenica, due acuti di enorme valore per un’Aprilia che ovviamente vorrà provare a riconfermarsi sul podio anche in Germania con il pilota italiano, che già aveva firmato un meraviglioso trionfo a Silverstone.

Parlando di anonimato purtroppo dobbiamo pensare a Francesco Bagnaia, che raramente ha squarciato il grigiore che lo circonda nella diretta MotoGp in questo difficile 2025. Abbiamo citato la caduta di Marc Marquez ad Austin, dove Pecco ne approfittò per andare a vincere, ma quasi tre mesi e mezzo dopo quella resta l’unica gioia stagionale per il pilota piemontese. Non va sul podio da sei gare Franco Morbidelli, quindi pure per il centauro romano ci sarà un forte desiderio di rilanciarsi in Germania: il venerdì della diretta MotoGp potrà fornirgli indicazioni positive?