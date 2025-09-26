Diretta Motogp, Prove libere live streaming video tv GP Giappone 2025 Motegi: è stato di Bagnaia il miglior tempo davanti a Martin e Marc Marquez

Si sono tenute nella notte passata le prove libere della MotoGp dal Giappone, sul circuito di Motegi, e c’è sicuramente una notizia: il migliore di tutti è stato Pecco Bagnaia. Dopo una stagione sin qui molto difficoltosa e dopo un Misano disastroso, il pilota piemontese del team Ducati ufficiale ha registrato il tempo migliore, chiudendo quindi in prima posizione. Siamo solo al venerdì e ovviamente significa poco, ma non va dimenticato che stamane alle ore 8:00 italiane scatteranno le qualifiche, di conseguenza la notizia è senza dubbio positiva.

Il torinese ha fermato il cronometro sul tempo di 1:44.857, davanti a Jorge Martin su Aprilia, campione del mondo uscite, e al compagno di scuderia Marc Marquez, terzo. Quarto posto per Diggia, poi Marini e Morbidelli. Solo undicesimo invece Bezzecchi, che è caduto due volte nel corso di questa sessione di prove libere. Ricordiamo che questo turno potrebbe regalare a Marc Marquez la vittoria del mondiale, di conseguenza si tratterà di un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti delle MotoGp. Appuntamento a fra poco, alle ore 8:00, per un nuovo appuntamento, questa volta con le pre-qualifiche. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA MOTOGP/ PROVE LIBERE LIVE STREAMING VIDEO TV GP GIAPPONE 2025 MOTEGI (OGGI 26 SETTEMBRE)

Con la diretta MotoGp vivremo una notte di prove libere. Gli orari evidentemente non aiutano per seguire i primi atti del Gran Premio del Giappone 2025 sul circuito di Motegi, che nei prossimi giorni potrebbe già essere decisivo per assegnare definitivamente il titolo mondiale a Marc Marquez proprio in un posto fortemente legato alla sua ex Honda.

Il matrimonio con la Ducati ha però rilanciato alla grande la carriera del numero 93 e vedremo se il verdetto arriverà già nel Paese del Sol Levante. Per il momento, segnaliamo che oggi venerdì 26 settembre la prima sessione di prove libere FP1 sarà già alle ore 3.45 della notte italiana, mentre tutto sommato non saranno così scomode le pre-qualifiche alle ore 8.00.

Da Motegi inizierà il tradizionale “tour” autunnale in Estremo Oriente, che nel giro di un mese circa porterà la diretta MotoGp anche in Indonesia, Australia e Malesia, tuttavia lo spostamento ad inizio stagione della Thailandia (che ha ospitato a Buriram il GP d’apertura) farà sì che non avremo triplette di gare consecutive, ma “solo” due doppiette intervallate da una settimana di pausa.

Saranno comunque settimane molto impegnative, anche per i trasferimenti molto impegnativi da un circuito all’altro, però con relativamente poco in palio dal momento che in questo 2025 la diretta MotoGp ha sempre avuto un solo dominatore incontrastato e allora bisognerà semplicemente scoprire quando Marc Marquez festeggerà il suo nono titolo mondiale e primo dal 2019.

MOTOGP IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, GP GIAPPONE 2025 MOTEGI: COME SEGUIRE

Il venerdì per la diretta MotoGp in tv è in esclusiva per gli abbonati sul canale Sky Sport MotoGp, oppure con la diretta streaming video con Sky Go e Now Tv da Motegi, con gli orari come ulteriore difficoltà in questo caso.

DIRETTA MOTOGP: IL DOMINATORE MARC MARQUEZ

Sei anni fa era inimmaginabile un’attesa così lunga per rivedere Marc Marquez nei panni di dominatore della diretta MotoGp, dal momento che nei suoi primi sette anni nella classe regina lo spagnolo aveva vinto per ben sei volte il titolo. Il 2020 ha cambiato il mondo e, nel suo piccolo, anche il Motomondiale: ne approfittiamo per ricordare che, a causa del Covid, per due anni saltò anche il Gran Premio del Giappone, ma fu anche un anno disgraziato per Marquez, che di fatto si infilò in un tunnel che lo avrebbe poi portato all’addio alla Honda per rilanciarsi con la Ducati, accingendosi ora a vincere il suo primo Mondiale MotoGp con una Casa diversa da quella nipponica.

L’unico rivale che non è ancora matematicamente tagliato fuori è il fratello minore Alex Marquez, tanto per rendere ancora più speciale questo Mondiale per l’intera famiglia Marquez. Con il passare dei Gran Premi tuttavia è emerso in modo chiaro che anche per Alex l’obiettivo massimo era la seconda piazza a rispettosa distanza dal fratello, 182 punti di differenza in classifica sono una enormità quando ne restano in totale 222 a disposizione. Oggi cominceremo a capire se il sipario potrà davvero calare già a Motegi, quali saranno le prime indicazioni della diretta MotoGp dal Giappone?